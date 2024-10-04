Google Gemini’ye resim paylaşabileceksiniz

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Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekâ motoru Gemini’yi farklı paketler halinde ekosistemine entegre etmeye devam eden Google, mobil tarafta yeni bir özelliği devreye alıyor. Gemini Android uygulamasına resim paylaşmak mümkün hale geldi.

Google Gemini Android şimdi daha yetenekli

Yapılan açıklamaya göre Gemini Android kullanıcıları, bir resim hakkında soru sormak isterse paylaşım menüsünden bu resmi Gemini uygulamasına gönderebiliyor. Paylaşım esnasında sorularını da sorabiliyor. Bu yolla kullanıcının resmi indirmesine ve uygulamaya tekrar yüklemesine gerek kalmıyor.

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Diğer bir yenilik ise Gemini Nano. Cihaz üzerinde çalışan bu kompakt yapay zekâ motoru, şimdiye kadar Pixel 9 serisi ve Samsung Galaxy S24 serisinde test ediliyordu. Artık üçüncü taraf geliştiriciler de Gemini Nano motorunu uygulamalarına entegre edilebilecek ancak şimdilik Pixel 9 üzerinde test etmek zorundalar. Önümüzdeki haftalarda daha fazla cihaz bu kapsama dahil edilecek. Gemini Nano şu an için sadece metinden metine komutları destekliyor.

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Google Gemini kullanışlı bir özellik kazandı