PS5 ve Xbox Series X'in ilk günden çökme hataları gelmeye başladı

Xbox Series X ve S dün resmi olarak çıkışını yaptı, PlayStation 5 ise yarın çıkışını gerçekleştirecek. Her yeni nesil konsolda olduğu gibi bu nesilde de daha ilk günden çökme hataları gelmeye başladı.
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Yeni nesil konsolların çıkış vaktinde ilk birkaç ay çökme haberleri her zaman gelir. En azından bundan önceki her nesil geçisinde bu durum gerçekleşti ki bazı çökme hataları oyuncuların kabusu haline bile geldi. Bu yeni nesilde de şu ana kadar konuşulmuyordu ancak ilk çökme haberleri gelmeye başladı.
Dün tamamen piyasaya sürülen Xbox Series X'i ve S'i oyuncular oynamaya başladı. Elbette ilk günden tüm gününü konsola harcayanlar da oldu ve daha ilk günden konsolun çökme haberleri gelmeye başaldı. Dane Weymes isimli bir kullanıcı, konsolun sürekli çöktünü ve öldüğünü söyledi. Ayrıca bazı kullanıcılar da dün akşam saatlerinde Xbox Live'ın uzunca bir süre çöktüğünü söyledi. Son olarak Dane Weymes, Call of Duty Warzone'dan bir ekran görüntüsü paylaşmış ve ekranın yeşil noktalarla dolu olduğunu söylemiş.
Aynı şekilde PlayStation 5'ten de ilk çökme sorunları gelmeye başladı. Konsol henüz resmi olarak çıkmadığı için çok az kişide PlayStation 5 bulunuyor. PS5 sahiplerinden YouTube kanalına sahip bir kullanıcı, konsolun çöktüğünü ve bir daha açılmadığını söyledi. Öncesinde de bazı hatalar mevcutmuş ve PlayStation'ın destek ekibi sorunu çözmeye çalışıyormuş.
Bu çökme sorunlarının şaşırtıcı olmadığını tekrar söyleyelim. Konsolların ilk sürümleri olduğu için bu tarz sorunlar her zaman çıkmıştı ve bundan sonra da çıkacaktır. Bundan sonraki süreçte üretilen konsollarda bu tarz hatalar giderilecektir elbette.
Kaynakça https://www.dualshockers.com/uk-customer-xbox-series-x-broken-green-dots-crash/ https://www.vg247.com/2020/11/11/ps5-died-youtuber/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
fake
Xbox’a nargile çektirerek, e-sigara çektirerek iyi eğlenildi. Burada da bazı marka holiganlarına da eğlence konusu oldu ama “PS5 Pro is coming” kusura bakmayın.
1- Xbox yandı, duman çıkardı haberleri: YALAN, bazı çakallar elektronik sigara dumanını çekip konsolun altından üflemiş sonra record tuşuna basmışlar.
2- Xbox'ın Blu-Ray okucusunun çalışmaması veya çok sesli çalışması: Doğru, en çok gördüğüm sorunlar bu. Böyle bir sorun yaşansa bile hızlıca iade / değişim yapacaktır Microsoft da Sony de. Merak etmeyin.
3- Xbox'ın fan'ının sesli çalışması: 1-2 video gördüm bununla da ilgili, bu da doğru görünüyor.
4- PlayStation'ım bozuldu: Bunu diyen sadece 1 kişi gördüm o da bu haberdeki kişi. Doğru da olsa binlerce ön inceleme için dağıtılan cihazdan ilk kez "bozuk" haberi geldi.
5- Xbox'ım tamamen bozuk, basıyorum hiçbir şey olmuyor: Bununla ilgili de 3-4 tane video gördüm ancak söylenene göre bu kişiler konsola erkenden sahip olup ambargo kurallarını delerek paylaşım yapan arkadaşlar. Microsoft bu cihazları direkt kilitledi deniyor ve hiçbir şekilde açılmıyor.
6- PlayStation power tuşunun ikinci veya üçüncü kez bastığında açılması: Sadece TR YouTube kanalı Konsol Üssü'ndeki bey amcanın iddiası bu yöndeydi. Doğrudur, bir yorumum yok ama başka yerde görmedim.
Diğer oyundan çökme, error alma gibi sorunlar yazılıp güncellemelerle düzelir.
Bence çok sakat uygulama bu. Tamam illegalde bir yere kadar hakkı var üreticinin ama uzaktan yapılabilen herşeyin kacklenme ihtimali de var demektir.
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