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    Google Pixel 9 serisi daha büyük ekran boyutlarına sahip olacak

    Pixel 9 serisinin ekran boyutları şirketin en son Gelişmiş Akıllı Telefon Raporunda yayınlandı. Rapora göre Pixel 9 serisi selefine kıyasla daha büyük ekran boyutlarına sahip olacak.
    Google Pixel 9 serisi daha büyük ekran boyutlarına sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Google, geçtiğimiz günlerde yeni Pixel 8 serisini piyasaya sürdü. Bu seri ile dikkatleri ve beğenileri üstüne toplayan şirket, şimdi Pixel 9 serisi üzerinde çalışmaya başladı ve daha şimdiden Pixel 9'un ekranı ile ilgili bilgiler ortaya çıktı.

    Pixel 9 serisi selefine kıyasla daha büyük olabilir

    Display Supply Chain Consultants CEO'su Ross Young'ın yakın bir zamanda yaptığı bir Twitter paylaşımına göre Google'ın gelecekteki Pixel'leri mevcut modellerden daha büyük olacak.

    Google'ın önümüzdeki sene tanıtması beklenen Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9a ve bir sonraki Pixel Fold'un ekran boyutları şirketin en son Gelişmiş Akıllı Telefon Raporunda yayınlandı. Ayrıntılar henüz açıklanmadı ancak dört cihazın da daha büyük ekran boyutlarıyla geleceği söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 saat önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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