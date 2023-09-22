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    Google’a şok dava: Eşim sizin yüzünüzden öldü

    Google Haritalar ile yolunu bulmaya çalışan bir kullanıcının normalde yıkılmış bir köprünün haritada belirtilmemesi nedeniyle nehre düştüğü ve hayatını kaybettiği iddia ediliyor. 
    Google Haritalar Tam Boyutta Gör
    Bugün navigasyon sistemleri özellikle akıllı telefonlar ile birlikte hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girdi. Yürümek, toplu taşımayla veya araçla gitmek için bile navigasyon kullanma ihtiyacı hissediyoruz. Bununla birlikte nadiren de olsa hayati tehlikeler de oluşabiliyor.

    Google Haritalar insan öldürür mü?

    ABD’de Google aleyhine açılan bir dava, Google Haritalar hizmetinin bir kişinin ölümüne yol açtığını iddia ediyor. Eylül 2022 tarihinde Philip Paxson adındaki bir kullanıcı Google Haritalar ile navigasyon yaptığı esnada uygulamanın kendisini yıkık bir köprüden geçirmeye çalışması sonrasında aracı ile nehre düşerek hayatını kaybetti. Ailesi de bundan Google Haritalar hizmetini sorumlu tutuyor.

    Olayda birden fazla sorumlu olduğu belirtiliyor. Örneğin köprünün bakımından sorumlu olan aracı firmalar görevlerini yerine getirmemekle suçlanıyor. Ayrıca köprünün yıkık olduğuna dair levhaların da vandallar tarafından yerinden söküldüğü belirtilmiş. Paxson bu nedenle Google’ın kendisine sağladığı talimatları takip etmek zorunda kalmış.

    Google sözcüsü söz konusu kaza nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ve Google Haritalar ile her zaman kullanıcılara doğru güzergâhı sunmaya çalıştıklarını, konuyu soruşturmaya başladıklarını dile getirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 22 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 22 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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