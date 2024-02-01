Google, şimdiye kadarki en büyük açık deniz rüzgar anlaşmasını imzaladı

Google, temiz enerji yatırımlarını sürdürüyor
Google, temiz enerji planlarına 2030’a kadar ulaşmayı hedeflerken şirket, Avrupa için bu planın "bir sonraki adımını" paylaştı ve burada şebekeye 700 megavattan fazla temiz enerji kapasitesi ekleyeceğini söyledi. Yeni anlaşma kapsamında ise 478 MW'lık bir enerji satın alımı yapılıyor.. Bu arada enerji alım anlaşmaları, enerji şirketleri Shell ve Eneco'nun ortak girişimleri olan CrossWind ve Ecowende konsorsiyumları ile yapılıyor.
Şirketler, Hollanda'nın yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 6'sını karşılaması beklenen Hollandse Kust Noord (HKN) Rüzgar Çiftliği Bölgesi Site V ve Hollandse Kust West (HKW) Site VI'yı geliştiriyor. HKN geçen yıl elektrik üretmeye başlarken, HKW VI'nın 2026'da faaliyete geçmesi planlanıyor. Google ise önceki elektrik alım anlaşmalarıyla birlikte Hollanda'daki veri merkezlerinin bu yıl yüzde 90 temiz enerjiye ulaşabileceğini söylüyor. Google ayrıca İtalya, Polonya ve Belçika'daki karadaki rüzgar ve güneş enerjisi çiftliklerinden yenilenebilir enerji satın almak için daha küçük anlaşmalar yaptığını duyurmuştu.
Bu arada Google'ın planlarının elektrik kullanımını karbonsuz enerji alımlarıyla eşleştirmek olduğunu unutmayın. Veri merkezlerinin kendileri, Hollanda'nın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan yenilenebilir enerjiyle çalışacak değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.