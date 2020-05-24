Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Mesajlar, RCS için uçtan uca şifreleme getiriyor

    Google Mesajlar, raporlara göre RCS mesajları için uçtan uca şifreleme üzerine çalışıyorlar. RCS mesajları için uçtan uca şifreleme şu an için test aşamasında.
    2 sa.
    283
    17
    1
    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google Mesajlar, RCS için uçtan uca şifreleme getiriyor

    Google Mesajlar'a gelecek olan son güncellemenin analizi, 9to5 Google'a göre RCS için uçtan uca şifrelemenin yakın zamanda geleceğini gösteriyor. Zengin İletişim Servisi veya RCS, SMS mesajlarının geleceğidir ve diğer birçok mesajlaşma hizmetinin yaptıklarını yapar ancak iMessage gibi uçtan uca şifrelemesi olmadan.

    Google Mesajlar sürüm 6.2'nin dahili bir yapısı 9to5 Google analizlerine göre uçtan uca şifrelemeyi gösteren kod dizileri içeriyor.

    Güçlü internet bağlantısı gerekiyor

    Kod dizileri,  Google'ın uygulamasıyla şifrelenmiş mesajlar göndermek için güçlü bir internet bağlantısına ihtiyacınız olduğunu da gösteriyor. Bağlantınız yeterince iyi değilse Google Mesajlar, mesajınızı SMS olarak göndermeyi teklif edebilir ve uçtan uca şifrelenmeyeceği için şifrelenmiş bir mesaj göndermek istiyorsanız sizi uyarır.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google Mesajlar gelen iletilere emojili tepkileri test ediyor

    Kod ayrıca, Google Mesaj'ların uçtan uca şifrelenmiş iletilerinizi korumak için ek adımlar atacağını da gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Marvel’s Iron Man VR oyununun demosu yayınlandı!"

    Mesajlarınız için uçtan uca şifrelemeye sahip olmanın avantajı, cihazınızdan gönderdiğiniz şifrelenmiş mesajın yalnızca alıcının cihazı tarafından görülebilmesi nedeniyle size ekstra gizlilik sağlamasıdır. Bu, Apple'ın iMessage için sunduğu bir özelliktir, yani Apple'ın iMassage'da cihazlar arasında gerçekleşen konuşmaların şifresini çözmenin bir yolu yoktur ve fotoğraflarınız ve videolarınız şifrelenir.

    Yeni özellik şu an için test aşamasında ancak yakın zamanda gelecek bir güncellemeyle kullacılar, RCS için uçtan uca şifrelemeye sahip olabilirler.

    Mesajlar Mesajlar Mesajlar Mesajlar Google LLC Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir



    https://www.engadget.com/google-messages-rcs-encryption-004535523.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Wazuu54 45 dk.
    Bence Google mesajlar için en büyük eksiklik mail hesabımız ile mesajları yedekleyemiyor olmamız. Bu uygulamayı kullanan telefonlar ile de sms aktarımı malesef mümkün olmuyor. En kısa zamanda tıpkı Google Kişiler uygulaması gibi "Mesajlar" uygulamasınında mail ile sms yedekleme özelliğinin gelmesi lazım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 36 dk. Retro tarzdaki birinci şahıs nişancı oyunu Project Warlock konsollara geliyor 1 sa. HTC iki yıllık uzun bir aradan sonra yeni bir amiral gemisi ile dönüyor 1 sa. Redmi Note 9 Pro ülkemizde satışa sunuldu 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Google Mesajlar, RCS için uçtan uca şifreleme getiriyor Sonraki Bayram yoğunluğu operatörleri yine çökertti 3 sa. Microsoft Edge artık web uygulamalarının linklerini yeni sekme sayfasında gösteriyor 3 sa. Marvel’s Iron Man VR oyununun demosu yayınlandı! 4 sa. Sızdırılan iOS 14 kodu, Mac bilgisayarlara gelecek yeni bir özelliği açık etti 5 sa. NASA çocuklar için boyama sayfaları hazırladı 6 sa. Pac-Man artık Twitch üzerinde oynanabilecek 7 sa. Koronavirüs bir dünya devini daha yıktı 15 sa. Star Citizen'ı 11 gün süreyle ücretsiz olarak deneyebileceğiniz etkinlik başladı 16 sa. ABD Hava Kuvvetleri, yapay zekâ kontrollü “Skyborg” dronları için 2023 yılını hedefliyor 17 sa. Tesla Arcade ile araç içinde artık “Fallout Shelter” oynamak mümkün 17 sa. Fiat patronu açıkladı: Egea/Tipo SUV gelecek mi? 18 sa. Oppo Reno 4 afişlerde ortaya çıktı 18 sa. AMD’nin Renoir APU’ları PCIe 4.0 desteklemeyebilir 19 sa. Rebellion RE-Volt Bruno Senna modelini duyurdu 19 sa. Bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesinin kod adı ortaya çıktı: Iron (Fe) 19 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayısı yine 1000 üzerine çıktı 20 sa. Araştırmalara göre ketojenik beslenme bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde etkiliyor 20 sa. Apple, Vietnam üretimi AirPods Pro satışına başladı 21 sa. RDNA2 mimarili kartlar yakın 21 sa. Renault iflasın eşiğinde Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi