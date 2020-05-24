Google Mesajlar, RCS için uçtan uca şifreleme getiriyor

Google Mesajlar'a gelecek olan son güncellemenin analizi, 9to5 Google'a göre RCS için uçtan uca şifrelemenin yakın zamanda geleceğini gösteriyor. Zengin İletişim Servisi veya RCS, SMS mesajlarının geleceğidir ve diğer birçok mesajlaşma hizmetinin yaptıklarını yapar ancak iMessage gibi uçtan uca şifrelemesi olmadan.

Google Mesajlar sürüm 6.2'nin dahili bir yapısı 9to5 Google analizlerine göre uçtan uca şifrelemeyi gösteren kod dizileri içeriyor.

Güçlü internet bağlantısı gerekiyor

Kod dizileri, Google'ın uygulamasıyla şifrelenmiş mesajlar göndermek için güçlü bir internet bağlantısına ihtiyacınız olduğunu da gösteriyor. Bağlantınız yeterince iyi değilse Google Mesajlar, mesajınızı SMS olarak göndermeyi teklif edebilir ve uçtan uca şifrelenmeyeceği için şifrelenmiş bir mesaj göndermek istiyorsanız sizi uyarır.

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Kod ayrıca, Google Mesaj'ların uçtan uca şifrelenmiş iletilerinizi korumak için ek adımlar atacağını da gösteriyor.

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Mesajlarınız için uçtan uca şifrelemeye sahip olmanın avantajı, cihazınızdan gönderdiğiniz şifrelenmiş mesajın yalnızca alıcının cihazı tarafından görülebilmesi nedeniyle size ekstra gizlilik sağlamasıdır. Bu, Apple'ın iMessage için sunduğu bir özelliktir, yani Apple'ın iMassage'da cihazlar arasında gerçekleşen konuşmaların şifresini çözmenin bir yolu yoktur ve fotoğraflarınız ve videolarınız şifrelenir.

Yeni özellik şu an için test aşamasında ancak yakın zamanda gelecek bir güncellemeyle kullacılar, RCS için uçtan uca şifrelemeye sahip olabilirler.

Mesajlar Google LLC Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir

https://www.engadget.com/google-messages-rcs-encryption-004535523.html

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