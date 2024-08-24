Google Pixel 9 Pro XL’in oyun performansı çok şaşırttı: Pixel 7 Pro’dan bile kötü!

Google, yeni Pixel 9 serisi akıllı telefonlarını tanıttı ve bu seri, dört farklı model içeriyor: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold. Bu cihazlar, Google’ın en yeni işlemcisi olan Tensor G4 ile donatılmış durumda. Ancak, bu yeni işlemcinin, selefi gibi, performans düşürerek ısı kontrolü yapma sorunu yaşadığı gözlemleniyor. Peki, bu performans düşüşü gerçek kullanım senaryolarında da fark ediliyor mu, yoksa sadece testlerde mi ortaya çıkıyor?
Pixel 9 Pro XL nasıl bir oyun performansı sunuyor
Bu sorunun cevabını bulmak için YouTube içerik üreticisi Dame Tech, Genshin Impact oyununu en yüksek grafik ayarlarında yaklaşık 9 dakika boyunca oynattı. Genshin Impact, açık dünya aksiyon-rol yapma türünde bir oyun ve genellikle amiral gemisi cihazların ham performans kapasitesini ölçmek için kullanılıyor.
Test sonuçları, benchmark testlerine benzer şekilde, Pixel 9 Pro XL'nin performansını saniyeler içinde düşürmeye başladığını gösterdi. Bu durum, modern amiral gemisi cihazlar için alışılmadık bir durum. Oyun sırasında, telefon sadece üç dakika içinde saniyede 32 kare hızına kadar düştü. 9 dakikalık oynanışın sonunda, ortalama kare hızı 39.2 fps olarak ölçüldü. Bu, Tensor G2 işlemcili Pixel 7 Pro’nun ortalama kare hızının (45.3 fps) bile altında kalıyor.
Diğer amiral gemisi telefonlarla kıyaslandığında, Galaxy S24 Ultra'nın Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi %31, iPhone 15 Pro Max’in A17 Pro işlemcisi ise %51 daha yüksek performans sergiliyor. Ancak, Google bu kez aşırı ısınma sorununu çözmüş gibi görünüyor.
9 dakikalık oyun süresinin sonunda, Pixel 9 Pro XL’nin sıcaklığı yalnızca 37°C’ye ulaştı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, iPhone 15 Pro Max 40°C, Galaxy S24 Ultra ise 43°C’ye kadar ısındı. Tensor G4 işlemcisi, önceki nesillere göre daha yüksek ham güce sahip olsa da, bu gücü sınırlayarak ısı kontrolü sağlıyor gibi görünüyor. Bu da cihazın daha uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor.
Google’ın bu yeni amiral gemisi serisi, performans anlamında bazı rakiplerinin gerisinde kalsa da, termal yönetim ve enerji verimliliği konularında önemli bir adım atmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.