Google Meet toplantılarında önemli notları yapay zeka alacak

Tam Boyutta Gör Google Meet’in yeni Gemini AI özelliği “benim için not al” toplantı notlarını otomatik olarak alıp paylaşıyor. Özellik bugün itibarıyla belirli Google Workspace kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Peki, bu özellik nasıl kullanılacak?

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Benim için not al, toplantı notlarını otomatik olarak alıp toplantıdaki diğer katılımcılarla paylaşmanın kolay bir yolunu sağlayan yapay zeka destekli bir özellik. Kaydedilen notlar otomatik olarak toplantıyı planlayan kişinin Google Drive hesabına kaydediliyor ve davet edilen tüm kişilerle paylaşılıyor. Toplantıya geç kalanlar da “şimdiye kadarki özet” özelliğini kullanarak devam eden toplantıyı bölmeden o ana kadar konuşulanlar hakkında bilgi alabiliyor.

Google Meet yapay zeka not alma özelliği nasıl kullanılır?

Bir toplantı oluşturun veya mevcut toplantıya katılın. Ekranın sağ üst köşesindeki “Gemini ile not al”a tıklayın. Gemini’nin not aldığına dair herkese bildirim gidecek. Toplantıdan sonra notlarınızı inceleyin.

Gemini Enterprise, Gemini Education Premium ve AI Meetings & Messaging eklentilerine sahip Google Workspace kullanıcıları, bu not alma özelliğine erişen ilk kişiler olacak. Kullanımı şu anda İngilizce diliyle ve bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen toplantılarla sınırlı.

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