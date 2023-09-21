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    Google yapay zeka çiplerini tedarik eden Broadcom'un üstünü çizdi

    Arama devi Google, kendisine yapay zeka çipleri tedarik eden Broadcom'u devre dışı bırakmaya hazırlanıyor. Gelen bilgiler iki şirketin fiyat konusunda bir anlaşmazlık yaşadığı yönünde.
    Google yapay zeka çiplerini tedarik eden Broadcom'un üstünü çizdi Tam Boyutta Gör
    Google son birkaç yıldır yapay zeka teknolojisi ve yüksek hacimli veri merkezlerine yönelik çipler geliştirmek için Broadcom ile birlikte çalışıyordu. Ancak şirket maliyetlerini azaltma stratejisi doğrultusunda, bu iş birliğini 2027 yılına kadar sona erdirme kararı aldı.

    Reuters tarafından servis edilen habere göre Google, 2027 yılına kadar Tensor çiplerini kendi bünyesinde geliştirmeyi planlıyor. Şu an için bu çipleri tedarik etme görevi Broadcom'a ait. İki şirket arasındaki bu kararın temel nedeni fiyat konusunda anlaşmazlık yaşanması.

    Google yapay zeka çiplerini tedarik eden Broadcom'un üstünü çizdi Tam Boyutta Gör

    Broadcom hisseleri düştü

    Analistler, Google'ın TPU (Tensor Processing Unit) çiplerini kendi bünyesinde tasarlamaya başlaması ile birlikte yıllık olarak birkaç milyar dolar tasarruf edebileceğini söylüyor. Haberin yayılmasının ardından Perşembe günü Broadcom'un hisseleri %6 oranında değer kaybetti.

    Google ayrıca veri merkezlerindeki sunucuları ethernet switch'lerine bağlayan çipleri de artık Broadcom'dan tedarik etmeyi düşünmüyor. Arama devi bu konuda Marvell Technology'ye yönelebilir. Ancak bu değişiklikle ilgili görüşmelerin ne aşamada olduğuna dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

    Kaynakça https://www.theinformation.com/articles/to-reduce-ai-costs-google-wants-to-ditch-broadcom-as-its-tpu-server-chip-supplier https://www.reuters.com/technology/google-discussed-dropping-broadcom-ai-chips-supplier-the-information-2023-09-21/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    delikanli53 10 saat önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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