Google Lens artık el yazısı ile yazılmış metinleri tarayarak, PC'ye yapıştırabiliyor

Arama devi, Google Lens'e elle yazılmış metni taramasına, vurgulanan kısmı kopyalamasına ve bilgisayardaki dokümana yapıştırmasına olanak tanıyan yeni bir özellik ekledi.

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Birkaç yeni özellik daha geldi

El ile yazılmış bir metni tararken, Google Lens artık vurgulanan metni panoya ekleyen yeni bir “bilgisayara kopyala” düğmesi gösteriyor ve daha sonra kopyalanan metin bilgisayarda açık olan bir belgeye yapıştırılabiliyor. Ancak, bilgisayarınızda Chrome'un en son sürümünü çalıştırdığınızdan ve PC'nizde ve akıllı telefonda aynı Google hesabıyla oturum açtığınızdan emin olmanız gerek. Yeni özellik son derece iyi çalışıyor ancak el yazısının anlaşılabilir düzeyde olması gerektiğini de unutmayın.







Google Lens ayrıca yeni bir telaffuz özelliği de getirdi. Artık bir metni tararken, bir kelimeyi veya belirli bir cümleyi vurgulayabilir ve Google Lens'in metni yüksek sesle okumasını sağlamak için yeni “Dinle” düğmesine dokunabilirsiniz.

Son olarak, Google Lens'e bir satır içi arama özelliği de geldi. Bir metni tararken, anlamadığınız bir terimi veya anahtar kelimeyi vurgulamanız yeterli. Google Lens, onu kavramanıza yardımcı olmak için arama sonuçlarını karşınıza getirecek.

Google Lens Google LLC Araçlar Ücretsiz Cihaza göre değişir

https://www.blog.google/products/google-lens/new-google-lens-features-help-you-be-more-productive-home/

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