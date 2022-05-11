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    Trump’ın Twitter yasağı kalkıyor

    1 yıldan fazla bir süredir Twitter hesabı erişime kapalı olan eski ABD Başkanı Donald Trump geri dönmeye hazırlanıyor. Elon Musk yasağı kaldırmakta kararlı.     
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    Elon Musk
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    ABD seçimlerinde manipülatif ve kışkırtıcı eylemleri gerekçe gösterilerek henüz Başkan olduğu dönemde Twitter hesabı kapatılan Donald Trump geri dönüyor. Elon Musk müjdeli haberi verdi. 

    Trump geri dönüyor

    Trump hayranlarını sevince boğacak gelişme Elon Musk tarafından duyuruldu. Elon Musk geçen yıl Trump’a konan yasağın büyük bir yanlışlık olduğunu belirterek bu tür yasakların insanları düzeltemeyeceğini dile getirdi. 

    Elon Musk yapmış olduğu Twitter’ı satın alma hamlesi gerekli mecralar tarafından onaylandıktan sonra Trump’ın erişim engeli kaldırılacak. Böylece yaklaşık 1 yıldan fazladır platformdan uzak olan eski Başkan geri dönebilecek. 

    Trump’a yasak konduğu dönemde Twitter’ın CEO koltuğunda oturan Jack Dorsey de Elon Musk’a destek çıktı. Bununla birlikte Trump kesinlikle bir daha platforma dönmeyeceğini açıklamış ve kendi platformunu kurmuştu. 
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 2 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 3 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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