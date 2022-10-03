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    Google da terimleri 3D görsellere çeviriyor

    Google DreamFusion adıyla yenilenen modelleme teknolojisi, terimleri 3 boyutlu görsellere çeviriyor ve istenirse görsellerden tek bir sahne de oluşturabiliyor.  
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    Google DreamFusion
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde girdiğiniz terimleri görsellere çeviren yapay zekâ projeleri artmaya başladı. MidJourney en popüler örneklerden birisi haline gelirken Google da kendi resimleme teknolojisini geliştiriyor.

    Google DreamFusion nedir?

    Google Dream Fields adıyla geçen yıl başlayan proje, yapay zeka tabanlı bir 3D resim oluşturma teknolojisine dayanıyor. Bu yıl ise DreamFusion olarak ismi değiştirilmişti. Farklı olan OpenAI CLIP modelleme teknolojisinin yerine Google Imagen modelleme teknolojisinin temel alınması.

    Google DreamFusion tekniği 2D veri paketleri kullanarak kompleks 3D sahneler ortaya çıkaran Neural Radiance Field (NeRF) yapay zekâ ağını kullanıyor. İlk olerak materyal renk olarak görünümü alan motor sonrasında farklı aydınlatma senaryoları altında işleme yapıyor.

    Google DreamFusion tekniğinin avantajlı tarafı yapay zekâyı eğitmeye gerek kalmıyor olması. Ayrıca elde edilen bu görseller ile yeni bir sahne oluşturmak da mümkün oluyor. Projeye GitHub üzerinden erişmek mümkün.

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    anzubesti 3 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 4 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 6 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 6 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 hafta önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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