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Tam Boyutta Gör Google Gemini, kullanışlı yeni bir numaraya kavuşuyor. Artık verilerinizi Google E-Tablolar'da düzenlemenize ve yapılandırmanıza yardımcı olabilir. İlk olarak Google I/O'da tanıtılan bu özellik, yan panelindeki birkaç komutla ham verileri düzenli tablolara dönüştürmenize olanak sağlıyor.

Artık dağınık verilerinizi göz alıcı tablolara dönüştürebilirsiniz

Bu güncelleme, yığınla veri veya karmaşık bilgilerle boğuşan herkes için oyunun kurallarını değiştirecek nitelikte. Gemini AI sadece sıkıcı eski metin tabloları oluşturmakla kalmıyor aynı zamanda göz alıcı, iyi organize edilmiş veri yapıları da oluşturuyor.

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Bir miktar renk kattıkları için okunması ve gezinmesi oldukça kolay. Ayrıca manuel biçimlendirmenin zahmetine de elveda diyebilirsiniz. Bu da büyük veri kümeleriyle uğraşırken sizin için daha fazla zaman ve enerji anlamına geliyor. En son özellikten en iyi şekilde yararlanmak için Google E-Tablolar'daki 'Gemini star button' düğmesine tıklamanız ve Tablo oluştur'u seçmeniz yeterli olacak.

Önceden belirlenmiş bir tablo türünü kullanabilir veya kendi komut isteminizi yazabilirsiniz. İstemi gözden geçirin ve yeni tablonuzu oluşturmak için Enter'a basın. Yan iletişim kutusu daha kişiselleştirilmiş bir sonuç için harika ayarlamalar önerecek.

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Google Gemini artık ham verilerinizi tablolara dönüştürebiliyor