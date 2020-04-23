Google Duo yeni özellikleriyle performansı ve kaliteyi artırıyor

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Seyahat kısıtlamaları ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulaması sebebiyle çevrimiçi iletişim her zamankinden daha kritik bir hâl aldı. Anlık mesajlaşma ve görüntülü sohbet servisleri, çok büyük bir yükseliş yaşarken buna ayak uydurmakta zorlananlar bile oldu. Firmalar, bu kadar büyük hacimde kullanıcıya daha iyi hizmet verebilmek için performans geliştirmeleri yanında yeni özellikler de sunarak kitlenin kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.

Google Duo, ilk çıktığı günden bu yana uçtan uca şifrelemeyi kullanarak güvenlik konusunda şüphe bırakmamanın yanında, yeni alacağı güncelleme ile kalite ve farklı internet şartlarına uyumluluk konusunda daha da gelişecek.

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Grup video konferansı alanında da kullanıcıların Zoom gibi güvenliği zayıf hizmetlere yönelmesini engellemek için 12’ye çıkarılan Duo konferans limiti, yakın zamanda tekrar artırılacak.

Google’ın güncellemesiyle Duo’ya eklenecek yeni bir özellik de anlık fotoğraf yakalama olacak. Şimdilik bire bir görüşmelerde akıllı telefon üzerinden alınabilen bu anlık görüntüler, her iki tarafa da gönderilecek. Özellik kısa zaman içinde hem konferanslara hem diğer cihazlara gelecek.

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Google Duo, görüntülü mesaj bırakma gibi ekstralarıyla da birlikte kullanıcıları kendisine çekmek için elinden geleni yapmaya devam edecek. Zoom gibi güvenilirliği şüpheli hizmetlerin kullanılması ise büyük firmalar dışında bağımsız güvenlik uzmanlarının da karşı çıktığı bir durum.

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