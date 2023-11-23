Google Bard, artık YouTube videolarını izleyebiliyor

Bard, YouTube videolarını özetleyebilecek
Bu son güncellemeden önce, Bard için YouTube Uzantısı yalnızca belirli videoları bulmak için kullanılabiliyordu. Örneğin, sohbet robotundan size komik videolar bulmasını isteyebiliyordunuz. Şimdiyse sohbet robotuna videoların içeriği hakkında özel sorular sorabilirsiniz. Diyelim ki bir seyahat videosu izliyorsunuz ve gerçekten beğendiğiniz bir yer gördünüz, Bard'a o yerin nerede olduğunu sorabilirsiniz. Aynı şekilde yemek tarifi veya bir sistem kurarken yapılması gerekenleri maddelemek gibi şeyler sorulabiliyor.
Güncelleme aynı zamanda Google'ın Bard'a erişimi dünyanın birçok ülkesindeki gençlere açmasıyla birlikte geliyor. Arama devi bir blog yazısında gençlerin bu aracı "ilham bulmak, yeni hobiler keşfetmek ve günlük sorunları çözmek" için kullanabileceklerini söylüyor. Gençler Bard'a hangi üniversiteye başvuracakları gibi önemli konular hakkında ya da yeni bir sporu nasıl öğrenecekleri gibi daha eğlenceli konular hakkında soru sorabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.