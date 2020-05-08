Elon Musk: Tesla Roadster beklenenden daha geç gelecek

Tam Boyutta Gör

Tesla hayranları için en çok beklenen arabalardan biri hiç kuşku yok ki Roadster diyebiliriz. Amerikan şirketinin spor otomobili 2017'de duyuruldu ve 2020'de piyasaya sürülmesi planlandı. Ancak gelen haberler bu planlamanın gerçekleşmeyeceğini gösteriyor.

İlginizi Çekebilir

Tesla'nın otomatik park yardım sistemi Enhanced Summon, ABD'de kullanıma sunuluyor

Ayrıca Bkz. "Apple, A12X yongalı yeni Apple TV 4K'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor"

Tesla'nın başka öncelikleri var

Elon Musk, Youtuber Joe Rogan ile yaptığı röportajda, Tesla Roadster'ın piyasaya geç çıkacağını pratik olarak doğruladı. Tesla'nın patronu, merakla beklenen bu spor otomobili yollarda görmeyi hayal eden herkesi üzecek açıklamalara imza atarak, Roadster'ın üretiminin erteleneceğinden özellikle bahsetmedi ancak Roadster'den önce şirketin ulaşması gereken hedefleri sıraladı. Bu da spor otomobilin 2022'de piyasaya sürüleceğine işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör

Musk'ın açıklamalarına göre, Tesla Model Y üretiminin artırılması, Berlin'deki Gigafactory'nin üretime geçmesi, Şangay'daki Gigafactory'nin genişletilmesi, Tesla Semi ve Cybertruck üretimlerinin başlaması, şirket takviminin ilk sıralarında yer alıyor. Tesla'yı yakından takip ediyorsanız, bu gecikmelerin Amerikan şirketi için yeni olmadığını biliyorsunuzdur. Ne yazık ki Tesla, önerdiği takvimlere uyma konusunda kötü bir sicile sahip.

Tam Boyutta Gör

Tesla Roadster özellikleri ve fiyatı

Tesla Roadster, sadece 1,96 saniyede 0'dan 100'e çıkarmayı taahhüt eden bir spor otomobil. Buna ek olarak Roadster, maksimum 400 km/s hıza ve yaklaşık 1000 kilometre menzile sahip. Bu özellikler de tahmin edileceği gibi yüksek fiyatlı bir model olacağını gösteriyor. Tantım sırasında Roadster'ın 185 bin avroya mal olacağı belirtilmişti. Otomobil piyasaya sürülünceye kadar fiyatın değişip değişmeyeceğini ise hep birlikte göreceğiz.

https://www.autoblog.com/2020/05/07/tesla-roadster-delayed-elon-musk/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.