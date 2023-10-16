Google'ın yazılımla devre dışı bıraktığı Pixel 8 özelliği ortaya çıktı

DisplayPort bağlantısını destekliyor!
Mishaal Rahman, Pixel 8’in ekranını USB-C kullanarak başarılı bir şekilde yansıtmayı başardı. Ancak, USB-C üzerinden ekran yansıtmayı etkinleştirmek için telefonun rootlanması ve bazı yapılandırma değişikliklerinde yapılması gerekiyor. Tabii ki bunun için uyumlu USB-C kablosunun da kullanılması gerekiyor. Başka bir kullanıcı da DisplayPort özelliğini kullanarak ekranı yansıtmayı başarıya gerçekleştiriyor.
Google, kullanıcıların işine yarayabilecek bir özelliği neden devre dışı bıraktığı bilinmiyor. Şirket, önümüzdeki yılın başlarında QPR1 ve QPR2 güncellemesi aracılığıyla DisplayPort uyumluluğunu getirebilir. Özelliğe erken erişmek isteyen kullanıcılar için tek yol root atmak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.