Google Meet toplantılarında önemli notları yapay zeka alacak

Benim için not al, toplantı notlarını otomatik olarak alıp toplantıdaki diğer katılımcılarla paylaşmanın kolay bir yolunu sağlayan yapay zeka destekli bir özellik. Kaydedilen notlar otomatik olarak toplantıyı planlayan kişinin Google Drive hesabına kaydediliyor ve davet edilen tüm kişilerle paylaşılıyor. Toplantıya geç kalanlar da “şimdiye kadarki özet” özelliğini kullanarak devam eden toplantıyı bölmeden o ana kadar konuşulanlar hakkında bilgi alabiliyor.
Google Meet yapay zeka not alma özelliği nasıl kullanılır?
- Bir toplantı oluşturun veya mevcut toplantıya katılın.
- Ekranın sağ üst köşesindeki “Gemini ile not al”a tıklayın.
- Gemini’nin not aldığına dair herkese bildirim gidecek.
- Toplantıdan sonra notlarınızı inceleyin.
Gemini Enterprise, Gemini Education Premium ve AI Meetings & Messaging eklentilerine sahip Google Workspace kullanıcıları, bu not alma özelliğine erişen ilk kişiler olacak. Kullanımı şu anda İngilizce diliyle ve bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen toplantılarla sınırlı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.