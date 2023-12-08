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    Google'ın Gemini AI demosunun “kurgulanmış” olduğu ortaya çıktı

    Google’ın ChatGPT ve arkasındaki modellere bir cevabı olan Gemini yapay zeka modeli bir süre önce tanıtıldı. Ancak gösterilen bir demonun “kurgulanmış” olduğu ortaya çıktı.
    Google'ın Gemini AI demosunun “kurgulanmış” olduğu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Google, kısa bir süre önce ChatGPT ve arkasındaki GPT modellerine bir cevap olarak Gemini yapay zeka modelini tanıttı. Gemini’nin GPT-4’ü neredeyse her alanda geçtiğini söyleyen Google, ayrıca çeşitli demo videoları da paylaştı. Paylaşılan altı dakikalık bir video Gemini'nin multimodal yeteneklerini (örneğin görüntü tanıma ile birleştirilmiş sözlü konuşma istemleri) gösteriyordu. Ancak bu videonun aslında tam olarak gerçek olmadığı ortaya çıktı.

    Google, Gemini videosunda insanları aldattı mı?

    6 dakikalık demo videosunda Gemini görüntüleri tanıyor, saniyeler içinde yanıt veriyor, fincan numarasında bardağın altına gizlenen kağıdı doğru şekilde takip edebiliyor ve daha fazlasını yapabiliyordu. Ancak bu video biraz gerçek olmayacak kadar iyiydi. Nitekim Google’da bunu kabul ediyor. Bu video tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılırken altındaki açıklama kısmı gözlerden kaçmış gibi: “Bu demonun amaçları doğrultusunda, gecikme süresi azaltılmış ve Gemini çıktıları kısa olması için kısaltılmıştır.Bu açıklama diğer videolarda bulunmuyor.

    Öte yandan bu durum infial yaratılacak bir şey değil. Çünkü şirketler demo videolarında bu tip şeyleri sık sık yapıyorlar. Google DeepMind'da araştırma başkan yardımcısı ve derin öğrenme lideri Oriol Vinyals, X'te yaptığı açıklamada "Videodaki tüm kullanıcı komutları ve çıktıları gerçektir ve kısa olması için kısaltılmıştır" diyor. Yani Google’a göre videoda gösterilen yetenekler gerçek, sadece bu kadar tepkisel değil. Öte yandan Vinyals, Gemini ile oluşturulan çok modlu kullanıcı deneyimlerinin neye benzeyebileceğini göstermek ve geliştiricilere ilham vermek için böyle bir video hazırladıklarını aktarıyor.

    Google'ın Gemini AI demosunun “kurgulanmış” olduğu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ek olarak Gemini'ye görüntüler ve metinler verildiği ve bir sonraki adımda ne olacağını tahmin ederek yanıt vermesinin istediği de belirtildi. Google ayrıca "Gemini'nin yeteneklerini çok çeşitli zorluklarda test etmek için görüntüler çekerek demoyu oluşturduk. Daha sonra Gemini'yi görüntülerden kareler kullanarak ve metin yoluyla yönlendirdik." açıklamasını yapıyor. Yani Gemini, Google'ın videoda gösterdiği şeyleri yapıyor (anlık tepkisellikle)  gibi görünse de, bunları canlı olarak ve ima ettikleri şekilde yapmadı ve belki de yapamadı. 

    Google, Gemini’yi en gelişmiş yapay zeka modeli olarak niteliyor ve belki de gerçekten de öyledir. Şimdilik bunu bilemiyoruz, ancak en önemli şey bu modelin temel olarak “multimodal” olması. Yani fotoğraf, video, ses ve yazı gibi girdileri işleyebiliyor. ChatGPT ve diğerleri bunu eklentiler ile yapıyor, temel olarak gerçek çok modelli değiller. Bunların yanı sıra Gemini’nin gerçek potansiyelini anlamak için Google’ın küçük bir beta sürüm başlatması daha doğru olabilir. Bu sayede insanlar gerçek dünya koşullarında modeli zorlayabilir ve ne kadar güçlü olduğunu deneyimleyebilir.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/12/7/23992737/google-gemini-misrepresentation-ai-accusation https://archive.is/20231208070740/https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-12-07/google-s-gemini-ai-model-looks-remarkable-but-it-s-still-behind-openai-s-gpt-4 https://storage.googleapis.com/deepmind-media/gemini/gemini_1_report.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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