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Tam Boyutta Gör Google'ın Android TV ve Google TV için Meet uygulamasına veda etmeye hazırlandığı söyleniyor. 2020 yılında COVID-19 salgını sırasında Duo adıyla piyasaya sürülen video konferans aracı kullanıcıların bir web kamerasını televizyonlarına bağlamasını ve daha büyük bir ekranda görüntülü görüşmelere katılmasını sağlamayı amaçlıyordu.

Kullanıcıların yeni alternatifler aramaya başlaması gerekebilir

Ancak son zamanlarda çıkan haberlere göre bu özelliğin yakında kaldırılacağı söyleniyor. Android Authority'ye göre Android TV ve Google TV'de Google Meet'in son güncellemesindeki bazı kodlar uygulamanın kapatılabileceğine dair ipuçları veriyor.

Google Meet, Android cihazlarda kullanıcı deneyimini iyileştirdi 2 hf. önce eklendi

Kodda şöyle diyor: "Yakında Android TV'nizde arama yapmak için Google Meet'i kullanamayacaksınız. Alternatifler için aşağıya tıklayın ve daha fazla bilgi edinin." Bu mesaj henüz uygulamada aktif olmasa da Google'ın geleceğe yönelik planlarını ortaya koyuyor gibi görünüyor.

Şirket Mart ayında Samsung TV'ler için Meet'in fişini çekmişti. Google TV'nin bu yılın başlarında "Arama Bildirimleri" desteğini eklemesi göz önüne alındığında ortaya çıkan kodla ilgili haberlerin gerçekleşmesi biraz şaşırtıcı görünüyor. Uygulama şimdilik çalışıyor ancak kullanıcıların alternatiflere bakmaya başlamaları gerekebilir.

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Google Meet yakında bu platformlarda çalışmayı durdurabilir