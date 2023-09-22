Google’a şok dava: Eşim sizin yüzünüzden öldü

Tam Boyutta Gör Bugün navigasyon sistemleri özellikle akıllı telefonlar ile birlikte hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girdi. Yürümek, toplu taşımayla veya araçla gitmek için bile navigasyon kullanma ihtiyacı hissediyoruz. Bununla birlikte nadiren de olsa hayati tehlikeler de oluşabiliyor.

Google Haritalar insan öldürür mü?

ABD’de Google aleyhine açılan bir dava, Google Haritalar hizmetinin bir kişinin ölümüne yol açtığını iddia ediyor. Eylül 2022 tarihinde Philip Paxson adındaki bir kullanıcı Google Haritalar ile navigasyon yaptığı esnada uygulamanın kendisini yıkık bir köprüden geçirmeye çalışması sonrasında aracı ile nehre düşerek hayatını kaybetti. Ailesi de bundan Google Haritalar hizmetini sorumlu tutuyor.

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Olayda birden fazla sorumlu olduğu belirtiliyor. Örneğin köprünün bakımından sorumlu olan aracı firmalar görevlerini yerine getirmemekle suçlanıyor. Ayrıca köprünün yıkık olduğuna dair levhaların da vandallar tarafından yerinden söküldüğü belirtilmiş. Paxson bu nedenle Google’ın kendisine sağladığı talimatları takip etmek zorunda kalmış.

Google sözcüsü söz konusu kaza nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ve Google Haritalar ile her zaman kullanıcılara doğru güzergâhı sunmaya çalıştıklarını, konuyu soruşturmaya başladıklarını dile getirdi.

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Google Haritalar ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor