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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Fotoğraflar'da ücretsiz fotoğraf depolama devri bitiyor

    Bugüne kadar ücretsiz olarak sınırsız fotoğraf depolayabildiğimiz Google Fotoğraflar servisi 1 Haziran 2021'den itibaren paralı oluyor. Yüksek kalitede yedeklenen fotoğraflar 15 GB'lık alanı tüketecek
    23 sa.
    4,9b
    7
    53
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    5

    Google Fotoğraflar'da ücretsiz fotoğraf depolama devri bitiyor
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    Google, kullanıcılarına gönderdiği mail ile acı bir haberi duyurdu. Bugüne kadar ücretsiz olarak sınırsız fotoğraf depolayabildiğimiz bulut tabanlı depolama sistemi Google Fotoğraflar, gelecek yıl ücretli olacak.

    Bugüne kadar kullanıcılarına “Orijinal kalite” ve “Yüksek kalite” olarak iki farklı depolama seçeneği sunan Google, yüksek kalite seçili fotoğrafları ücretsiz ve sınırsız olarak depoluyordu. Kullanıcılar Google Fotoğraflar uygulaması veya web sitesi üzerinden bu fotolara ulaşabiliyor. Orijinal kalite için ise Google Drive’daki 15 GB’lık alan kullanılıyor, daha fazlası için ek alın satın almak gerekiyordu.

    Google Fotoğraflar'da ücretsiz fotoğraf depolama devri bitiyor
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    1 Haziran 2021’den itibaren yüksek kalite ayarında yedeklenen fotoğraflar da Google hesabınızdaki ücretsiz 15 GB’lık alanda depolanacak. 15 GB’ı aşan fotoğraflar için ek depolama alanı satın almak gerekecek. Yani bugüne kadar “Yüksek kalite” ayarında ücretsiz ve sınırsız olarak fotoğraf yedekleyebildiğimiz Google Fotoğraflar, 1 Haziran 2021’den itibaren yalnızca 15 GB’lık ücretsiz alan sunacak.

    1 Haziran 2021’den önceki Google Fotoğraflar’a yedeklenmiş resimler 15 GB’lık alana dahil edilmeden ücretsiz olarak depolanacak. 1 Haziran 2021’den sonraki yeni resimler 15 GB depolama alanını kullanacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google Fotoğraflar uygulamasına ücretli özellikler geliyor

    100 GB alan Aylık 5,79 TL

    Google One hizmeti satın alarak Google Drive, Gmail ve Fotoğraflar alanınızı genişletebilirsiniz. Google One’ın ülkemizdeki aylık abonelik ücreti şöyle:

    • 15 GB: Ücretsiz
    • 100 GB: 5,79 TL
    • 200 GB: 11,59 TL
    • 2 TB: 28,99 TL

    Ayrıca Bkz. "PS5 ve Xbox Series X'in ilk günden çökme hataları gelmeye başladı"

    Google'ın kullanıcılara gönderdiği mail şöyle:

    Google Fotoğraflar, kullanıma sunulmasından bu yana geçen beş yılı aşkın süre içinde fotoğraflarınızı yönetmek için kullanılan bir uygulama olmanın çok ötesine geçti. Nostaljik hissettiğinizde, anılarınızı tekrar yaşamak istediğinizde uğradığınız bir yere dönüştü. Artık Google Fotoğraflar, aralarında sizinkilerin de bulunduğu 4 trilyondan fazla fotoğraf ve videoya ev sahipliği yapıyor. Üstelik her hafta 28 milyar yeni fotoğraf ve video daha yükleniyor. Daha da fazla anıya kucak açmak ve Google Fotoğraflar'ı geleceğe hazırlamak için depolama alanı politikamızda yapacağımız bir değişikliği duyurmak istiyoruz.

    • 1 Haziran 2021'den itibaren Yüksek kalite ayarında yedeklenen tüm yeni fotoğraf ve videolar, Google Drive ve Gmail gibi Google hizmetlerinde şu an olduğu şekilde, Google Hesabınızla birlikte sağlanan 15 GB'lık ücretsiz depolama alanında veya ek depolama alanı satın aldıysanız bu depolama alanlarında hesaba katılacak.
    • 1 Haziran 2021'den önce Yüksek kalite ayarında yedeklemiş olduğunuz fotoğraf veya videolar bu değişikliğin kapsamında olmayacak ve Google Hesabı depolama alanınızda hesaba katılmayacak. Buna, Yüksek kalite ayarında yüklemiş olduğunuz mevcut tüm içeriğiniz dahildir.

    Bunun önemli bir karar ve büyük bir değişim olduğunun farkındayız. Bu yüzden, size çok önceden haber vermek ve bu değişikliğe ayak uydurmanıza yardımcı olacak kaynakları sağlamak istiyoruz.

    Şu an bir şey yapmam gerekiyor mu?

    Hayır. Google Fotoğraflar'ı fotoğraf ve videolarınızı yedeklemek için kullanmaya devam edebilirsiniz. 1 Haziran 2021'den sonra size ulaşacağız ve depolama alanı sınırınıza yaklaştığınızda size hatırlatıcılar göndereceğiz. Çoğu kullanıcı yıllarca herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymayacak.

    Ücretsiz 15 GB depolama alanım ne zaman dolacak?

    Kotanıza ulaşmanıza ne kadar zaman kaldığını gösteren kişiselleştirilmiş bir tahmin oluşturduk. Bu tahmin; fotoğraf, video ve diğer içerikleri Google Hesabınıza ne sıklıkta yedeklediğinizi dikkate alıyor.

    Depolama alanımı yönetmek için ne yapabilirim?

    1 Haziran 2021'de yeni bir depolama alanı yönetimi aracını kullanıma sunacağız. Bu araçla karanlık, bulanık çıkmış veya başka nedenlerle istemeyeceğiniz içerikleri kolayca bulup silebileceksiniz. Kullanıma sunulduğu bölgelerde Google One üzerinden daha fazla depolama alanı satın almanız da mümkün.



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    formgonder2055 (regaip duman) 23 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    100 gb 6tl gayet uygun. begenmeyen hardisk alsin. yillik odeme ile 40 tl verip keyfinize bakacaksiniz bu kadar basit. bedava olunca milyarlarca gb veriyi tutmak dunyamiza zarar veriyor, cevre kirliligine neden oluyor. fotosuna deger veren zateb yillik odemesini yapar. kar amacli degil yani oyle olsa 6 tl olmazdi. tesekkurler google.
    100 gb 6tl gayet uygun. begenmeyen hardisk alsin. yillik odeme ile 40 tl verip keyfinize bakacaksiniz bu kadar basit. bedava olunca milyarlarca gb veriyi tutmak...
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    2 Yanıt Yanıtla +24
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    Golden Gate (emre akgün) 22 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    5.79 u da veremiyorsak, bu hizmeti kullanmayalım.



    Adam buluta fotograd yüklüyor bedava olsun.

    Netflixten film izliyor kacak program kullaniyor.

    Spotify dan müzik dinliyor kacak program kullaniyor.



    Bu adamlar nerden para kazanıp bu hizmeti saglayacak. Gidip doğu da kacak elektrik kullananları söylüyorsunuz, ama sizin yaptığınız bundan daha beter. Herkes sizin gibi yapsa, bu hizmetler sonlanır.

    Çoluk çocuğa bu programlara erişim sinirlandirilmali...
    5.79 u da veremiyorsak, bu hizmeti kullanmayalım. Adam buluta fotograd yüklüyor bedava olsun. Netflixten film izliyor kacak program kull...
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 23 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Amazon prime üyelerine sınırsız fotoğraf depolaması veriyor ama Türkiye'den prime alınca da geçerli mi acaba. Eğer geçerli ise Amazon'a aylık 8 lira verip prime almak daha mantıklı.
    Amazon prime üyelerine sınırsız fotoğraf depolaması veriyor ama Türkiye'den prime alınca da geçerli mi acaba. Eğer geçerli ise Amazon'a aylık 8 lira verip prime...
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    Yorumlar (39) Yorum Yaz Forumda Gör
    4
    Kef14 (Şa*** **hin) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şu an ücretsiz planda ne kadar yer kaplayan fotoğrafım var, bunu nasıl öğrenebilirim?
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tüm verilerim 1 GB'ı bile geçmiyordur. 15 GB'ı doldurmaya ömrüm yetmez sanırım. Fiyat fena değilmiş. Özellikle pul olan TL'yi düşünürsek.
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    dostum kertenkele (İnsan Sadece insan ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ücretler aylık mı yıllık mı süresiz mi. 15 gb bana yeter şu an arşivde 5 adet fotoğraf var kalan aile fotoğrafları evde hdd de saklı oraya otomatik yüklenen fotoğrafı Bi daha bulmak çok ordu$zordu zaten gerekli gereksiz ne varsa alıyordu karman çorman
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    lterlemez 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya bu kadar para verene kadar, İSS'lere bastırıp IPv6 geçirip, ücretsiz sabit IP verdirsek çok daha mantıklı. Yakında bunlara da vergi gelirse şaşırmayın. Daha kendi NAS'larımızı kullanamadık ,şu hale bakın ya; millet el oğluna nasıl para harcıyor...
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar yavaş yavaş her şeyi paralı yapacak galiba. mailler de 15 GB sınırınız doldu demeye başladı. Ver bakalım ayda şu kadar para diyorç Gerçi çok değil ama sonuçta cretli yaptı sayılır ücretsiz sistemi.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    tahir40 (Tahir ) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dünya'da sınırsız birşey yoktur ve Birşey ücretsizse müşteri değil, pazarlanan sizsinizdir.
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    kemaluluturk 17 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    Bu yazıda TRON cüzdanının nasıl oluşturulacağını ve TRX Bank'a nasıl para yatırılacağını ve nasıl çekileceğini öğreneceksiniz.

    TRX Bank nedir ve Nasıl üye olunur?
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    TRX Bank'ın tamamı merkezsizdir, yani kimse fonları kontrol edilmez, platform tamamen otomatiktir. TRX BANK'taki her akıllı sözleşme, yatırıma bağlı olarak günde %2 oranında kar alır. Her kar, blok zinciri üzerine inşa edilen akıllı sözleşme yoluyla otomatik olarak ödenir.

    TRX Bank’a nasıl üye olunduğunu öğrenmek için aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz:
     

    TRX Bank'a nasıl para yatırılır?
    Google Play ve App Store üzerinden Tron Wallet uygulamasını indirip cep telefonunuzda bir TRON cüzdanı oluşturmanız gerekecektir.
    Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tronwallet2&hl=en_US&gl=US
    App Store: https://apps.apple.com/us/app/tronwallet-blockchain-wallet/id1412536016 

    Bunun için ilgili Youtube videosunu izleyebilirsiniz:  


    TRX zincirinden kar ve para çekilmesi?
    TRX Bank’ta yer alan gelirlerinizi kolaylıkla nasıl çekeceğinizi görmek için aşağıda yer alan kısa videomuzu izleyebilirsiniz. 
    Video:  


    Tron Zincirinin Avantajları
    • Yüksek kaliteli ve Verimli Yatırım Programı (HYIP), Tron gelirinizi arttırmanıza yardımcı olur.
    • Her şey akıllı bir sözleşmeyle çalışır, bu nedenle yöneticilerin kullanıcı fonlarına erişimi söz konusu değildir.
    • Yüksek verim = Depozito süresi boyunca %60 (günde %2) kar elde edersiniz.
    • Yalnızca TRON kripto para biriminde (TRX) para yatırma ve çekme imkanı vardır.
    • Davet ettiğiniz arkadaşınız için 1. sıradan %10 ikinci sıradan %3 üçüncü sıradan %2 referans ödülü alabilirsiniz. 
    • İstediğiniz zaman çekme imkanınız vardır.




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    Kef14 (Şa*** **hin) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu amme hizmet ne zaman bitecek diyordum. Aha da bitti, çok sevdiğim bir hizmetdi. Muadilleri bu kadar kaliteli olur mu bilemedim. Yıllık ödeme ile devam etmeyi düşünüyorum.
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    mehmet_alp (mehmet alp) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunun gibi hizmet veren başka bir firma varmı? Yukarıda bir arkadaş Amazon prime den bahsetmiş. Ücretsiz hizmet veren varmı başka?
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    435 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiç bir şey ücretsiz değildir. Karşılığında ya para verirsiniz, ya para edecek başka şeyler; bilgi, reklam izleme vs. Hangisi daha değersiz onu seçer insanlar.
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    4857 kez okundu.
    38 kişi, toplam 39 yorum yazdı.

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    google fotoğraflar, google ve
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