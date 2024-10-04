Google Gemini’ye resim paylaşabileceksiniz

Google Gemini Android şimdi daha yetenekli
Yapılan açıklamaya göre Gemini Android kullanıcıları, bir resim hakkında soru sormak isterse paylaşım menüsünden bu resmi Gemini uygulamasına gönderebiliyor. Paylaşım esnasında sorularını da sorabiliyor. Bu yolla kullanıcının resmi indirmesine ve uygulamaya tekrar yüklemesine gerek kalmıyor.
Diğer bir yenilik ise Gemini Nano. Cihaz üzerinde çalışan bu kompakt yapay zekâ motoru, şimdiye kadar Pixel 9 serisi ve Samsung Galaxy S24 serisinde test ediliyordu. Artık üçüncü taraf geliştiriciler de Gemini Nano motorunu uygulamalarına entegre edilebilecek ancak şimdilik Pixel 9 üzerinde test etmek zorundalar. Önümüzdeki haftalarda daha fazla cihaz bu kapsama dahil edilecek. Gemini Nano şu an için sadece metinden metine komutları destekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.