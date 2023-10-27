Google, ödül programını genişletti: Yapay zekayı hackleyebilene ödül!

Ciddi hatalar ödüllendirilecek
Google’ın yazılımındaki (hem uygulamalar hem de işletim sistemi) kodda güvenlik açığı ve zayıflık bulabilen kişileri ödüllendiren güvenlik açığı ödül programı, Bard ve şüpheli istemleri içerecek şekilde genişletildi. Bard’ın yapamayacağı bir şeyi yapmasını sağlayacak bir istem veya kişisel bilgiler ve şifreler gibi hassas verileri içeren eğitim verilerinin çıkarılması… Her iki durumda da Google sizi ödüllendirecek.
Google, aslında yanlış/garip yanıtlar ve benzer durumlar için hali hazırda ücretsiz bildirme kanalına sahip. Ancak, Google yalnızca hackerların kötü amaçla kullanabileceği şeyler için ödeme yapacak. Yani Windows etkinleştirme anahtarı sağlama gibi telif hakkı sorunları veya hassas olmayan verilerin çıkarılmasıyla ilgili sorunlar ödül programı kapsamında değil. Bunun dışında güvenlik açığının seviyesine bağlı olarak verilen ödül miktarı elbette değişecek. İlgileniyorsanı, detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Şimdiye kadar yapılan ödeme 12 milyon dolar!
Google, ödül programı kapsamında 2022’de güvenlik araştırmacılarına 12 milyon dolardan fazla ödeme yapıldığını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.