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    Google Fotoğraflar "nasıl yoktu?" dedirten özelliğe kavuştu

    Son dönemde yapay zeka tabanlı özelliklerle güncellenen Google Fotoğraflar, kullanışlı bir özelliğe daha kavuşuyor.  Kullanıcılar artık Flip/mirror özelliğine ulaşabilecek.
    Google Fotoğraflar beklenen özelliğe kavuşuyor! Tam Boyutta Gör
    Google Fotoğraflar, Android kullanıcıları için uzun zamandır eksikliği hissedilen aynalama (mirror) özelliğini nihayet ekledi. Yeni düzenleme aracı sayesinde, kullanıcılar fotoğraflarını kolayca ters çevirebilecek. Günümüzde çok sayıda uygulamada bulunan bu özellik, üçüncü taraf uygulamalara olan ihtiyacı kaldıracak.

    Flip/mirror özelliği nihayet eklendi

    Bildiğiniz gibi Fotoğrafları yatay olarak çevirme (yansıtma) özelliği, ön kameralarının çektiği görüntüleri otomatik olarak aynalamasından dolayı günümüzde sıkça kullanılıyor. Google Fotoğraflar ise, son dönemde eklenen çok sayıda düzenleme seçeneğine kıyasla bu özelliği barındırmıyordu. Dolayısıyla kullanıcılar yerel veya üçüncü taraf uygulamalara yönelmek zorundaydı.

    Google Fotoğraflar beklenen özelliğe kavuşuyor! Tam Boyutta Gör
    Şimdi ise bu özellik, Google Fotoğraflar'ın düzenleme (edit) menüsündeki kırpma (crop) sekmesi altında resmen kullanıma açıldı. Bu sayede kullanıcılar, tek bir dokunuşla fotoğraflarını soldan sağa veya yukarıdan aşağıya çevirebilecek. Ayrıca diğer tüm düzenlemelerde olduğu gibi, çevirdiğiniz görüntüyü kopya olarak kaydedebiliyorsunuz. Ya da orijinali doğrudan değiştirebilirsiniz, seçim sizin.

    Kötü haber şu ki, Aynalama Özelliği şimdilik yalnızca Android cihazlarla sınırlı. iOS veya web sürümü için herhangi bir duyuru yapılmadı. Ayrıca, güncelleme kademeli olarak sunulduğundan tüm kullanıcılara aynı anda ulaşmayabilir.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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