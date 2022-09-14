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    Google’e rekor tazminat davası

    Web sitelerinde yer alan banner reklam alanlarında site sahiplerini ve yayıncıları mağdur ettiği gerekçesiyle Hollanda ve İngiltere’de Google aleyhine dava açılıyor.
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    Google
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    İnternet ve sosyal medya devlerinin zaman zaman politikaları nedeniyle devasa tazminat cezalarına çarptırıldığını görüyoruz. Yakın zamanda Google’a açılacak davada tarihi bir tazminat cezası isteniyor.

    Google’a tarihi tazminat gelebilir

    Google’ın ülkemiz de dahil pek çok ülkede eleştirildiği konu adaletsiz reklam politikaları. Hatırlanacağı üzere ülkemizde arama sonuçlarında yan kısma çıkan ve Google tarafından hazırlanan fiyat karşılaştırma kartları iptal edilmişti.

    İngiltere ve Hollanda’da kısa süre içerisinde açılacak olan tazminat davaları yine firmanın adaletsiz reklam politikalarını hedef gösteriyor. Özellikle web sitelerinde yer alan banner tarzındaki reklam alanlarına müdahale ederek yayıncıları ve site sahiplerini mağdur ettiği iddia ediliyor.

    İngiltere’de dava web site sahipleri için açılacak. Hollanda ise mağdur olan tüm yayıncıları davaya katılmaya çağırıyor. Davada istenen miktar 25 milyar Avro civarında ve tüm Avrupa Birliği çapında geçerli olması isteniyor. Google ise davacıları fırsatçılık ve manipülasyonla suçluyor.

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