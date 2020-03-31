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    Huawei P40 Pro, 80 bin ön sipariş rakamına ulaştı

    Çinli teknoloji üreticilerinden Huawei, geçtiğimiz hafta P40 serisini tanıtmıştı. Şirket cihazları henüz satışa sunmadı ancak gelen haberler ön sipariş rekoru kırdığı yönünde.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei P40 Pro, 80 bin ön sipariş rakamına ulaştı

    Huawei uzun bir süredir merakla beklenen P40 serisini geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikle birlikte tanıtmıştı. Çin'de satışa sunulacak olan amiral gemisi modellerin, yoğun şekilde ön sipariş aldığı bildiriliyor.

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    Google hizmetlerinden yoksun

    Çin'in en büyük perakendecilerinden biri olan JD, Huawei P40 Pro için aldığı ön sipariş adedinin 80 bini geçtiğini açıkladı. Müşterilerin ön sipariş verebilmesi için 100 yuan (92 TL) ödeme yapmalarının şart koşulduğunu da belirtelim. Çin'deki fiyatı henüz açıklanmayan Huawei P40 Pro, birçok açıdan takdire şayan bir amiral gemisi. Ancak, akıllı telefonda Google hizmetlerinin olmaması en büyük dezavantajı olarak gösteriliyor.

    Ancak Çin'de bunun bir sorun olduğunu söyleyemeyiz. Zira ülkede Google, Facebook ve hatta Twitter yasaklı durumda. Huawei için asıl sorun Avrupa'daki kullanıcıların cihazlara nasıl ilgi göstereceği. Google Haritalar, Youtube, Google Fotoğraflar (ve diğer pek çok uygulama) akıllı telefonlarımız için vazgeçilmez bir durumda ve Google hizmetlerinden yoksun bir cihazın Avrupa'da ne denli talep göreceği ise şimdilik muamma.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/30/huawei-p40-pro-has-now-surpassed-80000-paid-deposit-pre-orders-in-china-before-launch/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    zero fear 2 sa. en beğenilen
    Çin'de yapılan ön sipariş rakamının haber niteliği taşıdığını düşünmüyorum. Kendileri çalıp kendileri oynuyor işte adamlar. Huawei bu saatten bu piyasadan silinmeye mahkumdur. Şu an hala eski Google servislerini içeren modellerin ekmeğini yiyorlar, o modeller güncelliğini yitirince döviz ile gelir sağlayamadığı zaman azalarak biter. Network pazarına tutunup tüzel varlığını sürdürürse öpüp başına koysun.

    Not: Huawei kullanıcısı.
    Çin'de yapılan ön sipariş rakamının haber niteliği taşıdığını düşünmüyorum. Kendileri çalıp kendileri oynuyor işte adamlar. Huawei bu saatten bu piyasadan sili...
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    zero fear 2 sa. en beğenilen
    Çin'de yapılan ön sipariş rakamının haber niteliği taşıdığını düşünmüyorum. Kendileri çalıp kendileri oynuyor işte adamlar. Huawei bu saatten bu piyasadan silinmeye mahkumdur. Şu an hala eski Google servislerini içeren modellerin ekmeğini yiyorlar, o modeller güncelliğini yitirince döviz ile gelir sağlayamadığı zaman azalarak biter. Network pazarına tutunup tüzel varlığını sürdürürse öpüp başına koysun.

    Not: Huawei kullanıcısı.
    Yanıtla +4
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 sa.
    İçinde android yoksa çin dışında satmaz.
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