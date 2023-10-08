Google Pixel 9 serisi daha büyük ekran boyutlarına sahip olacak

Pixel 9 serisi selefine kıyasla daha büyük olabilir
Display Supply Chain Consultants CEO'su Ross Young'ın yakın bir zamanda yaptığı bir Twitter paylaşımına göre Google'ın gelecekteki Pixel'leri mevcut modellerden daha büyük olacak.
Google'ın önümüzdeki sene tanıtması beklenen Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9a ve bir sonraki Pixel Fold'un ekran boyutları şirketin en son Gelişmiş Akıllı Telefon Raporunda yayınlandı. Ayrıntılar henüz açıklanmadı ancak dört cihazın da daha büyük ekran boyutlarıyla geleceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.