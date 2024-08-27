Google Pixel 9 Pro XL, kamera ve kablosuz şarj sorunuyla gündemde

Tam Boyutta Gör Google, Pixel 9 ailesini 13 Ağustos’ta tanıttı. Serinin öne çıkan modeli Pixel 9 Pro XL, 22 Ağustos’ta satışa çıktı. Telefonu satın alan kullanıcılardan çeşitli şikayetler gelmeye başladı. Kamera eğimi ve kablosuz şarj sorunu bunların başında geliyor.

Google Pixel 9, pil ömründe önemli gelişme gösteriyor 2 gün önce eklendi

Kamera eğim sorunu

Paylaşılan ekran görüntülerine göre, Pixel 9 Pro XL’deki kamera eğimi sorunu video kaydı sırasında ortaya çıkıyor. 2x’ten 5x yakınlaştırmaya geçildiğinde sorun ortaya çıkıyor; iki yakınlaştırma seviyesi arasında geçiş yaparken sahnenin birden kaydığı görülüyor. Sorun, telefoto kameraya özel değil gibi çünkü ultra geniş kamerada da eğim sorunu yaşadıklarını söyleyen kullanıcılar var. Sorunu her zaman yaşamadıklarını söyleyen kullanıcılar da var.

Kablosuz şarjda kesinti

Pixel 9 Pro XL’de kablosuz şarj sorunu da yaşanıyor. Telefonun birkaç saniye veya birkaç dakika sonra şarjı kestiğini söyleyenler var. Sorun kılıflı MagSafe tarzı şarj cihazlarında ve Google’ın kendi Pixel Stand şarj cihazında yaşandığı bildiriliyor. İlginç olarak, bu sorunu yaşayanlar aşırı ısınma olmadığını söylüyor.

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Google Pixel 9 Pro XL'de kamera ve kablosuz şarj sorunu!