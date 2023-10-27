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    Google, ödül programını genişletti: Yapay zekayı hackleyebilene ödül!

    Google, güvenlik açığı ödül programını üretken yapay zekaya özel saldırı senaryolarını içerecek şekilde genişletti. Google Bard'ı hacklemeyi başaranlar para ödülü alacak.
    google bard hack para ödülü Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zeka uygulamaları harika ancak yanlış kullanıldığında tehlikeli olabiliyor. Yapay zeka modellerinin belirli daha tehlikeli türden istekleri reddetmek üzere eğitilmelerinin bir nedeni de bu. Ancak, yaratıcı yöntemler kullanarak yapay zekayı şüpheli isteklere açık hale getirmek mümkün. Google, Bard’ı zararlı işlemler yapmaya ikna eden kişileri para ile ödüllendirecek.

    Ciddi hatalar ödüllendirilecek

    Google’ın yazılımındaki (hem uygulamalar hem de işletim sistemi) kodda güvenlik açığı ve zayıflık bulabilen kişileri ödüllendiren güvenlik açığı ödül programı, Bard ve şüpheli istemleri içerecek şekilde genişletildi. Bard’ın yapamayacağı bir şeyi yapmasını sağlayacak bir istem veya kişisel bilgiler ve şifreler gibi hassas verileri içeren eğitim verilerinin çıkarılması… Her iki durumda da Google sizi ödüllendirecek.

    Google, aslında yanlış/garip yanıtlar ve benzer durumlar için hali hazırda ücretsiz bildirme kanalına sahip. Ancak, Google yalnızca hackerların kötü amaçla kullanabileceği şeyler için ödeme yapacak. Yani Windows etkinleştirme anahtarı sağlama gibi telif hakkı sorunları veya hassas olmayan verilerin çıkarılmasıyla ilgili sorunlar ödül programı kapsamında değil. Bunun dışında güvenlik açığının seviyesine bağlı olarak verilen ödül miktarı elbette değişecek. İlgileniyorsanı, detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

    Şimdiye kadar yapılan ödeme 12 milyon dolar!

    Google, ödül programı kapsamında 2022’de güvenlik araştırmacılarına 12 milyon dolardan fazla ödeme yapıldığını söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    tercih edilen ağ türü xiaomi zte zxhn h168a access point yapmak elektrik elektronik mühendisliği okunur mu gamermarkt güvenilir mi ayakkabı boyası ile torpido boyama

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