Tam Boyutta Gör Bazı Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro kullanıcıları, cihazlarının kilidi açılmış önyükleyici ile geldiğini söylüyor. Hatta kullanıcılar açılış sırasında uyarılıyor; “Önyükleyicinin kilidi açıktır. Cihazda depolanan tüm veriler kötü niyetli kişilerin eline geçebilir. Cihazda hiçbir hassas veriyi saklamayın.”

Google Pixel 8 Pro'da ekran şikayetleri başladı 4 gün önce eklendi

Kilidi açılmış bootloader veri gizliliği ve güvenliğine önem veren kullanıcılar için büyük bir sorun. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, kilidi açık önyükleyicili Android telefonda bazı finansal uygulamalar hiç çalışmayabiliyor. Örneğin; Google Wallet aracılığıyla temassız ödeme yapma işlemi kabul edilmiyor.

Sorunun ne kadar yaygın olduğu bilinmiyor ancak son kullanıcının telefona ADB bağlantısı sağlayarak tek başına çözebileceği bir sorun. Ancak, bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar yaptıkları uzun destek görüşmesi sonrasında sıfır cihazla değişim yapıldığını söylüyor.

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Bazı Google Pixel 8 telefonlar bootloader kilidi açık geliyor