Google, şimdiye kadarki en büyük açık deniz rüzgar anlaşmasını imzaladı

Tam Boyutta Gör Google, Avrupa'daki veri merkezleri için açık deniz rüzgar enerjisi satın almak üzere şimdiye kadarki en büyük anlaşmasını duyurdu ve Hollanda kıyılarındaki iki yeni rüzgar çiftliğini desteklemek için satın alma anlaşmaları imzaladı. Yazılım devi 2030 yılına kadar tüm veri merkezi elektrik tüketimini 7/24 temiz enerji üretimiyle karşılamayı planlıyor.

Google, temiz enerji yatırımlarını sürdürüyor

Google, temiz enerji planlarına 2030’a kadar ulaşmayı hedeflerken şirket, Avrupa için bu planın "bir sonraki adımını" paylaştı ve burada şebekeye 700 megavattan fazla temiz enerji kapasitesi ekleyeceğini söyledi. Yeni anlaşma kapsamında ise 478 MW'lık bir enerji satın alımı yapılıyor.. Bu arada enerji alım anlaşmaları, enerji şirketleri Shell ve Eneco'nun ortak girişimleri olan CrossWind ve Ecowende konsorsiyumları ile yapılıyor.

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Şirketler, Hollanda'nın yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 6'sını karşılaması beklenen Hollandse Kust Noord (HKN) Rüzgar Çiftliği Bölgesi Site V ve Hollandse Kust West (HKW) Site VI'yı geliştiriyor. HKN geçen yıl elektrik üretmeye başlarken, HKW VI'nın 2026'da faaliyete geçmesi planlanıyor. Google ise önceki elektrik alım anlaşmalarıyla birlikte Hollanda'daki veri merkezlerinin bu yıl yüzde 90 temiz enerjiye ulaşabileceğini söylüyor. Google ayrıca İtalya, Polonya ve Belçika'daki karadaki rüzgar ve güneş enerjisi çiftliklerinden yenilenebilir enerji satın almak için daha küçük anlaşmalar yaptığını duyurmuştu.

Bu arada Google'ın planlarının elektrik kullanımını karbonsuz enerji alımlarıyla eşleştirmek olduğunu unutmayın. Veri merkezlerinin kendileri, Hollanda'nın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan yenilenebilir enerjiyle çalışacak değil.

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