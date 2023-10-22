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    Bazı Google Pixel 8 telefonlar bootloader kilidi açık geliyor

    Google'ın en yeni telefonları Pixel 8 serisinde de şikayetler bitmiyor. Son olarak bazı telefonların bootloader kilitlerinin açık olarak gelmesi kullanıcıları ayaklandırdı.

    google pixel 8 bootlader kilidi açık Tam Boyutta Gör
    Bazı Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro kullanıcıları, cihazlarının kilidi açılmış önyükleyici ile geldiğini söylüyor. Hatta kullanıcılar açılış sırasında uyarılıyor; “Önyükleyicinin kilidi açıktır. Cihazda depolanan tüm veriler kötü niyetli kişilerin eline geçebilir. Cihazda hiçbir hassas veriyi saklamayın.”

    Kilidi açılmış bootloader veri gizliliği ve güvenliğine önem veren kullanıcılar için büyük bir sorun. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, kilidi açık önyükleyicili Android telefonda bazı finansal uygulamalar hiç çalışmayabiliyor. Örneğin; Google Wallet aracılığıyla temassız ödeme yapma işlemi kabul edilmiyor.

    Sorunun ne kadar yaygın olduğu bilinmiyor ancak son kullanıcının telefona ADB bağlantısı sağlayarak tek başına çözebileceği bir sorun. Ancak, bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar yaptıkları uzun destek görüşmesi sonrasında sıfır cihazla değişim yapıldığını söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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