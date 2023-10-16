Google'ın yazılımla devre dışı bıraktığı Pixel 8 özelliği ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Google, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro telefonun DisplayPort bağlantısını desteklemediğini ifade etmişti ancak bazı kullanıcılar bu özelliğin çalıştığını tespit etti. Mishaal Rahman’ın paylaşımına göre, Google, bu desteği yazılım güncellemesiyle devre dışı bıraktı.

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DisplayPort bağlantısını destekliyor!

Mishaal Rahman, Pixel 8’in ekranını USB-C kullanarak başarılı bir şekilde yansıtmayı başardı. Ancak, USB-C üzerinden ekran yansıtmayı etkinleştirmek için telefonun rootlanması ve bazı yapılandırma değişikliklerinde yapılması gerekiyor. Tabii ki bunun için uyumlu USB-C kablosunun da kullanılması gerekiyor. Başka bir kullanıcı da DisplayPort özelliğini kullanarak ekranı yansıtmayı başarıya gerçekleştiriyor.

Google, kullanıcıların işine yarayabilecek bir özelliği neden devre dışı bıraktığı bilinmiyor. Şirket, önümüzdeki yılın başlarında QPR1 ve QPR2 güncellemesi aracılığıyla DisplayPort uyumluluğunu getirebilir. Özelliğe erken erişmek isteyen kullanıcılar için tek yol root atmak.

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Google'ın devre dışı bıraktığı Pixel 8 özelliği ortaya çıktı