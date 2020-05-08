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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk: Tesla Roadster beklenenden daha geç gelecek

    Elektrikli otomobil şikreti Tesla'nın patronu Elon Musk, şirketin merakla beklenen spor otomobili Tesla Roadster'ın planlanandan daha geç bir tarihte piyasaya sürüleceğini açıkladı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Elon Musk: Tesla Roadster beklenenden daha geç gelecek
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    Tesla hayranları için en çok beklenen arabalardan biri hiç kuşku yok ki Roadster diyebiliriz. Amerikan şirketinin spor otomobili 2017'de duyuruldu ve 2020'de piyasaya sürülmesi planlandı. Ancak gelen haberler bu planlamanın gerçekleşmeyeceğini gösteriyor.

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    Tesla'nın başka öncelikleri var

    Elon Musk, Youtuber Joe Rogan ile yaptığı röportajda, Tesla Roadster'ın piyasaya geç çıkacağını pratik olarak doğruladı. Tesla'nın patronu, merakla beklenen bu spor otomobili yollarda görmeyi hayal eden herkesi üzecek açıklamalara imza atarak, Roadster'ın üretiminin erteleneceğinden özellikle bahsetmedi ancak Roadster'den önce şirketin ulaşması gereken hedefleri sıraladı. Bu da spor otomobilin 2022'de piyasaya sürüleceğine işaret ediyor.

    Elon Musk: Tesla Roadster beklenenden daha geç gelecek
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    Musk'ın açıklamalarına göre, Tesla Model Y üretiminin artırılması, Berlin'deki Gigafactory'nin üretime geçmesi, Şangay'daki Gigafactory'nin genişletilmesi, Tesla Semi ve Cybertruck üretimlerinin başlaması, şirket takviminin ilk sıralarında yer alıyor. Tesla'yı yakından takip ediyorsanız, bu gecikmelerin Amerikan şirketi için yeni olmadığını biliyorsunuzdur. Ne yazık ki Tesla, önerdiği takvimlere uyma konusunda kötü bir sicile sahip.

    Elon Musk: Tesla Roadster beklenenden daha geç gelecek
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    Tesla Roadster özellikleri ve fiyatı

    Tesla Roadster, sadece 1,96 saniyede 0'dan 100'e çıkarmayı taahhüt eden bir spor otomobil. Buna ek olarak Roadster, maksimum 400 km/s hıza ve yaklaşık 1000 kilometre menzile sahip. Bu özellikler de tahmin edileceği gibi yüksek fiyatlı bir model olacağını gösteriyor. Tantım sırasında Roadster'ın 185 bin avroya mal olacağı belirtilmişti. Otomobil piyasaya sürülünceye kadar fiyatın değişip değişmeyeceğini ise hep birlikte göreceğiz.



    https://www.autoblog.com/2020/05/07/tesla-roadster-delayed-elon-musk/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün
    Tesla'nın en şık arabası. Diğer modellerine nazaran oldukça şık bir tasarıma sahip Tesla'nın tasarımına daha fazla önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde Tesla'nın ileride satışlarının düşeceği kanaatindeyim. Tesla'nın tasarımları çok basit ve sade yapalımda yeterki satsın ama nasıl satarsa satsın amacında tasarlıyorlar Audi, BMW, Mercedes gibi devlerin yanında Tesla'nın tasarımları çok basittir. Belki de Tesla'nın tasarımları bu kadar basit olduğu için seviliyordur ama ben Tesla'nın genel itibariyle tasarımlarını hiç sevmiyorum içide dışıda çok basit klasik Amerikan arabası işte
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    Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf.
    Bir araç bu kadar mı güzel olur
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Diğerleri neyse de bu araç hakikaten güzel.
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 1 hf.
    Alışığız biz neyi tarihinde yapabildi ki zaten
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Elektrikliarabasever 1 hf. Silent Guardian
    Elon aaa milyoner olduğu yıllardan beri aynı ama bence de Roadster gibi niş bir modelin geç üretilmesi küçük bir firma için en mantıklı olanı daha çok satan modellere odaklanmaları lazım...
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