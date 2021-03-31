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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Haritalar daha kullanışlı hale geliyor: İç mekanlar için Live View, hava durumu katmanı ve daha fazlası

    Teknoloji devi Google, Haritalar uygulamasına birçok kullanışlı özellik getiriyor. Büyük mekanlarda aradığınızı hızla bulmanıza yardımcı olacak iç mekanlar için Live View bunlardan birisi.
    31 Mart 2021, 22:30 (1 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google Haritalar daha kullanışlı hale geliyor: İç mekanlar için Live View, hava durumu katmanı ve daha fazlası
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    Google, 2019 yılında Haritalar'a Live View özelliğini eklediğini duyurmuştu. Özellik sadece dış mekanla sınırlıydı ancak teknoloji devi bu özelliği artık havalimanları, alışveriş merkezler ve tren istasyonları gibi iç mekanlara genişletiyor.

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    Google Haritalar'a gelen yeni özellikler

    Google Haritalar'a birkaç yeni özellik eklendi.  Bu özellikler arasında en dikkat çekenlerinden birisi olarak iç mekanlar için Live View özelliği öne çıkıyor. İç mekanlar için Live View, özellikle pek aşina olunmayan ancak işin acil olduğu durumlarda kullanıcılara avantaj sağlayacak. Bir iç mekanda Google Haritalar sayesinde ulaşmak istenilen yere kullanıcılar, oklar ve dijital göstergeler ile yönlendirebilecek.

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    Google'ın blog gönderisinde özelliğin kullanım alanları ile alakalı: "Bir uçağa veya trene biniyorsanız, Live View en yakın asansörü ve yürüyen merdivenleri, kapınızı, platformunuzu, bagaj alımınızı, check-in kontuarlarınızı, bilet gişesini, tuvaletleri, ATM'leri ve daha fazlasını bulmanıza yardımcı olabilir. Oklar ve eşlik eden talimatlar size doğru yolu gösterecektir. Alışveriş merkezinden bir şey almanız gerekiyorsa, bir mağazanın hangi katta olduğunu ve oraya nasıl gideceğinizi görmek için Live View'u kullanın, böylece bir çırpıda girip çıkabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

    Google ayrıca Haritalar'da en hızlı rota olarak yaklaşık olarak aynı tahmini varış süresine sahip olduğunda varsayılan olarak en düşük karbon ayak izine sahip rotayı kullanacak. Öne çıkan bir diğer özellik, kullanıcıların seyahatlerini önceden planlamalarına yardımcı olacak yeni bir hava durumu katmanı. Mevcut ve tahmin edilen sıcaklık ve hava koşullarına ek olarak, yeni hava katmanı kullanıcılara seçilen bir alandaki hava kalitesi bilgilerini de gösterecek.

    Tüm bu özellikler, şu an için ABD'nin belirli bölgelerinde ve bazı ülkelerde kullanıma sunuldu ancak gelecek zamanla birlikte daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulacak.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/31/google-maps-live-view-ar-feature-announced/
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    cocainbar 7 saat önce

    Insaatcilar almasin. Betona surte surte ebesinin agzina doner metre :D

    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

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