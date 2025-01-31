Google Fotoğraflar "nasıl yoktu?" dedirten özelliğe kavuştu

Bildiğiniz gibi Fotoğrafları yatay olarak çevirme (yansıtma) özelliği, ön kameralarının çektiği görüntüleri otomatik olarak aynalamasından dolayı günümüzde sıkça kullanılıyor. Google Fotoğraflar ise, son dönemde eklenen çok sayıda düzenleme seçeneğine kıyasla bu özelliği barındırmıyordu. Dolayısıyla kullanıcılar yerel veya üçüncü taraf uygulamalara yönelmek zorundaydı.
Kötü haber şu ki, Aynalama Özelliği şimdilik yalnızca Android cihazlarla sınırlı. iOS veya web sürümü için herhangi bir duyuru yapılmadı. Ayrıca, güncelleme kademeli olarak sunulduğundan tüm kullanıcılara aynı anda ulaşmayabilir.
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P