Google klavye uygulaması Gboard, en çok beklenen özelliğe kavuşuyor

Google Gboard'a geri al özelliği geliyor
Telefonda bir şey yazdığınızda genelde yalnızca kullandığınız uygulamada geri al düğmesi varsa sildiğiniz bir metni geri alabilirsiniz. Örneğin, Google Keep'te geri alma düğmesi var ancak bazı uygulamalarda bu buton yok; bir şeyi sildiğinizde tekrar yazmaktan başka şansınız yok. Ancak Gboard'un geri alma düğmesiyle herhangi bir uygulamada girdiğiniz metni geri alabileceksiniz. Buton, klavyedeki bir menüde gizli ancak daha kolay erişim için taşınabilecek. Bu şekilde, yazarken yaptığınız hataları hızlıca düzeltebileceksiniz.
Gboard geri al özelliği henüz tüm kullanıcılara açılmadı. Yalnızca Gboard'un yeni özelliklerini test eden az sayıda kullanıcıya açılmış durumda. Klavyenin yeni özelliği genel kullanıma ne zaman açılacak bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)