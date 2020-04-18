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    Google, kendi banka kartını çıkarmak için çalışıyor

    Apple'ın Goldman Sachs ile anlaşarak çıkardığı titanyum beyaz kredi kartlarının popülerliği sorgulanırken Google da kendi adına bir banka kartı çıkarmaya hazırlanıyor.
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    Zamazingo
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google, kendi banka kartını çıkarmak için çalışıyor
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    TechCrunch raporuna göre Google, kendi markasını taşıyan bir debit kart üzerinde çalışıyor. Bilgilere göre kredi özelliği taşımayacak kart, yüksek güvenlik olanakları sunmanın yanında çok sayıda çevrimiçi mağazayla anlaşmalar sunacak ve harcama takibi konusunda birkaç adım önde olacak.

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    Google’ın aktif sistemi Google Pay merkezli olarak, bu uygulamanın da merkezinde yer alacak sistem, fiziksel bir karta da sahip olacak ve cüzdanınıza girecek. Sistemin amacı kullanıcılara harcama alışkanlıkları konusunda daha detaylı analizler sağlamak ve güvenliği artırmak olsa da tabii ki bu sürecin tamamında Google’a gelir getiren şey, tüm bu bilgilere sahip olmak, kontrolü altında tutmak hatta reklamlarla yönlendirmekte elini güçlendirmek olacak.

    Google, kendi banka kartını çıkarmak için çalışıyor
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    Google Pay desteği ile kartla yapılan harcamaları görebilecek kullanıcılar, alışveriş yaptıkları yerleri de Google Haritalar üzerinde nokta atışı görecek. Uygulama içerisinde ayrıca çoğu mobil bankacılık sisteminde olduğu gibi kartın kaybolması ya da çalınması durumunda kilitleme veya hesabı devre dışı bırakma gibi seçenekler olacak.

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    Raporda şimdilik Google’ın kullanıcılarına ekstra bir özellik sunup sunmayacağı belirtilmiyor. Bunun yanında, kartın ne zaman kullanıma sunulacağı da belli değil. Google’ın projelere olan bağlılığının çok da yüksek olmadığını dikkate alırsak, proje her an rafa kaldırılabilir ya da kullanıma sunulduktan bir süre sonra yeterli kullanıcı yoksa hizmet sonlandırılabilir.



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