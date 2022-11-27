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    Google: İnternetin yüzde 60’ı yinelenen içerik

    Web sitesi tasarımında optimizasyon sorunlarının tartışıldığı Google Search Central Live etkinliğinde yüzde 60 civarında yinelenen içerik olduğu bilgisi verildi.
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    Google Tam Boyutta Gör
    Bugün internet dünyasında milyarlarca içerik yer alıyor ve belirli gündem maddesi etrafında ya da kısaca daha çok trafik alan konu hakkında birbirine benzeyen sayısız içerik görüyoruz. İnterneti adeta çöplüğe çeviren kopya içeriklerin yanında optimizasyon sorunları da önem arz ediyor.

    İnternetin yüzde 60’ı yineleniyor

    Singapur’da düzenlenen Google Search Central Live etkinliğinde, Google mühendisi Gary Illyes internetin yüzde 60’ının yinelenen içerik olduğunu dile getirdi. Tam ayrıntı vermediği için birbirini kopyalayan içeriklerin kastedildiği sanılsa da olay biraz daha optimizasyon odaklı.

    Sunumdaki detaylar odaklanıldığında arama motoru optimizasyonunda yapılan hataların indekslemede büyük sıkıntılar oluşturduğu anlaşılıyor. HTTPS yerine kullanılan yinelenen internet protokolleri, www ile başlayan veya başlamayan sayfalar, sessionID gibi gereksiz parametrelere sahip URL adresleri, / veya / olmayan varyantlar veri tabanını bir hayli meşgul ediyor. Illyes de katılımcılara bunlardan vazgeçmelerini tavsiye ediyor.

    Elbette kopya içerikler de en büyük sorunlardan birisi ancak optimizasyon sorunları da eklendiğinde kullanıcıların aradıkları bilgiye doğrudan erişebilmeleri de zor hale geliyor. Bu da internetin özgür mantığına darbe vuruyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 1 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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