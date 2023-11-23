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    Google Bard, artık YouTube videolarını izleyebiliyor

    Google’ın ChatGPT rakibi Bard'ın YouTube uzantısı artık tarif miktarları ve talimat özetleri gibi spesifik video içerikleriyle ilgili karmaşık sorguları işleyebiliyor.
    Google Bard, artık YouTube videolarını izleyebiliyor Tam Boyutta Gör
    Google'ın ChatGPT rakibi yapay zekalı sohbet robotu Bard, sönük bir tanıtımın ardından giderek daha kullanışlı hale geliyor. Şimdilerde, botun YouTube entegrasyonu kullanışlı bir yükseltme alıyor, böylece oynat düğmesine basmadan sizin için önemli noktalar veya tarif malzemeleri gibi belirli bilgileri ortaya çıkarmak için tek tek videoları analiz edebiliyor.

    Bard, YouTube videolarını özetleyebilecek

    Google Bard, artık YouTube videolarını izleyebiliyor Tam Boyutta Gör
    Bard, bu özelliğiyle potansiyel olarak son derece kullanışlı bir araç haline geliyor ancak içerik oluşturucular için üretken yapay zeka konusunda daha fazla endişeye yol açabilir. Merak ettiğiniz bilgilerin olduğu ancak izlemek için zamanınızın olmadığı içerikleri Bard ile özetlemek artık mümkün olsa da bu, içerik oluşturucular için haliyle daha az gelir anlamına geliyor.

    Bu son güncellemeden önce, Bard için YouTube Uzantısı yalnızca belirli videoları bulmak için kullanılabiliyordu. Örneğin, sohbet robotundan size komik videolar bulmasını isteyebiliyordunuz. Şimdiyse sohbet robotuna videoların içeriği hakkında özel sorular sorabilirsiniz. Diyelim ki bir seyahat videosu izliyorsunuz ve gerçekten beğendiğiniz bir yer gördünüz, Bard'a o yerin nerede olduğunu sorabilirsiniz. Aynı şekilde yemek tarifi veya bir sistem kurarken yapılması gerekenleri maddelemek gibi şeyler sorulabiliyor.

    Güncelleme aynı zamanda Google'ın Bard'a erişimi dünyanın birçok ülkesindeki gençlere açmasıyla birlikte geliyor. Arama devi bir blog yazısında gençlerin bu aracı "ilham bulmak, yeni hobiler keşfetmek ve günlük sorunları çözmek" için kullanabileceklerini söylüyor. Gençler Bard'a hangi üniversiteye başvuracakları gibi önemli konular hakkında ya da yeni bir sporu nasıl öğrenecekleri gibi daha eğlenceli konular hakkında soru sorabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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