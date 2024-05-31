Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, pizzaya yapıştırıcı sürmeyi öneren yapay zekalı arama özelliğini savundu

    Google, AI Overviews adını verdiği bir arama özelliğini kullanıma aldı ve bu araç şimdiden yanlış cevaplarıyla ünlendi. Ancak Google, her şeye rağmen özelliğinin arkasında duruyor.
    Google, her şeye rağmen yapay zekalı arama özelliğini savundu Tam Boyutta Gör
    Google, ABD’de ve yakında çok daha fazla kullanıcı tarafından deneyimlenecek yapay zeka tabanlı arama özelliği AI Overviews’i kullanıma sundu. Google, insanların çok fazla arama yapmak zorunda kalmayacağını, bu özellik ile onlar için arayıp özetleyeceğini söylüyor. Kulağa harika gibi gelse de yapay zeka, pizzaya yapıştırıcı sürülmesini veya insanların taş yemeleri gerektiğini söylemek gibi garip sonuçlar sundu. Ancak teknoloji devi, her şeye rağmen özelliğini savunuyor.

    “Siz kullanamıyorsunuz”

    Google Arama Başkanı Liz Reid, bazı garip, yanlış veya yardımcı olmayan AI Overviews sonuçları üretildiğini kabul ediyor. Bu yanıtların neden olduğu açıklanırken bazı savunmalar da yapılıyor. Reid’e göre yanlış sonuçlar “veri boşlukları” ve garip arama sorularından kaynaklanıyor. İlgili blog yazısında bu aramaların viral olmadan önce neredeyse hiç kimse tarafından yapılmadığı da söyleniyor. Ayrıca AI Overviews özelliğinin genellikle halüsinasyon görmediği ve web’de olanları bazen yanlış yorumladığı belirtiliyor. Zaten halüsinasyon da bu değil mi?

    Google, her şeye rağmen yapay zekalı arama özelliğini savundu Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Reid, ortaya çıkan bazı ekran görüntülerinin de yanlış, daha doğrusu sahte olduğuna da dikkat çekti. Ancak çoğunluğun gördüğü “Kaç tane taş yemeliyim?” veya peynirin pizzaya yapışmasını sağlamak için yapıştırıcı kullanmalarını öneren arama sorgusunun doğru olduğu belirtildi. AI Overviews, yapıştırıcı önerisini Reddit’teki bir kullanıcının bağlam kapsamında yaptığı şaka yüklü gönderisinden almıştı. Reid, forumların genellikle gerçek ve ilk elden bilgi sağladığını ancak bazen yardımcı olmaktan çok uzak tavsiyelere de yol açabileceğini söyledi.

    Öte yandan Google ayrıca AI Overviews özelliğinin doğruluğunu da öne çıkan snippet'ler ile karşılaştırdı. Görünüşe göre AI Overviews ile snippet’lerin doğruluk oranları birbirine eşit.

    Peki bu tip sorunlar düzeltilecek mi?

    Google’a göre şimdiden düğmeye basıldı. Görünüşe göre Google, son birkaç hafta içinde yanıtların örneklerine bakarak yapay zeka teknolojisinin işleri doğru yapmadığı kalıpları tespit etti. Google, bu kalıplara dayanarak mizah ve hiciv içeriğini daha iyi tespit edebilmek için yapay zekasında bazı ayarlamalar yaptı. Ayrıca, insanları yanıltan ve hatta zararlı tavsiyeler verebilen sosyal medya ve forum gönderileri gibi kullanıcı tarafından oluşturulan yanıtların AI Overviews’e eklenmesi de sınırlandırıldı.

    Kaynakça https://blog.google/products/search/ai-overviews-update-may-2024/ https://www.engadget.com/google-is-putting-more-restrictions-on-ai-overviews-after-it-told-people-to-put-glue-on-pizza-011316780.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    her gün ağırlık çalışılır mı 20 watt led ampul kaç watt ışık verir netelsan xl fabrika ayarlarına döndürme sym orbit 2 50cc yorumları karınca yemek zararlımı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    infinix HoT 30
    infinix HoT 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız