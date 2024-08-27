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    Anlık Bildirim

    Google Pixel 9 Pro XL, kamera ve kablosuz şarj sorunuyla gündemde

    Google'ın yeni telefonlarından şikayetler gelmeye başladı. Bazı Pixel 9 Pro XL kullanıcıları, fotoğraf veya video çekerken kamerada eğim sorunu yaşadıklarını dile getiriyor. Tek sorun bu da değil.
    google pixel 9 pro xl kamera eğim & kablosuz şarj sorunu Tam Boyutta Gör
    Google, Pixel 9 ailesini 13 Ağustos’ta tanıttı. Serinin öne çıkan modeli Pixel 9 Pro XL, 22 Ağustos’ta satışa çıktı. Telefonu satın alan kullanıcılardan çeşitli şikayetler gelmeye başladı. Kamera eğimi ve kablosuz şarj sorunu bunların başında geliyor.

    Kamera eğim sorunu

    Paylaşılan ekran görüntülerine göre, Pixel 9 Pro XL’deki kamera eğimi sorunu video kaydı sırasında ortaya çıkıyor. 2x’ten 5x yakınlaştırmaya geçildiğinde sorun ortaya çıkıyor; iki yakınlaştırma seviyesi arasında geçiş yaparken sahnenin birden kaydığı görülüyor. Sorun, telefoto kameraya özel değil gibi çünkü ultra geniş kamerada da eğim sorunu yaşadıklarını söyleyen kullanıcılar var. Sorunu her zaman yaşamadıklarını söyleyen kullanıcılar da var.

    Kablosuz şarjda kesinti

    Pixel 9 Pro XL’de kablosuz şarj sorunu da yaşanıyor. Telefonun birkaç saniye veya birkaç dakika sonra şarjı kestiğini söyleyenler var. Sorun kılıflı MagSafe tarzı şarj cihazlarında ve Google’ın kendi Pixel Stand şarj cihazında yaşandığı bildiriliyor. İlginç olarak, bu sorunu yaşayanlar aşırı ısınma olmadığını söylüyor.

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/pixel-9-pro-xl-camera-tilt-3475407/ https://9to5google.com/2024/08/26/google-pixel-9-pro-xl-wireless-charging-issues/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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