Google Meet Premium kullanım süresi uzatıldı

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Pandemi süreci nedeniyle görüntülü görüşme uygulamalarına olan talep patlama yapınca Google da Meet uygulamasının premium özelliklerini 30 Eylül tarihine kadar ücretsiz hale getirmişti. Tam son gün geldiğinde Google müjdeli haberi verdi.

Uzatıldı

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Google Meet premium özelliklerin ücretsiz kullanım süresi 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı. Gmail hesabı olan her kullanıcı bu özelliklerden yararlanabilecek.

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Premium özelliklerin en önemlisi sınırsız süreyle görüşme yapabilme. Normalde bu süre 60 dakika ile sınırlıydı. Ayrıca Nest Hub akıllı ekranlardan görüşme yapabilme, televizyona yansıtabilme, 49 kişiye kadar kota, arka planı bulanıklaştırma gibi özellikler dahil. Bununla birlikte gürültü engelleme gibi üst seviye özellikler G Suite abonelerine sunuluyor.

https://www.phonearena.com/news/Google-Meet-free-unlimited-calls-offer_id127489

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