Google Pixel 9 Pro XL dayanıklılık testi paylaşıldı: Ne kadar sağlam?

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Akıllı telefon ve cihazlara uyguladığı zorlu sağlamlık testleri ile bilinen JerryRigEverything'in yeni konuğu Pixel 9 Pro XL oldu. Peki çizilme, bükülme ve su sıçralamalarına karşı Pixel 9 Pro XL neler sunuyor? Gelin videoya hep birlikte göz atalım.

Pixel 9 Pro XL sağlamlık testinde

Kaçıranlar için Pixel 9 Pro XL, düz kenarlar ve 3,5 mm kalınlığındaki kamera çıkıntısı dahil olmak üzere yeni bir tasarımla tanıtıldı. Paylaşılan videoda ise, dış ekranda oluşan çizikler Mohs sertlik ölçeğinde 6. seviyede görünür hale gelirken, daha derin çizikler 7. seviyede ortaya çıkıyor. Ayrıca çerçeve ve tuşların nispeten daha kolay hasar aldığını söylemek doğru olur. Bu aşamada telefonun Gorilla Glass Victus 2 korumaya sahip olduğunu hatırlatalım.

Bilmeyenler için Pixel 9 Pro XL, biyometrik güvenlik için ekran altı parmak izi tarayıcıya güveniyor ve sistemin çizilme testinden başarıyla çıktığını görüyoruz. Ayrıca cihaz ekranı, çakmağın ısısına 30 saniye boyunca herhangi bir hasar almadan dayanıyor, bu çok sık gördüğümüz bir şey değil. Son olarak, bükülme testi. Pixel 9 Pro XL, her iki taraftan büküldüğünde herhangi bir sorun yaşamadan hayatta kalıyor ve bu nedenle dayanıklılık testini başarıyla geçiyor.

Pixel 9 Pro XL neler sunuyor?

Pixel 9 Pro XL; 6,8 inç ile Google’ın şimdiye kadarki en büyük akıllı telefonu oldu. 16GB RAM, Google Tensor G4, ve 5060mAh bataryadan güç alan model, arka yüzünde 50MP + 48MP (telefoto) + 48MP (ultra geniş açı) kamera sensörlerine sahip. Ön yüzünde ise 48MP selfie sensörü bulunuyor. Telefon 128GB depolama alanıyla başlıyor ancak 1TB ile de yapılandırılabiliyor. Ayrıca Google, yedi yıllık güvenlik ve işletim sistemi güncellemesi vadediyor.

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Google Pixel 9 Pro XL dayanıklılık testi paylaşıldı: İşte video