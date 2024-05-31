Google, pizzaya yapıştırıcı sürmeyi öneren yapay zekalı arama özelliğini savundu

Tam Boyutta Gör Google, ABD’de ve yakında çok daha fazla kullanıcı tarafından deneyimlenecek yapay zeka tabanlı arama özelliği AI Overviews’i kullanıma sundu. Google, insanların çok fazla arama yapmak zorunda kalmayacağını, bu özellik ile onlar için arayıp özetleyeceğini söylüyor. Kulağa harika gibi gelse de yapay zeka, pizzaya yapıştırıcı sürülmesini veya insanların taş yemeleri gerektiğini söylemek gibi garip sonuçlar sundu. Ancak teknoloji devi, her şeye rağmen özelliğini savunuyor.

“Siz kullanamıyorsunuz”

Google Arama Başkanı Liz Reid, bazı garip, yanlış veya yardımcı olmayan AI Overviews sonuçları üretildiğini kabul ediyor. Bu yanıtların neden olduğu açıklanırken bazı savunmalar da yapılıyor. Reid’e göre yanlış sonuçlar “veri boşlukları” ve garip arama sorularından kaynaklanıyor. İlgili blog yazısında bu aramaların viral olmadan önce neredeyse hiç kimse tarafından yapılmadığı da söyleniyor. Ayrıca AI Overviews özelliğinin genellikle halüsinasyon görmediği ve web’de olanları bazen yanlış yorumladığı belirtiliyor. Zaten halüsinasyon da bu değil mi?

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Reid, ortaya çıkan bazı ekran görüntülerinin de yanlış, daha doğrusu sahte olduğuna da dikkat çekti. Ancak çoğunluğun gördüğü “Kaç tane taş yemeliyim?” veya peynirin pizzaya yapışmasını sağlamak için yapıştırıcı kullanmalarını öneren arama sorgusunun doğru olduğu belirtildi. AI Overviews, yapıştırıcı önerisini Reddit’teki bir kullanıcının bağlam kapsamında yaptığı şaka yüklü gönderisinden almıştı. Reid, forumların genellikle gerçek ve ilk elden bilgi sağladığını ancak bazen yardımcı olmaktan çok uzak tavsiyelere de yol açabileceğini söyledi.

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Öte yandan Google ayrıca AI Overviews özelliğinin doğruluğunu da öne çıkan snippet'ler ile karşılaştırdı. Görünüşe göre AI Overviews ile snippet’lerin doğruluk oranları birbirine eşit.

Peki bu tip sorunlar düzeltilecek mi?

Google’a göre şimdiden düğmeye basıldı. Görünüşe göre Google, son birkaç hafta içinde yanıtların örneklerine bakarak yapay zeka teknolojisinin işleri doğru yapmadığı kalıpları tespit etti. Google, bu kalıplara dayanarak mizah ve hiciv içeriğini daha iyi tespit edebilmek için yapay zekasında bazı ayarlamalar yaptı. Ayrıca, insanları yanıltan ve hatta zararlı tavsiyeler verebilen sosyal medya ve forum gönderileri gibi kullanıcı tarafından oluşturulan yanıtların AI Overviews’e eklenmesi de sınırlandırıldı.

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Google, her şeye rağmen yapay zekalı arama özelliğini savundu