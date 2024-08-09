Tanıtımdan önce Pixel 9 Pro XL fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

- Pixel 9 Pro XL fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı
- Gemini AI ve daha fazlası
- Pixel 9 Pro XL ne zaman çıkacak?
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Pixel 9 Pro XL fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı
Paylaşılan sızıntıya göre Pixel 9 Pro XL, ön yüzünde 2992 x 1344 piksel çözünürlük ve 3.000 nit parlaklık sunan 6,8 inç OLED panele sahip olacak. Ayrıca bu panelin Gorilla Glass Victus 2 ile korunduğu belirtiliyor. Telefondaki en büyük gelişme ise, M2 güvenlik çipiyle sunulacak Tensor G4 platformu. Bu konfigürasyonda ise, 16GB RAM ve 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB kapasitelere yer verilmesi bekleniyor.
Sızıntıda Pixel 9 Pro XL'in pili veya hızlı şarj yetenekleri hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak önceki raporlara göre cihaz, 45W kablolu şarj sunan 5.060mAh pil paketi ile geliyor.
Gemini AI ve daha fazlası
Pixel 9 Pro XL'nin Gemini AI tabanlı yapay zeka araçlarına sahip olacağı belirtiliyor. Bunlar arasından Pixel Studio, kullanıcıların görüntüler oluşturmasına, AI destekli Hava Durumu Uygulaması ise kıyafet önerileriyle birlikte hava durumu güncellemeleri sunacak. Diğer tarafta Reimagine özelliği kullanıcıların fotoğraflardaki nesneleri dönüştürmesine olanak tanırken, Screenshot Search özelliği ile ekran görüntüleri özelinde daha kolay arama yapılabilecek.
Pixel 9 Pro XL ne zaman çıkacak?
Google, Pixel 9 serisini (Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold) 13 Ağustos’ta tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.