Google, pizzaya yapıştırıcı sürmeyi öneren yapay zekalı arama özelliğini savundu

“Siz kullanamıyorsunuz”
Google Arama Başkanı Liz Reid, bazı garip, yanlış veya yardımcı olmayan AI Overviews sonuçları üretildiğini kabul ediyor. Bu yanıtların neden olduğu açıklanırken bazı savunmalar da yapılıyor. Reid’e göre yanlış sonuçlar “veri boşlukları” ve garip arama sorularından kaynaklanıyor. İlgili blog yazısında bu aramaların viral olmadan önce neredeyse hiç kimse tarafından yapılmadığı da söyleniyor. Ayrıca AI Overviews özelliğinin genellikle halüsinasyon görmediği ve web’de olanları bazen yanlış yorumladığı belirtiliyor. Zaten halüsinasyon da bu değil mi?
Öte yandan Google ayrıca AI Overviews özelliğinin doğruluğunu da öne çıkan snippet'ler ile karşılaştırdı. Görünüşe göre AI Overviews ile snippet’lerin doğruluk oranları birbirine eşit.
Peki bu tip sorunlar düzeltilecek mi?
Google’a göre şimdiden düğmeye basıldı. Görünüşe göre Google, son birkaç hafta içinde yanıtların örneklerine bakarak yapay zeka teknolojisinin işleri doğru yapmadığı kalıpları tespit etti. Google, bu kalıplara dayanarak mizah ve hiciv içeriğini daha iyi tespit edebilmek için yapay zekasında bazı ayarlamalar yaptı. Ayrıca, insanları yanıltan ve hatta zararlı tavsiyeler verebilen sosyal medya ve forum gönderileri gibi kullanıcı tarafından oluşturulan yanıtların AI Overviews’e eklenmesi de sınırlandırıldı.Kaynakça https://blog.google/products/search/ai-overviews-update-may-2024/ https://www.engadget.com/google-is-putting-more-restrictions-on-ai-overviews-after-it-told-people-to-put-glue-on-pizza-011316780.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.