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    Google'ın yazılımla devre dışı bıraktığı Pixel 8 özelliği ortaya çıktı

    Google, Pixel 8 telefonlarına benchmark uygulamalarının yüklenmesini engelledi. Ancak, şirketin yeni telefonlarında uyguladığı başka bir kısıtlama var ki; çoğu kullanıcı için çok faydalı bir özellik.
    google pixel 8 özelliği yazılımla devre dışı bırakıldı Tam Boyutta Gör
    Google, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro telefonun DisplayPort bağlantısını desteklemediğini ifade etmişti ancak bazı kullanıcılar bu özelliğin çalıştığını tespit etti. Mishaal Rahman’ın paylaşımına göre, Google, bu desteği yazılım güncellemesiyle devre dışı bıraktı.

    DisplayPort bağlantısını destekliyor!

    Mishaal Rahman, Pixel 8’in ekranını USB-C kullanarak başarılı bir şekilde yansıtmayı başardı. Ancak, USB-C üzerinden ekran yansıtmayı etkinleştirmek için telefonun rootlanması ve bazı yapılandırma değişikliklerinde yapılması gerekiyor. Tabii ki bunun için uyumlu USB-C kablosunun da kullanılması gerekiyor. Başka bir kullanıcı da DisplayPort özelliğini kullanarak ekranı yansıtmayı başarıya gerçekleştiriyor.

    Google, kullanıcıların işine yarayabilecek bir özelliği neden devre dışı bıraktığı bilinmiyor. Şirket, önümüzdeki yılın başlarında QPR1 ve QPR2 güncellemesi aracılığıyla DisplayPort uyumluluğunu getirebilir. Özelliğe erken erişmek isteyen kullanıcılar için tek yol root atmak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 13 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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