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    Google Meet resmi olarak arka plan bulanıklaştırma ve efektlere sahip oldu

    Google'ın video konferans uygulaması Google Meet, sonunda rakiplerinde olan bir özelliğe sahip olacak. Arka plan bulanıklaştırma ve arka planı resmi/video ile değiştirme yakında geliyor.
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    Diğer Yazılım
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google Meet resmi olarak arka plan bulanıklaştırma ve efektlere sahip oldu
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    Google’ın Zoom rakibi Google Meet, yeni güncellemesiyle birlikte uzun zamandır talep edilen arka plan bulanıklaştırma özelliği ve efektlere sahip oldu. Aynı fonksiyonlar, farklı şekillerde şimdiye kadar Microsoft Teams ve Zoom tarafından kullanılıyordu. Bu uygulamalar ve Google Meet, aynı kullanıcı kitlesine yönelik rekabet ediyorlar ve Meet, şimdiye kadar bu ekstradan yoksundu.

    Gelecek güncellemenin G Suite abonelerine yönelik bir dokümanında detaylarda kendisine küçücük yer bulan konu, arka plan bulanıklaştırma özelliğini mobilde, arka plana fotoğraf veya video koymayı ise masaüstünde aktive ediyor. 

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    Bu doküman her ne kadar özellikler konusunda detaycı ve açık olsa da hiçbir şekilde bağlayıcı değil. Google, yaklaşık olarak üç ayda bir uygulamasına yeni güncellemeler ile özellikler gönderiyor ve bu belgelerdeki değişiklikler, yazılım sürümünde kendisine yer bulamayabiliyor. 

    Meet bu güncellemeyle arka plan modifikasyonu dışında öncülü Hangouts’tan da birkaç özellik çalıyor. Bu özellikler arasında uluslararası telefon numaralarını aramak, bulut tabanlı gürültü engelleme ve Google’ın dijital yazı tahtası yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Google'dan, Pinterest'e rakip uygulama: Keen"

    Google Meet, basit kullanımıyla birlikte kullanıcılara kesintisiz bir deneyim sunmaya devam ediyor ve Google ile olan bağı, Gmail ve Takvim gibi uygulamalarla olan entegrasyonunu güçlendiriyor. Zoom’un güvenlik konusunda bir hayli sıkıntılı olduğunu dikkate aldığımızda uygulama, gayet kullanışlı bir alternatif sunuyor diyebiliriz.



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