Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Google, geçtiğimiz günlerde yeni Pixel 8 serisini piyasaya sürdü. Bu seri ile dikkatleri ve beğenileri üstüne toplayan şirket, şimdi Pixel 9 serisi üzerinde çalışmaya başladı ve daha şimdiden Pixel 9'un ekranı ile ilgili bilgiler ortaya çıktı.

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Pixel 9 serisi selefine kıyasla daha büyük olabilir

Display Supply Chain Consultants CEO'su Ross Young'ın yakın bir zamanda yaptığı bir Twitter paylaşımına göre Google'ın gelecekteki Pixel'leri mevcut modellerden daha büyük olacak.

Google'ın önümüzdeki sene tanıtması beklenen Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9a ve bir sonraki Pixel Fold'un ekran boyutları şirketin en son Gelişmiş Akıllı Telefon Raporunda yayınlandı. Ayrıntılar henüz açıklanmadı ancak dört cihazın da daha büyük ekran boyutlarıyla geleceği söyleniyor.

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Google Pixel 9 serisi daha büyük ekran boyutlarına sahip olacak