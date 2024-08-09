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    Anlık Bildirim

    Tanıtımdan önce Pixel 9 Pro XL fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

    Google'ın yeni telefonu Pixel 9 Pro XL modelinin tanıtımdan önce fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı. Peki Pixel 9 serisinin amiral gemisi modeli neler sunacak? İşte Pixel 9 Pro XL hakkında bilinenler.
    Google'ın en güçlüsü: Pixel 9 Pro XL özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    13 Ağustos tarihli Google etkinliği yaklaşırken, etkinliğin yıldızı kuşkusuz Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modelleri olacak. Ancak sızıntılar sayesinde telefonların sunacağı pek çok detay şimdiden biliniyor. Son olarak bunlar arasından Pixel 9 Pro XL'nin fiyatı ve özellikleri paylaşıldı. 

    Pixel 9 Pro XL fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

    Paylaşılan sızıntıya göre Pixel 9 Pro XL, ön yüzünde 2992 x 1344 piksel çözünürlük ve 3.000 nit parlaklık sunan 6,8 inç OLED panele sahip olacak. Ayrıca bu panelin Gorilla Glass Victus 2 ile korunduğu belirtiliyor. Telefondaki en büyük gelişme ise, M2 güvenlik çipiyle sunulacak Tensor G4 platformu. Bu konfigürasyonda ise, 16GB RAM ve 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB kapasitelere yer verilmesi bekleniyor. 

    Google'ın en güçlüsü: Pixel 9 Pro XL özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Pixel 9 Pro XL, kutusundan Android 14 işletim sistemi ile çıkacak. Ancak tüm Pixel serisi telefonlarda olduğu gibi kısa sürede Android 15 yükseltmesi planlanıyor. Telefonun kamera bölümünde ise ön tarafta f/2.2 diyafram açıklığına sahip 42MP selfie kamerası ile karşılaşacağız. Arka bölümde de f/1.68 50MP birincil, f/1.7 diyafram ve 123 derece görüş alanı sunan 48MP ultra geniş açılı kamera ve f/2.8 diyafram, 5x optik yakınlaştırmaya sahip 48MP periskop telefoto sensörleri bulunacak. 

    Sızıntıda Pixel 9 Pro XL'in pili veya hızlı şarj yetenekleri hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak önceki raporlara göre cihaz, 45W kablolu şarj sunan 5.060mAh pil paketi ile geliyor.

    Gemini AI ve daha fazlası

    Pixel 9 Pro XL'nin Gemini AI tabanlı yapay zeka araçlarına sahip olacağı belirtiliyor. Bunlar arasından Pixel Studio, kullanıcıların görüntüler oluşturmasına, AI destekli Hava Durumu Uygulaması ise kıyafet önerileriyle birlikte hava durumu güncellemeleri sunacak. Diğer tarafta Reimagine özelliği kullanıcıların fotoğraflardaki nesneleri dönüştürmesine olanak tanırken, Screenshot Search özelliği ile ekran görüntüleri özelinde daha kolay arama yapılabilecek.

    Pixel 9 Pro XL ne zaman çıkacak?

    Google, Pixel 9 serisini (Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold) 13 Ağustos’ta tanıtacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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