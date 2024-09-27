Google Earth yeni güncellemeyle kullanıcıları zamanda geriye götürüyor

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Tam Boyutta Gör Google, Google Earth için yayınlayacağı güncellemeyle kullanıcıların tarihi keşfetme biçiminde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların 80 yıl öncesine ait uydu ve hava görüntülerini görüntülemesine olanak tanıyacak ve mevcut görüntülerin zaman aralığını iki katına çıkaracak.

Yeni özellikle 80 yıl kadar geriye gidebilirsiniz

Londra, Berlin, Varşova ve Paris gibi şehirlerde 1930'lara kadar uzanan görüntüler yer alacak. Yakında yapılacak güncelleme, Google Earth görüntülerinin tarihsel kapsamını genişletmekle kalmayacak aynı zamanda kullanıcıların şehirlerin zaman içinde nasıl değiştiğini karşılaştırmasına da olanak tanıyacak.

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Google ayrıca araştırmacıların ve çeşitli projeler üzerinde çalışan kuruluşların daha kolay kullanmasını ve işbirliği yapmasını sağlamak amacıyla Google Earth'ün ana ekranını yeniden tasarlıyor. Yeni özellik hem mobil hem de web platformlarında kullanıma sunulacak ve kullanıcılar tarafından geniş çapta erişilebilir hale gelecek.

Bu güncellemelerin önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor. Bu gelişme, Google'ın platformlarında daha kapsamlı ve yüksek kaliteli içerik sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik daha geniş kapsamlı girişiminin bir parçası olacak.

Google, tarihi görüntülerin yanı sıra Google Haritalar'daki Sokak Görünümü özelliğini de yaklaşık 80 ülkede yaygınlaştırıyor. Bu, kullanıcıların Google'ın Street View arabaları ve gezginleri tarafından yakalanan daha fazla içeriği keşfetmesine olanak tanıyacak.

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Google Earth yeni güncellemeyle geçmişi keşfetmenizi sağlayacak