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    Google Meet artık mobilde de gürültü engelliyor

    Google Meet görüntülü görüşme uygulaması web üzerinde başlattığı gürültü engelleme özelliğini mobilde de sunmaya başladı ancak sadece G Suite aboneleri faydalanabiliyor.
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google Meet artık mobilde de gürültü engelliyor
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    Pandemi nedeniyle uzaktan etkileşim platformlarına olan ilginin artması sonrasında popülaritesi artan uygulamalardan birisi de Google Meet oldu. Bu süreçte Google’ın geliştirmeye devam ettiği uygulama artık her platformda gürültü engelliyor.

    Mobil sürümlere de geldi

    Görüntülü görüşme yaparken; üstelik de ciddi bir konu ortasında iken arka planda kapı gıcırtıları veya tabak çınlamaları gibi istenmeyen pek çok gürültü olabiliyor. Google Meet bunun için bir çözüm buldu.

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    Daha önce web uygulaması üzerinde Google Meet arka plan gürültülerini engelleyebiliyordu. Bulut altyapısı ile sağlanan gürültü engelleme özelliği yapay zekadan yararlanarak gürültüleri algılayabiliyor. Bu haftadan itibaren mobil Google Meet uygulamalarında da gürültü engelleme sunulmaya başladı.

    Bununla birlikte gürültü engelleme ücretli kısma hitap ediyor. Yani G Suite Enterprise ve G Suite Enterprise for Education aboneleri bu imkandan faydalanabilecek. Ayrıca Güney Afrika, BAE ve civar ülkelerde henüz erişime açılmadı.

    Google Meet artık mobilde de gürültü engelliyor
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    Diğer taraftan özellikle yoklama almakta zorlanan öğretmenler için G Suite Enterprise for Education müşterilerine yönelik olarak öğrenci ne zaman katıldı, ne kadar süre kaldı veya ne zaman ayrıldı gibi ayrıntılı raporlar sunuluyor.

    Son olarak pandemi nedeniyle Google Meet uygulamasının belirli premium özellikleri 30 Eylül tarihine kadar ücretsiz olarak sunulacaktı. Ne yazık ki pandemi bitmedi ve uzaktan etkileşim halen devam ediyor. Google tarafından bir açıklama gelmezse ücretsiz kullanıcılar için görüşmeler 60 dakika ile sınırlandırılacak.



    https://www.slashgear.com/google-meet-noise-filtering-now-on-mobile-60-minute-limit-coming-28640296/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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