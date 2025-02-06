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    Anlık Bildirim

    Google, "düşünebilen" Gemini 2.0 Flash Thinking ve Gemini 2.0 Pro modellerini kullanıma sundu

    Google, akıl yürütebilen Gemini 2.0 Flash Thinking deneysel yapay zeka modelini kullanıma sundu. Şirket ayrıca en gelişmiş modeli Gemini 2.0 Pro ve düşük maliyetli 2.0 Flash-Lite'ı da erişime açtı.
    Google, 'düşünebilen' Gemini 2.0 Flash Thinking'i kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    Google, karmaşık soruları nasıl yanıtladığını açıklayabilen, "akıl yürütebilen" deneysel yapay zeka modelini Gemini uygulamasında kullanıma sundu. Gemini 2.0 Flash Thinking ile beraber Gemini 2.0 Pro da kullanıma sunuldu.

    Geçtiğimiz hafta Gemini 2.0 Flash'ı kullanıma sunan Google, bugün itibariyle 2.0 Flash Thinking modelini masaüstü ve mobil Gemini uygulamasında erişime açtı. Ayrıca yeni modelin YouTube, Google Arama ve Haritalar ile etkileşime girebilen başka bir versiyonu da bulunuyor.

    OpenAI o1 ve DeepSeek R1'e rakip olacak

    Aralık 2024'te tanıtılan Gemini 2.0 Flash Thinking, OpenAI'nin o1'i ve DeepSeek'in R1'i gibi diğer akıl yürütebilen yapay zeka modelleriyle rekabet edecek. Bu modeller, sorunları daha küçük, yönetilebilir parçalara bölerek, bir çözüm sunmadan önce istemler hakkında "düşünebildikleri" için daha doğru ve ayrıntılı sonuçlar üretebiliyor. Ancak bu yöntem dolayısıyla sorgulara daha uzun sürede cevap verebiliyor.

    Gemini 2.0 Pro

    Google, 'düşünebilen' Gemini 2.0 Flash Thinking'i kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    Google ayrıca Gemini 2.0 Pro'nun deneysel sürümünü de yayınladı. Gemini 1.5 Pro'nun halefi olan model, kodlama ve matematikle ilgili görevlerde daha güçlü ve doğru sonuçlar üretebiliyor. Google'ın şimdiye kadarki en yetenekli modeli olarak tanımladığı Gemini 2.0 Pro, Gemini Advanced, Vertex AI ve AI Studio'ya erişimi olan kullanıcılar tarafından kullanılabilecek.
    Google, 'düşünebilen' Gemini 2.0 Flash Thinking'i kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    Son olarak Google, hız ve fiyat açısından 1.5 Flash ile aynı seviyede olan ve kıyaslama sonuçlarında daha iyi performans gösteren 2.0 Flash-Lite isimli düşük maliyetli modelini AI Studio ve Vertex AI kullanıcılarına genel önizleme sürümü olarak kullanıma sundu. 
    Kaynakça https://blog.google/feed/gemini-app-experimental-models/ https://blog.google/technology/google-deepmind/gemini-model-updates-february-2025/
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