Tanıtımdan önce Pixel 9 Pro XL fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör 13 Ağustos tarihli Google etkinliği yaklaşırken, etkinliğin yıldızı kuşkusuz Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modelleri olacak. Ancak sızıntılar sayesinde telefonların sunacağı pek çok detay şimdiden biliniyor. Son olarak bunlar arasından Pixel 9 Pro XL'nin fiyatı ve özellikleri paylaşıldı.

Pixel 9 Pro XL fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

Paylaşılan sızıntıya göre Pixel 9 Pro XL, ön yüzünde 2992 x 1344 piksel çözünürlük ve 3.000 nit parlaklık sunan 6,8 inç OLED panele sahip olacak. Ayrıca bu panelin Gorilla Glass Victus 2 ile korunduğu belirtiliyor. Telefondaki en büyük gelişme ise, M2 güvenlik çipiyle sunulacak Tensor G4 platformu. Bu konfigürasyonda ise, 16GB RAM ve 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB kapasitelere yer verilmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Pixel 9 Pro XL, kutusundan Android 14 işletim sistemi ile çıkacak. Ancak tüm Pixel serisi telefonlarda olduğu gibi kısa sürede Android 15 yükseltmesi planlanıyor. Telefonun kamera bölümünde ise ön tarafta f/2.2 diyafram açıklığına sahip 42MP selfie kamerası ile karşılaşacağız. Arka bölümde de f/1.68 50MP birincil, f/1.7 diyafram ve 123 derece görüş alanı sunan 48MP ultra geniş açılı kamera ve f/2.8 diyafram, 5x optik yakınlaştırmaya sahip 48MP periskop telefoto sensörleri bulunacak.

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Sızıntıda Pixel 9 Pro XL'in pili veya hızlı şarj yetenekleri hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak önceki raporlara göre cihaz, 45W kablolu şarj sunan 5.060mAh pil paketi ile geliyor.

Gemini AI ve daha fazlası

Pixel 9 Pro XL'nin Gemini AI tabanlı yapay zeka araçlarına sahip olacağı belirtiliyor. Bunlar arasından Pixel Studio, kullanıcıların görüntüler oluşturmasına, AI destekli Hava Durumu Uygulaması ise kıyafet önerileriyle birlikte hava durumu güncellemeleri sunacak. Diğer tarafta Reimagine özelliği kullanıcıların fotoğraflardaki nesneleri dönüştürmesine olanak tanırken, Screenshot Search özelliği ile ekran görüntüleri özelinde daha kolay arama yapılabilecek.

Pixel 9 Pro XL ne zaman çıkacak?

Google, Pixel 9 serisini (Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold) 13 Ağustos’ta tanıtacak.

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Google'ın en güçlüsü: Pixel 9 Pro XL özellikleri ortaya çıktı