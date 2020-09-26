Google Drive; çöp kutusunda 30 gün bekleyen dosyayı silecek

Bulut depolama platformlarında silinen dosyalar zamanla dezavantaj haline gelebiliyor. Eğer otomatik çöp kutusunu temizleme seçeneği yoksa bu dosyalar kullanıcının kotasını doldurmaya başlıyor. Google Drive bunun önüne geçecek.

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Otomatik çöp kutusunu temizleyecek

Google geçen hafta yaptığı açıklamada 13 Ekim 2020 tarihinden itibaren Google Drive üzerinde çöp kutusuna gönderilen ve 30 gün boyunca bekleyen dosyaların otomatik olarak silineceğini duyurdu. 29 Eylül tarihinden itibaren Docs, Sheets gibi uygulamalarda bu konu için uyarı mesajları gösterilecek.

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Bugüne kadar çöp kutusunda kullanıcı silmediği takdirde dosyalar bekliyordu. Bu nedenle kullanıcının kotası boş yere meşgul edilmiş oluyordu. Google; Gmail gibi diğer servislerinde de bu yöntemi uyguluyordu. Firmanın amacı tüm G Suite uygulamalarında otomatik silme yöntemini uygulamak.

Bununla birlikte kurumsal tarafta eğer yönetici gerekli görürse 25 gün içerisinde çöp kutusundan silinmiş dosyaları kullanıcının aktif olması şartı ile geri alabilecek. Paylaşımlı çöp kutularında bulunan dosyaların 30 gün içerisinde silinmesine ise çoktan başlanmış durumda.

https://9to5google.com/2020/09/15/google-drive-trash-delete/

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