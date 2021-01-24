Google Haritalar dört büyük şehir için sokak düzeyinde süper ayrıntılar sunmaya başladı

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Google Haritalar için dünya genelindeki dört büyük şehri kapsayan öncemli bir güncelleme yayınlandı. Popüler uygulama artık belirli şehirdeki insanların yürümesini ve gidecekleri noktaya ulaşmasını kolaylaştıracak sokak düzeyinde "süper kapsamlı" detaylar sunuyor.

Yeni özellik kullanıcıların yaya geçitlerinin yerlerini görmelerini sağlayarak, en doğru yürüme yönünü belirlemelerine yardımcı olacak. Sunulan detaylar arasında yaya geçitleri, merdivenler, park yolları ve daha fazlası bulunuyor.

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Geçtiğimiz yazın sonlarında Google Haritalar uygulamasındaki sokak düzeyine çok daha fazla detayın eklenceği duyurulmuştu. Bunun ilk sinyallerini Aralık ayında görmeye başladık. Ancak henüz tüm kullanıcılar faydalanamıyor.

Hangi şehirlerde kullanılabiliyor?

Google'ın ek detayar sunduğu dört şehir arasında Londra, New York, San Francisco ve Tokyo bulunuyor. Google Haritalar artık bu şehirlerde yaya geçitleri, kaldırımlar, yol genişlikleri, parklardaki yollar, refüjler, yol kenarındaki bitkiler ve merdivenler gibi detayları doğru bir şekilde gösterebiliyor.

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Google Haritalar'ın sokak düzeyinde bu kadar ince ayrıntı sunması özellikle bebek arabası kullanan ebeveynler ve tekerlekli sandalyeye mahkum engelliler için oldukça yararlı olacak. Şimdilik bu özellik yalnızca yukarıda belirtilen şehirlerde mevcut. Diğer şehirler için de kullanıma sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

https://www.macrumors.com/2021/01/19/google-maps-street-level-detail-cities/

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