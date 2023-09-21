Google yapay zeka çiplerini tedarik eden Broadcom'un üstünü çizdi

Reuters tarafından servis edilen habere göre Google, 2027 yılına kadar Tensor çiplerini kendi bünyesinde geliştirmeyi planlıyor. Şu an için bu çipleri tedarik etme görevi Broadcom'a ait. İki şirket arasındaki bu kararın temel nedeni fiyat konusunda anlaşmazlık yaşanması.
Broadcom hisseleri düştü
Analistler, Google'ın TPU (Tensor Processing Unit) çiplerini kendi bünyesinde tasarlamaya başlaması ile birlikte yıllık olarak birkaç milyar dolar tasarruf edebileceğini söylüyor. Haberin yayılmasının ardından Perşembe günü Broadcom'un hisseleri %6 oranında değer kaybetti.
Google ayrıca veri merkezlerindeki sunucuları ethernet switch'lerine bağlayan çipleri de artık Broadcom'dan tedarik etmeyi düşünmüyor. Arama devi bu konuda Marvell Technology'ye yönelebilir. Ancak bu değişiklikle ilgili görüşmelerin ne aşamada olduğuna dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.Kaynakça https://www.theinformation.com/articles/to-reduce-ai-costs-google-wants-to-ditch-broadcom-as-its-tpu-server-chip-supplier https://www.reuters.com/technology/google-discussed-dropping-broadcom-ai-chips-supplier-the-information-2023-09-21/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.