Bazı Google Pixel 8 telefonlar bootloader kilidi açık geliyor

Kilidi açılmış bootloader veri gizliliği ve güvenliğine önem veren kullanıcılar için büyük bir sorun. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, kilidi açık önyükleyicili Android telefonda bazı finansal uygulamalar hiç çalışmayabiliyor. Örneğin; Google Wallet aracılığıyla temassız ödeme yapma işlemi kabul edilmiyor.
Sorunun ne kadar yaygın olduğu bilinmiyor ancak son kullanıcının telefona ADB bağlantısı sağlayarak tek başına çözebileceği bir sorun. Ancak, bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar yaptıkları uzun destek görüşmesi sonrasında sıfır cihazla değişim yapıldığını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.