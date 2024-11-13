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    Amazon’da son 6 ayın en düşük fiyatlı ürünleri: Monitör, anakart, kulaklık ve süpürge fırsatı!

    Amazon Gülümseten Kasım kampanyası kapsamında pek çok ürün indirimde. Bu içeriğimizde son 6 ayın en düşük fiyatına inen ürünleri listeledik.                     
    Amazon’da son 6 ayın en düşük fiyatlı ürünleri Tam Boyutta Gör
    Amazon’un Gülümseten Kasım indirimleri 30 Kasım’a kadar devam edecek. Kampanya boyunca pek çok üründe diğer e-ticaret sitelerine göre en düşük fiyatlar sunuluyor. Bu içeriğimizde son 6 ayın en düşük fiyatına inen ürünleri bir araya getirdik.

    Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde “En Düşük Fiyat Garantisi” veriliyor. Satın aldığınız bir ürünü 24 saat içerisinde başka bir sitede daha uyguna görürseniz aradaki farkı iade alabiliyorsunuz.

    Ürünlerin fiyatları ve indirime giren ürünler sürekli olarak yenileniyor. İndirimleri anında yakalamak için DH Sıcak Fırsatlar forumumuzu ve DH Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.

    Son 6 ayın en düşük fiyatlı ürünleri

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    Gerçek indirimleri bulmak için saatler harcamanıza gerek yok. Tüm sitelerdeki gerçek indirimlere ulaşmak için DH Sıcak Fırsatlar forumumuzu ve Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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