Google Earth yeni güncellemeyle kullanıcıları zamanda geriye götürüyor

Yeni özellikle 80 yıl kadar geriye gidebilirsiniz
Londra, Berlin, Varşova ve Paris gibi şehirlerde 1930'lara kadar uzanan görüntüler yer alacak. Yakında yapılacak güncelleme, Google Earth görüntülerinin tarihsel kapsamını genişletmekle kalmayacak aynı zamanda kullanıcıların şehirlerin zaman içinde nasıl değiştiğini karşılaştırmasına da olanak tanıyacak.
Google ayrıca araştırmacıların ve çeşitli projeler üzerinde çalışan kuruluşların daha kolay kullanmasını ve işbirliği yapmasını sağlamak amacıyla Google Earth'ün ana ekranını yeniden tasarlıyor. Yeni özellik hem mobil hem de web platformlarında kullanıma sunulacak ve kullanıcılar tarafından geniş çapta erişilebilir hale gelecek.
Bu güncellemelerin önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor. Bu gelişme, Google'ın platformlarında daha kapsamlı ve yüksek kaliteli içerik sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik daha geniş kapsamlı girişiminin bir parçası olacak.
Google, tarihi görüntülerin yanı sıra Google Haritalar'daki Sokak Görünümü özelliğini de yaklaşık 80 ülkede yaygınlaştırıyor. Bu, kullanıcıların Google'ın Street View arabaları ve gezginleri tarafından yakalanan daha fazla içeriği keşfetmesine olanak tanıyacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu