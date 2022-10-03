Google da terimleri 3D görsellere çeviriyor

Tam Boyutta Gör

Son dönemde girdiğiniz terimleri görsellere çeviren yapay zekâ projeleri artmaya başladı. MidJourney en popüler örneklerden birisi haline gelirken Google da kendi resimleme teknolojisini geliştiriyor.

Google DreamFusion nedir?

Google Dream Fields adıyla geçen yıl başlayan proje, yapay zeka tabanlı bir 3D resim oluşturma teknolojisine dayanıyor. Bu yıl ise DreamFusion olarak ismi değiştirilmişti. Farklı olan OpenAI CLIP modelleme teknolojisinin yerine Google Imagen modelleme teknolojisinin temel alınması.

Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? 3 hf. önce eklendi

Google DreamFusion tekniği 2D veri paketleri kullanarak kompleks 3D sahneler ortaya çıkaran Neural Radiance Field (NeRF) yapay zekâ ağını kullanıyor. İlk olerak materyal renk olarak görünümü alan motor sonrasında farklı aydınlatma senaryoları altında işleme yapıyor.

Google DreamFusion tekniğinin avantajlı tarafı yapay zekâyı eğitmeye gerek kalmıyor olması. Ayrıca elde edilen bu görseller ile yeni bir sahne oluşturmak da mümkün oluyor. Projeye GitHub üzerinden erişmek mümkün.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.