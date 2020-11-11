PS5 ve Xbox Series X'in ilk günden çökme hataları gelmeye başladı

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Xbox Series X ve S dün resmi olarak çıkışını yaptı, PlayStation 5 ise yarın çıkışını gerçekleştirecek. Her yeni nesil konsolda olduğu gibi bu nesilde de daha ilk günden çökme hataları gelmeye başladı.

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Yeni nesil konsolların çıkış vaktinde ilk birkaç ay çökme haberleri her zaman gelir. En azından bundan önceki her nesil geçisinde bu durum gerçekleşti ki bazı çökme hataları oyuncuların kabusu haline bile geldi. Bu yeni nesilde de şu ana kadar konuşulmuyordu ancak ilk çökme haberleri gelmeye başladı.

Dün tamamen piyasaya sürülen Xbox Series X'i ve S'i oyuncular oynamaya başladı. Elbette ilk günden tüm gününü konsola harcayanlar da oldu ve daha ilk günden konsolun çökme haberleri gelmeye başaldı. Dane Weymes isimli bir kullanıcı, konsolun sürekli çöktünü ve öldüğünü söyledi. Ayrıca bazı kullanıcılar da dün akşam saatlerinde Xbox Live'ın uzunca bir süre çöktüğünü söyledi. Son olarak Dane Weymes, Call of Duty Warzone'dan bir ekran görüntüsü paylaşmış ve ekranın yeşil noktalarla dolu olduğunu söylemiş.

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Aynı şekilde PlayStation 5'ten de ilk çökme sorunları gelmeye başladı. Konsol henüz resmi olarak çıkmadığı için çok az kişide PlayStation 5 bulunuyor. PS5 sahiplerinden YouTube kanalına sahip bir kullanıcı, konsolun çöktüğünü ve bir daha açılmadığını söyledi. Öncesinde de bazı hatalar mevcutmuş ve PlayStation'ın destek ekibi sorunu çözmeye çalışıyormuş.

Bu çökme sorunlarının şaşırtıcı olmadığını tekrar söyleyelim. Konsolların ilk sürümleri olduğu için bu tarz sorunlar her zaman çıkmıştı ve bundan sonra da çıkacaktır. Bundan sonraki süreçte üretilen konsollarda bu tarz hatalar giderilecektir elbette.

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