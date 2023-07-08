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    Google klavye uygulaması Gboard, en çok beklenen özelliğe kavuşuyor

    Popüler klavye uygulamalarından Gboard'a en çok ihtiyaç duyulan özelliklerden biri geliyor. Kullanıcılar, sildikleri yazıyı kolayca geri alabilecek.             
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    google gboard klavye geri al özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Gboard, Android ve iPhone’da en çok kullanılan üçüncü parti klavye uygulamalarından biri. Yazmayı kolaylaştıran ve hızlandıran birçok harika özellik sunan Gboard’a eklenecek yeni özellik belli oldu. Kullanıcılar, geri al butonuna dokunarak yanlışlıkla sildikleri yazıyı geri getirebilecek.

    Google Gboard'a geri al özelliği geliyor

    Telefonda bir şey yazdığınızda genelde yalnızca kullandığınız uygulamada geri al düğmesi varsa sildiğiniz bir metni geri alabilirsiniz. Örneğin, Google Keep'te geri alma düğmesi var ancak bazı uygulamalarda bu buton yok; bir şeyi sildiğinizde tekrar yazmaktan başka şansınız yok. Ancak Gboard'un geri alma düğmesiyle herhangi bir uygulamada girdiğiniz metni geri alabileceksiniz. Buton, klavyedeki bir menüde gizli ancak daha kolay erişim için taşınabilecek. Bu şekilde, yazarken yaptığınız hataları hızlıca düzeltebileceksiniz.

    Gboard geri al özelliği henüz tüm kullanıcılara açılmadı. Yalnızca Gboard'un yeni özelliklerini test eden az sayıda kullanıcıya açılmış durumda. Klavyenin yeni özelliği genel kullanıma ne zaman açılacak bilinmiyor.

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    mk148a 2 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 3 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 4 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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