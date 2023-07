Gazeteciler işsiz kalabilir: Google, haber yazabilen yapay zeka geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka ve onun alametifarikaları her yerde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son gelen raporlarda ise Google’ın dahili olarak üzerinde çalıştığı ve test ettiği “Genesis” kod adlı yapay zekadan söz ediliyor. Google’ın Genesis yapay zekasının haber makaleleri üretebildiği aktarılıyor.

Gazeteciler işinden olabilir

The New York Times'a göre Google, haber makaleleri üretebilen Genesis kod adlı yeni bir yapay zeka teknolojisini test ediyor. Teknoloji devinin bu aracı sadece The Times'a değil, aynı zamanda The Wall Street Journal'ın sahibi olan Washington Post ve News Corp yöneticilerine de gösterdiği belirtiliyor. Bu tanıtım hakkında bilgi sahibi olan kişilerin aktardığınıza göre Genesis, ister güncel olaylar ister başka türden bilgiler olsun, kendisine iletilen verilerden ham bir metin oluşturabiliyor.

Kaynakların bazıları Google’ın tanıtımını "tedirgin edici" olarak nitelendirdi. Ayrıca, doğru ve sindirilebilir yazılar yazmak için harcanan emeği göz ardı ediyor gibi göründüğünü söylediler. New York Şehir Üniversitesi'nde gazetecilik profesörü olan Jeff Jarvis, Times'a verdiği demeçte gazetecilerin bu aracı "eğer gerçeklere dayalı bilgileri güvenilir bir şekilde sunabiliyorsa" kullanmaları gerektiğini söyledi.

Haberlerde yapay zeka kullanımı çok riskli

Google henüz Genesis'i kullanıma sunmadığından, gerçekten sunup sunamayacağını ya da yanlış bilgilerin yayılmasına yol açıp açmayacağını bilemiyoruz. Öte yandan Google, özellikle Microsoft destekli OpenAI’ı yakalamak için yapay zeka alanında oldukça hızlı davranıyor. Hatırlandığı üzere Google Bard, çıkıştığı gün verdiği yanlış bilgiler nedeniyle eleştirilmişti.

Yapay zeka araçlarının tamamı, “halüsinasyon” dediğimiz tamamen uydurma bilgiler üretme eğilimi göstermekte. Bu eğilim tamamen kaldırılmadan bu tip araçların haber makalelerinde “denetimsiz” bir şekilde kullanılması ciddi sonuçlar doğurabilir. Bununla birlikte bu araçlar, derlemesi günler sürebilecek raporları çok kısa bir sürede bir metne dönüştürebilir. Bu da ciddi bir vakit tasarrufu anlamına geliyor ancak yukarıda da dediğimiz gibi hata faktörü kritik öneme sahip.

