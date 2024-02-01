Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, şimdiye kadarki en büyük açık deniz rüzgar anlaşmasını imzaladı

    Google, tamamıyla temiz enerji kullanımı hedefi kapsamında Hollanda'daki veri merkezlerinden kaynaklanan kirliliği azaltmak için şimdiye kadarki en büyük açık deniz rüzgâr anlaşmasını duyurdu.
    Google, en büyük açık deniz rüzgar anlaşmasını imzaladı Tam Boyutta Gör
    Google, Avrupa'daki veri merkezleri için açık deniz rüzgar enerjisi satın almak üzere şimdiye kadarki en büyük anlaşmasını duyurdu ve Hollanda kıyılarındaki iki yeni rüzgar çiftliğini desteklemek için satın alma anlaşmaları imzaladı. Yazılım devi 2030 yılına kadar tüm veri merkezi elektrik tüketimini 7/24 temiz enerji üretimiyle karşılamayı planlıyor.

    Google, temiz enerji yatırımlarını sürdürüyor

    Google, temiz enerji planlarına 2030’a kadar ulaşmayı hedeflerken şirket, Avrupa için bu planın "bir sonraki adımını" paylaştı ve burada şebekeye 700 megavattan fazla temiz enerji kapasitesi ekleyeceğini söyledi. Yeni anlaşma kapsamında ise 478 MW'lık bir enerji satın alımı yapılıyor.. Bu arada enerji alım anlaşmaları, enerji şirketleri Shell ve Eneco'nun ortak girişimleri olan CrossWind ve Ecowende konsorsiyumları ile yapılıyor.

    Şirketler, Hollanda'nın yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 6'sını karşılaması beklenen Hollandse Kust Noord (HKN) Rüzgar Çiftliği Bölgesi Site V ve Hollandse Kust West (HKW) Site VI'yı geliştiriyor. HKN geçen yıl elektrik üretmeye başlarken, HKW VI'nın 2026'da faaliyete geçmesi planlanıyor. Google ise önceki elektrik alım anlaşmalarıyla birlikte Hollanda'daki veri merkezlerinin bu yıl yüzde 90 temiz enerjiye ulaşabileceğini söylüyor. Google ayrıca İtalya, Polonya ve Belçika'daki karadaki rüzgar ve güneş enerjisi çiftliklerinden yenilenebilir enerji satın almak için daha küçük anlaşmalar yaptığını duyurmuştu.

    Bu arada Google'ın planlarının elektrik kullanımını karbonsuz enerji alımlarıyla eşleştirmek olduğunu unutmayın. Veri merkezlerinin kendileri, Hollanda'nın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan yenilenebilir enerjiyle çalışacak değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    erzincan 59. topçu eğitim tugayı yorumları bulaşık makinesi motor sesi atlantis net patrona hastayım mesajı nasıl atılır sarı dişli içinde ünlem işareti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız