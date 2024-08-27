Google Pixel 9 Pro XL, kamera ve kablosuz şarj sorunuyla gündemde

Kamera eğim sorunu
Paylaşılan ekran görüntülerine göre, Pixel 9 Pro XL’deki kamera eğimi sorunu video kaydı sırasında ortaya çıkıyor. 2x’ten 5x yakınlaştırmaya geçildiğinde sorun ortaya çıkıyor; iki yakınlaştırma seviyesi arasında geçiş yaparken sahnenin birden kaydığı görülüyor. Sorun, telefoto kameraya özel değil gibi çünkü ultra geniş kamerada da eğim sorunu yaşadıklarını söyleyen kullanıcılar var. Sorunu her zaman yaşamadıklarını söyleyen kullanıcılar da var.
Kablosuz şarjda kesinti
Pixel 9 Pro XL’de kablosuz şarj sorunu da yaşanıyor. Telefonun birkaç saniye veya birkaç dakika sonra şarjı kestiğini söyleyenler var. Sorun kılıflı MagSafe tarzı şarj cihazlarında ve Google’ın kendi Pixel Stand şarj cihazında yaşandığı bildiriliyor. İlginç olarak, bu sorunu yaşayanlar aşırı ısınma olmadığını söylüyor.Kaynakça https://www.androidauthority.com/pixel-9-pro-xl-camera-tilt-3475407/ https://9to5google.com/2024/08/26/google-pixel-9-pro-xl-wireless-charging-issues/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.