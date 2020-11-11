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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 ve Xbox Series X'in ilk günden çökme hataları gelmeye başladı

    Yeni nesil konsolların devri başlamış durumda ve her yeni nesil başladığında meydana gelen sorunlar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Her iki konsoldan da çökme hataları geldi.
    17 sa.
    1,9b
    13
    21
    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PS5 ve Xbox Series X'in ilk günden çökme hataları gelmeye başladı
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    Xbox Series X ve S dün resmi olarak çıkışını yaptı, PlayStation 5 ise yarın çıkışını gerçekleştirecek. Her yeni nesil konsolda olduğu gibi bu nesilde de daha ilk günden çökme hataları gelmeye başladı.

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    Yeni nesil konsolların çıkış vaktinde ilk birkaç ay çökme haberleri her zaman gelir. En azından bundan önceki her nesil geçisinde bu durum gerçekleşti ki bazı çökme hataları oyuncuların kabusu haline bile geldi. Bu yeni nesilde de şu ana kadar konuşulmuyordu ancak ilk çökme haberleri gelmeye başladı.

    Dün tamamen piyasaya sürülen Xbox Series X'i ve S'i oyuncular oynamaya başladı. Elbette ilk günden tüm gününü konsola harcayanlar da oldu ve daha ilk günden konsolun çökme haberleri gelmeye başaldı. Dane Weymes isimli bir kullanıcı, konsolun sürekli çöktünü ve öldüğünü söyledi. Ayrıca bazı kullanıcılar da dün akşam saatlerinde Xbox Live'ın uzunca bir süre çöktüğünü söyledi. Son olarak Dane Weymes, Call of Duty Warzone'dan bir ekran görüntüsü paylaşmış ve ekranın yeşil noktalarla dolu olduğunu söylemiş.

    Aynı şekilde PlayStation 5'ten de ilk çökme sorunları gelmeye başladı. Konsol henüz resmi olarak çıkmadığı için çok az kişide PlayStation 5 bulunuyor. PS5 sahiplerinden YouTube kanalına sahip bir kullanıcı, konsolun çöktüğünü ve bir daha açılmadığını söyledi. Öncesinde de bazı hatalar mevcutmuş ve PlayStation'ın destek ekibi sorunu çözmeye çalışıyormuş.

    Bu çökme sorunlarının şaşırtıcı olmadığını tekrar söyleyelim. Konsolların ilk sürümleri olduğu için bu tarz sorunlar her zaman çıkmıştı ve bundan sonra da çıkacaktır. Bundan sonraki süreçte üretilen konsollarda bu tarz hatalar giderilecektir elbette.



    Kaynakça https://www.dualshockers.com/uk-customer-xbox-series-x-broken-green-dots-crash/ https://www.vg247.com/2020/11/11/ps5-died-youtuber/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    55 dakika önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cocainbar (Cocain bar) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    alacakalr sakin almasin. gerci alamiyorsunuz ama olsun yinede almayin :D
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    gamer-x (kaan g.) 47 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/wl8zgb7ss2siaabtjgqq.mp4

    fake
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    KaZAaRa (Emrah BAYSAN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu kocaman firmaların testerları ne iş yapıyorlar acaba? Artık herkes çökmeleri vs. normal karşılıyor.
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    OnLiNe MaNaGeR 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xbox’ta sorun yok gibi ama Ps5’de OC ile geldiklerini zaten biliyorduk. Baya bir ittirmeye 10 TFLOPS yaptılar ama asıl değeri 9’a yakın bir değer. Yaptım oldu ile olmuyor maalesef. Yine de rakibi bu kadar OC’a rağmen yüzde 20 daha hızlı. Çökme sorunları düzelmezse bu fark yüzde 33 olacak.

    Xbox’a nargile çektirerek, e-sigara çektirerek iyi eğlenildi. Burada da bazı marka holiganlarına da eğlence konusu oldu ama “PS5 Pro is coming” kusura bakmayın.
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    Punisher_1907 (Tolga Bozkurt) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) OnLiNe MaNaGeR
    Xbox da sorun yokmu? Görme işitmede sıkıntın yoktur inşallah. Dün sürüsüne çöken xbox gördük normaldir böyle şeyler ilk parti ürünlerinde olur. Ps4 de mavi hdmı hataları falan olmuştu düzeltildi sonradan. Oc lu gelmiyor makina gerekirse yazılımla açılacak dedi sony yine boş bir yorum. O kadar ağlayın sızlayın oyun yok oyun xbox da. Ps5 den güçlü falan da değil ayrıca. Şimdi sen git 8000 küsür ver sonra cihazı aç biraz müzik dinle sonra kapat ps5 çok gelir size.
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    santanio (Burak Şenses) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    O yeşil noktacıklar bana overclock izlenimi verdi. Ps5 in xbox karşılaştırmalarında önde yada geri kalmaması için yazılımdan overclocklu gelmiş olabileceği hissini verdi. Bütün eleştirmenler siteler testlerini bitirsin sonra yazılım güncellemesi ile geri çekeriz ön görülen hızlarda çalıştırırız demiş olabilirler. Eğer böyle ise ortalık karışabilir.
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    Urthas 4 sa. ( Mesaj Silindi ) santanio
    Yesil noktacikli foto xbox x galiba. Ps hatalarini 1-2 gune ogreniriz. Ekran karti arizasi gibi duruyor. Bir zamanlar 4870x2 kart vardi ve ayni problemi yasamistim. Garantiden degistirmislerdi karti.
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    Luffy1907 (Serhat KiLiC) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Peki yurtdışından aldığımız çökerse ve açılmazsa diye deli sorular var kafamda
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    Rachsuchtig 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Her konsol çıkışında böyle şeyler olur. %1 oranındadir genelde
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    Scaleo (Burak T.) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    ukrayna planlarını iptal edin beyler, ps5lerde uluslararası garanti olmassa gümledikten sonra ancak pahalı bir biblo olarak kullanılır.
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    j0ffline 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kendi sosyal medya hesaplarının reklamını yapmak için yalan haber paylaşanlar da var, dikkat edilsin o kişilere. Sabahtan beri bu haberleri takip ediyorum.

    1- Xbox yandı, duman çıkardı haberleri: YALAN, bazı çakallar elektronik sigara dumanını çekip konsolun altından üflemiş sonra record tuşuna basmışlar.
    2- Xbox'ın Blu-Ray okucusunun çalışmaması veya çok sesli çalışması: Doğru, en çok gördüğüm sorunlar bu. Böyle bir sorun yaşansa bile hızlıca iade / değişim yapacaktır Microsoft da Sony de. Merak etmeyin.
    3- Xbox'ın fan'ının sesli çalışması: 1-2 video gördüm bununla da ilgili, bu da doğru görünüyor.
    4- PlayStation'ım bozuldu: Bunu diyen sadece 1 kişi gördüm o da bu haberdeki kişi. Doğru da olsa binlerce ön inceleme için dağıtılan cihazdan ilk kez "bozuk" haberi geldi.
    5- Xbox'ım tamamen bozuk, basıyorum hiçbir şey olmuyor: Bununla ilgili de 3-4 tane video gördüm ancak söylenene göre bu kişiler konsola erkenden sahip olup ambargo kurallarını delerek paylaşım yapan arkadaşlar. Microsoft bu cihazları direkt kilitledi deniyor ve hiçbir şekilde açılmıyor.
    6- PlayStation power tuşunun ikinci veya üçüncü kez bastığında açılması: Sadece TR YouTube kanalı Konsol Üssü'ndeki bey amcanın iddiası bu yöndeydi. Doğrudur, bir yorumum yok ama başka yerde görmedim.

    Diğer oyundan çökme, error alma gibi sorunlar yazılıp güncellemelerle düzelir.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) j0ffline
    Konsollar uzaktan kilitleyip bir daha açılmayacak hale getirebiliyor muydu? Yeni mi bu daha önce de var mıydı?
    Bence çok sakat uygulama bu. Tamam illegalde bir yere kadar hakkı var üreticinin ama uzaktan yapılabilen herşeyin kacklenme ihtimali de var demektir.
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    ahmetbozkurt85 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    yazılımsa güncelleme ile düzelir ama donanımsa sorun büyük
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    snakefatih (Uncle TREVOR) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazılım hataları güncelleme ile giderilir ama donanım hatası için mecburen konsolu değiştirmeleri gerekecek
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    1866 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ps5, xbox series x ve
    7 etiket daha çökme sorunu öldü çöktü hata yeni nesil konsol hatalar Ev Elektroniği
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