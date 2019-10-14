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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google’ın yeni dizüstü modeli inceleme videosunda ortaya çıktı

    Google Pixelbook Go adındaki yeni Chromebook dizüstü modeli daha farklı bir tasarım yapısı ile gençleri de hedefine alıyor. Google Pixelbook Go neler sunacak?
    4 sa.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google’ın yeni dizüstü modeli inceleme videosunda ortaya çıktı
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    Google uzun soluklu Pixel telefon macerasında yarın yeni modelleri tanıtmaya hazırlanırken diz üstü tarafında da önemli bir hamle yapacak. Pixelbook Go adındaki dizüstü modeli yeni bir konsepti başlatıyor.

    Google Pixelbook Go neler sunacak?

    Google’ın yeni dizüstü modeli prototip olarak sızdırılmış ve inceleme videosu da çekilmiş. Henüz Google markasının basılmadığı görülen prototip bunun haricinde piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş.

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    Google’ın geçmiş yıllardaki Pixel dizüstü örneklerine bakarak daha yumuşak bir tasarıma geçiş yaptığını söyleyebiliriz. Daha kompakt bir yapıya sahip olan model yuvarlatılmış kenarlar barındırıyor. Alt kısım ise ilginç bir şekilde tırtıklı silikon malzemeden imal edilmiş ve kaymayı engelleyici özelliğe sahip. Klavye dizilimi açısından da geniş bir alan oluşturulması tercih edilmiş. Adına yakışır bir şekilde cihaz daha taşınabilir ve hafif bir yapıya kavuşmuş.

    Google’ın yeni dizüstü modeli inceleme videosunda ortaya çıktı
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    13.3 inçlik 4K çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan Pixelbook Go model Intel Core i7 işlemcisinden gücünü alıyor. 16GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi olan cihazın farklı varyasyonları da tanıtılacak.

     

     



    https://www.ubergizmo.com/2019/10/pixelbook-go-laptop-leaked/ Yorum Yaz
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