Google, "düşünebilen" Gemini 2.0 Flash Thinking ve Gemini 2.0 Pro modellerini kullanıma sundu

Geçtiğimiz hafta Gemini 2.0 Flash'ı kullanıma sunan Google, bugün itibariyle 2.0 Flash Thinking modelini masaüstü ve mobil Gemini uygulamasında erişime açtı. Ayrıca yeni modelin YouTube, Google Arama ve Haritalar ile etkileşime girebilen başka bir versiyonu da bulunuyor.
OpenAI o1 ve DeepSeek R1'e rakip olacak
Aralık 2024'te tanıtılan Gemini 2.0 Flash Thinking, OpenAI'nin o1'i ve DeepSeek'in R1'i gibi diğer akıl yürütebilen yapay zeka modelleriyle rekabet edecek. Bu modeller, sorunları daha küçük, yönetilebilir parçalara bölerek, bir çözüm sunmadan önce istemler hakkında "düşünebildikleri" için daha doğru ve ayrıntılı sonuçlar üretebiliyor. Ancak bu yöntem dolayısıyla sorgulara daha uzun sürede cevap verebiliyor.
Gemini 2.0 ProKaynakça https://blog.google/feed/gemini-app-experimental-models/ https://blog.google/technology/google-deepmind/gemini-model-updates-february-2025/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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