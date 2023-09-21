Google yapay zeka çiplerini tedarik eden Broadcom'un üstünü çizdi

Tam Boyutta Gör Google son birkaç yıldır yapay zeka teknolojisi ve yüksek hacimli veri merkezlerine yönelik çipler geliştirmek için Broadcom ile birlikte çalışıyordu. Ancak şirket maliyetlerini azaltma stratejisi doğrultusunda, bu iş birliğini 2027 yılına kadar sona erdirme kararı aldı.

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Reuters tarafından servis edilen habere göre Google, 2027 yılına kadar Tensor çiplerini kendi bünyesinde geliştirmeyi planlıyor. Şu an için bu çipleri tedarik etme görevi Broadcom'a ait. İki şirket arasındaki bu kararın temel nedeni fiyat konusunda anlaşmazlık yaşanması.

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Broadcom hisseleri düştü

Analistler, Google'ın TPU (Tensor Processing Unit) çiplerini kendi bünyesinde tasarlamaya başlaması ile birlikte yıllık olarak birkaç milyar dolar tasarruf edebileceğini söylüyor. Haberin yayılmasının ardından Perşembe günü Broadcom'un hisseleri %6 oranında değer kaybetti.

Google ayrıca veri merkezlerindeki sunucuları ethernet switch'lerine bağlayan çipleri de artık Broadcom'dan tedarik etmeyi düşünmüyor. Arama devi bu konuda Marvell Technology'ye yönelebilir. Ancak bu değişiklikle ilgili görüşmelerin ne aşamada olduğuna dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

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