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    Google Haritalar dört büyük şehir için sokak düzeyinde süper ayrıntılar sunmaya başladı

    Google Haritalar artık dünyanın dört büyük şehrinde yaya geçitleri, merdivenler, yol genişlikleri ve park yolları gibi detayları gösterebiliyor. İşte yeni özelliğin kullanılabildiği şehirler.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Haritalar dört büyük şehir için sokak düzeyinde süper ayrıntılar sunmaya başladı
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    Google Haritalar için dünya genelindeki dört büyük şehri kapsayan öncemli bir güncelleme yayınlandı. Popüler uygulama artık belirli şehirdeki insanların yürümesini ve gidecekleri noktaya ulaşmasını kolaylaştıracak sokak düzeyinde "süper kapsamlı" detaylar sunuyor.

    Yeni özellik kullanıcıların yaya geçitlerinin yerlerini görmelerini sağlayarak, en doğru yürüme yönünü belirlemelerine yardımcı olacak. Sunulan detaylar arasında yaya geçitleri, merdivenler, park yolları ve daha fazlası bulunuyor.

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    Geçtiğimiz yazın sonlarında Google Haritalar uygulamasındaki sokak düzeyine çok daha fazla detayın eklenceği duyurulmuştu. Bunun ilk sinyallerini Aralık ayında görmeye başladık. Ancak henüz tüm kullanıcılar faydalanamıyor.

    Hangi şehirlerde kullanılabiliyor?

    Google'ın ek detayar sunduğu dört şehir arasında Londra, New York, San Francisco ve Tokyo bulunuyor. Google Haritalar artık bu şehirlerde yaya geçitleri, kaldırımlar, yol genişlikleri, parklardaki yollar, refüjler, yol kenarındaki bitkiler ve merdivenler gibi detayları doğru bir şekilde gösterebiliyor.

    Google Haritalar dört büyük şehir için sokak düzeyinde süper ayrıntılar sunmaya başladı
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    Google Haritalar'ın sokak düzeyinde bu kadar ince ayrıntı sunması özellikle bebek arabası kullanan ebeveynler ve tekerlekli sandalyeye mahkum engelliler için oldukça yararlı olacak. Şimdilik bu özellik yalnızca yukarıda belirtilen şehirlerde mevcut. Diğer şehirler için de kullanıma sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.



    https://www.macrumors.com/2021/01/19/google-maps-street-level-detail-cities/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CooL_ROMEO

    n

    9 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    4 435 46 dk. ( Mesaj Silindi ) marsk35
    Ben de iOS kullanıcısı olarak Apple maps ‘i çok kötü buluyorum ama Google maps ‘ı de çok beğenmiyorum. Yandex.Maps Türkiye’de çok iyi çalışıyor.
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    M maximus8282 (maximus ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Here ve Apple haritalar varken google’a hiç gerek kalmıyor. Türkiye’de ki o çamur gibi görüntüleri sunmaya devam edebilirler.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    M mrtkrk (murat kurak) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yandex der gecerom adamlar direkt olarak Türkiye yatırım yapıyor
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    yalionur (Yiğit Onur) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu haberi yapmaya ben utanırdım. Önce Türkiye de google maps i bir inceleyin. Ya da google mapsın bulanık haritasıyla bir yolculuk yapın. Ondan sonra google haberlerine devam edip etmeyeceğinizi bir düşünürsünüz.
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    hakaniko (Hakan Yılmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    https://www.google.com/earth/ kullanın. Orada detaylı gözüküyor
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    M maximus8282 (maximus ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Here ve Apple haritalar varken google’a hiç gerek kalmıyor. Türkiye’de ki o çamur gibi görüntüleri sunmaya devam edebilirler.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    M marsk35 (mehmet kaya) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) maximus8282
    Apple haritalar ne ya hiç biri google haritalar kadar keskin değil trafik bilgisi konusundada şuan en iyisi google niğdeye bile gitsen sana en doğru trafik bilgisini veriyor yandex ile kıyaslarım ama apple haritalar ile kıyaslamam
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    F FreeRun 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizim ülkede google haritalarda uydu görselleri bulanık çıkıyor.
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) FreeRun
    Terör olaylarından dolayı öyle bir karar alındı diye biliyorum.
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