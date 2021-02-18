Google Material Design dolaylı olarak webe geliyor

Tam Boyutta Gör

Google’ın daha sade ve gözleri yormayan tasarım dili Material Design ağırlıklı olarak Android uygulamalarında kendisine yer buluyor. Web tarafında Google’ın kendi sitelerinde gördüğümüz tasarım dili daha da yaygınlaşacak.

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Material Design for WordPress neler sunuyor?

Material Design for WordPress adıyla WordPress kullanıcılarına sunulan eklenti henüz deneysel aşamada ve Google uyumluluk konusunda geri dönüşler alabilmek adına böyle bir adım attığını belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Helal olsun Anker, işte budur! "Anker Soundcore Life Q30'u denedik""

WordPress blok yapısına tam uyum sağlayan tasarım eklentisinde ister önceden ayarlanmış stilleri isterseniz de kendi düzenlediğiniz stilleri kullanabiliyorsunuz. Tüm sitenin tasarımının yanında her sayfaya özel düzenler ve formlar da hazırlanabiliyor. Tipografi, renk paleti, kenar şekillendirici, ikon stilleri gibi pek çok bileşen eklentiye dahil edilmiş.

Bu özelliğin tek dezavantajı eklenti kuramak için işletme seviyesinde WordPress planı gerektirmesi. Bu bakımdan herkesin erişebileceği bir konumda değil ve kullanılan sitelerin sayısı da bu bakımdan biraz daha az olacaktır.

https://9to5google.com/2021/02/16/google-material-design-wordpress/

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