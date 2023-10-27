Google, ödül programını genişletti: Yapay zekayı hackleyebilene ödül!

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zeka uygulamaları harika ancak yanlış kullanıldığında tehlikeli olabiliyor. Yapay zeka modellerinin belirli daha tehlikeli türden istekleri reddetmek üzere eğitilmelerinin bir nedeni de bu. Ancak, yaratıcı yöntemler kullanarak yapay zekayı şüpheli isteklere açık hale getirmek mümkün. Google, Bard’ı zararlı işlemler yapmaya ikna eden kişileri para ile ödüllendirecek.

Xiaomi 13 Pro ve Samsung S23, bir yarışmada hacklendi 1 gün önce eklendi

Ciddi hatalar ödüllendirilecek

Google’ın yazılımındaki (hem uygulamalar hem de işletim sistemi) kodda güvenlik açığı ve zayıflık bulabilen kişileri ödüllendiren güvenlik açığı ödül programı, Bard ve şüpheli istemleri içerecek şekilde genişletildi. Bard’ın yapamayacağı bir şeyi yapmasını sağlayacak bir istem veya kişisel bilgiler ve şifreler gibi hassas verileri içeren eğitim verilerinin çıkarılması… Her iki durumda da Google sizi ödüllendirecek.

Google, aslında yanlış/garip yanıtlar ve benzer durumlar için hali hazırda ücretsiz bildirme kanalına sahip. Ancak, Google yalnızca hackerların kötü amaçla kullanabileceği şeyler için ödeme yapacak. Yani Windows etkinleştirme anahtarı sağlama gibi telif hakkı sorunları veya hassas olmayan verilerin çıkarılmasıyla ilgili sorunlar ödül programı kapsamında değil. Bunun dışında güvenlik açığının seviyesine bağlı olarak verilen ödül miktarı elbette değişecek. İlgileniyorsanı, detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Şimdiye kadar yapılan ödeme 12 milyon dolar!

Google, ödül programı kapsamında 2022’de güvenlik araştırmacılarına 12 milyon dolardan fazla ödeme yapıldığını söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Siber Güvenlik Haberleri

Google, ödül programını genişletti: Yapay zekayı hackleyene ödül!