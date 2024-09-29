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    Anlık Bildirim

    Google Gemini artık ham verilerinizi tablolara dönüştürebiliyor

    Google'ın Gemini AI'sı, Google E-Tablolar'da ham verileri görsel olarak çekici ve gezinmesi kolay tablolara dönüştüren bir özellik sunuyor. Tam kullanımın 17 Ekim 2024'te başlaması bekleniyor.
    Google Gemini artık ham verilerinizi tablolara dönüştürebiliyor Tam Boyutta Gör
    Google Gemini, kullanışlı yeni bir numaraya kavuşuyor. Artık verilerinizi Google E-Tablolar'da düzenlemenize ve yapılandırmanıza yardımcı olabilir. İlk olarak Google I/O'da tanıtılan bu özellik, yan panelindeki birkaç komutla ham verileri düzenli tablolara dönüştürmenize olanak sağlıyor.

    Artık dağınık verilerinizi göz alıcı tablolara dönüştürebilirsiniz

    Bu güncelleme, yığınla veri veya karmaşık bilgilerle boğuşan herkes için oyunun kurallarını değiştirecek nitelikte. Gemini AI sadece sıkıcı eski metin tabloları oluşturmakla kalmıyor aynı zamanda göz alıcı, iyi organize edilmiş veri yapıları da oluşturuyor.

    Bir miktar renk kattıkları için okunması ve gezinmesi oldukça kolay. Ayrıca manuel biçimlendirmenin zahmetine de elveda diyebilirsiniz. Bu da büyük veri kümeleriyle uğraşırken sizin için daha fazla zaman ve enerji anlamına geliyor. En son özellikten en iyi şekilde yararlanmak için Google E-Tablolar'daki 'Gemini star button' düğmesine tıklamanız ve Tablo oluştur'u seçmeniz yeterli olacak.

    Önceden belirlenmiş bir tablo türünü kullanabilir veya kendi komut isteminizi yazabilirsiniz. İstemi gözden geçirin ve yeni tablonuzu oluşturmak için Enter'a basın. Yan iletişim kutusu daha kişiselleştirilmiş bir sonuç için harika ayarlamalar önerecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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