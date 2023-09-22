Google’a şok dava: Eşim sizin yüzünüzden öldü

Google Haritalar insan öldürür mü?
ABD’de Google aleyhine açılan bir dava, Google Haritalar hizmetinin bir kişinin ölümüne yol açtığını iddia ediyor. Eylül 2022 tarihinde Philip Paxson adındaki bir kullanıcı Google Haritalar ile navigasyon yaptığı esnada uygulamanın kendisini yıkık bir köprüden geçirmeye çalışması sonrasında aracı ile nehre düşerek hayatını kaybetti. Ailesi de bundan Google Haritalar hizmetini sorumlu tutuyor.
Olayda birden fazla sorumlu olduğu belirtiliyor. Örneğin köprünün bakımından sorumlu olan aracı firmalar görevlerini yerine getirmemekle suçlanıyor. Ayrıca köprünün yıkık olduğuna dair levhaların da vandallar tarafından yerinden söküldüğü belirtilmiş. Paxson bu nedenle Google’ın kendisine sağladığı talimatları takip etmek zorunda kalmış.
Google sözcüsü söz konusu kaza nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ve Google Haritalar ile her zaman kullanıcılara doğru güzergâhı sunmaya çalıştıklarını, konuyu soruşturmaya başladıklarını dile getirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.