Google Fotoğraflar'da ücretsiz fotoğraf depolama devri bitiyor

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Google, kullanıcılarına gönderdiği mail ile acı bir haberi duyurdu. Bugüne kadar ücretsiz olarak sınırsız fotoğraf depolayabildiğimiz bulut tabanlı depolama sistemi Google Fotoğraflar, gelecek yıl ücretli olacak.

Bugüne kadar kullanıcılarına “Orijinal kalite” ve “Yüksek kalite” olarak iki farklı depolama seçeneği sunan Google, yüksek kalite seçili fotoğrafları ücretsiz ve sınırsız olarak depoluyordu. Kullanıcılar Google Fotoğraflar uygulaması veya web sitesi üzerinden bu fotolara ulaşabiliyor. Orijinal kalite için ise Google Drive’daki 15 GB’lık alan kullanılıyor, daha fazlası için ek alın satın almak gerekiyordu.

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1 Haziran 2021’den itibaren yüksek kalite ayarında yedeklenen fotoğraflar da Google hesabınızdaki ücretsiz 15 GB’lık alanda depolanacak. 15 GB’ı aşan fotoğraflar için ek depolama alanı satın almak gerekecek. Yani bugüne kadar “Yüksek kalite” ayarında ücretsiz ve sınırsız olarak fotoğraf yedekleyebildiğimiz Google Fotoğraflar, 1 Haziran 2021’den itibaren yalnızca 15 GB’lık ücretsiz alan sunacak.

1 Haziran 2021’den önceki Google Fotoğraflar’a yedeklenmiş resimler 15 GB’lık alana dahil edilmeden ücretsiz olarak depolanacak. 1 Haziran 2021’den sonraki yeni resimler 15 GB depolama alanını kullanacak.

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100 GB alan Aylık 5,79 TL

Google One hizmeti satın alarak Google Drive, Gmail ve Fotoğraflar alanınızı genişletebilirsiniz. Google One’ın ülkemizdeki aylık abonelik ücreti şöyle:

15 GB: Ücretsiz

100 GB: 5,79 TL

200 GB: 11,59 TL

2 TB: 28,99 TL

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Google'ın kullanıcılara gönderdiği mail şöyle:

Google Fotoğraflar, kullanıma sunulmasından bu yana geçen beş yılı aşkın süre içinde fotoğraflarınızı yönetmek için kullanılan bir uygulama olmanın çok ötesine geçti. Nostaljik hissettiğinizde, anılarınızı tekrar yaşamak istediğinizde uğradığınız bir yere dönüştü. Artık Google Fotoğraflar, aralarında sizinkilerin de bulunduğu 4 trilyondan fazla fotoğraf ve videoya ev sahipliği yapıyor. Üstelik her hafta 28 milyar yeni fotoğraf ve video daha yükleniyor. Daha da fazla anıya kucak açmak ve Google Fotoğraflar'ı geleceğe hazırlamak için depolama alanı politikamızda yapacağımız bir değişikliği duyurmak istiyoruz.

1 Haziran 2021'den itibaren Yüksek kalite ayarında yedeklenen tüm yeni fotoğraf ve videolar, Google Drive ve Gmail gibi Google hizmetlerinde şu an olduğu şekilde, Google Hesabınızla birlikte sağlanan 15 GB'lık ücretsiz depolama alanında veya ek depolama alanı satın aldıysanız bu depolama alanlarında hesaba katılacak.

1 Haziran 2021'den önce Yüksek kalite ayarında yedeklemiş olduğunuz fotoğraf veya videolar bu değişikliğin kapsamında olmayacak ve Google Hesabı depolama alanınızda hesaba katılmayacak. Buna, Yüksek kalite ayarında yüklemiş olduğunuz mevcut tüm içeriğiniz dahildir.

Bunun önemli bir karar ve büyük bir değişim olduğunun farkındayız. Bu yüzden, size çok önceden haber vermek ve bu değişikliğe ayak uydurmanıza yardımcı olacak kaynakları sağlamak istiyoruz.

Şu an bir şey yapmam gerekiyor mu?

Hayır. Google Fotoğraflar'ı fotoğraf ve videolarınızı yedeklemek için kullanmaya devam edebilirsiniz. 1 Haziran 2021'den sonra size ulaşacağız ve depolama alanı sınırınıza yaklaştığınızda size hatırlatıcılar göndereceğiz. Çoğu kullanıcı yıllarca herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymayacak.

Ücretsiz 15 GB depolama alanım ne zaman dolacak?

Kotanıza ulaşmanıza ne kadar zaman kaldığını gösteren kişiselleştirilmiş bir tahmin oluşturduk. Bu tahmin; fotoğraf, video ve diğer içerikleri Google Hesabınıza ne sıklıkta yedeklediğinizi dikkate alıyor.

Depolama alanımı yönetmek için ne yapabilirim?

1 Haziran 2021'de yeni bir depolama alanı yönetimi aracını kullanıma sunacağız. Bu araçla karanlık, bulanık çıkmış veya başka nedenlerle istemeyeceğiniz içerikleri kolayca bulup silebileceksiniz. Kullanıma sunulduğu bölgelerde Google One üzerinden daha fazla depolama alanı satın almanız da mümkün.

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