Google Wear OS için bulut yedekleme gelebilir

Samsung ortaklığı ile daha geniş kitlelere yayılma planları yapan Google Wear OS işletim sistemi yeni dönemde bulut depolama özelliğine kavuşuyor. Google yeni özellik için testlere başlamış durumda.

Google Wear OS için önemli destek

Google Play Hizmetleri yeni beta sürümünü inceleyen XDA yazılımcıları Google Wear OS ile ilgili yeni bilgilere ulaşmış. Kod satırlarında companion_backup_opt_in_title komutu “Google One/ Backup by Google One/ Choose backup account” şeklinde bir olayı tetikliyor.

Wear OS akıllı saatlerde yeni bir Android telefonuna geçiş yaparken saatin fabrika ayarlarına döndürülmesi gerekiyor. Google One yedeklemesi sayesinde kullanıcılar önceki ayarlarını hızlı bir şekilde geri döndürebilecekler. Bu da daha akıcı bir tecrübe anlamına geliyor.

Henüz Google One yedeklemesi için net bir tarih verilmedi. Ekim ayında Pixel 7 ve Pixel 7 Pro akıllı telefonlarının lansmanında Google Wear OS için yeni özelliğin resmiyete kavuşacağı tahmin ediliyor.

