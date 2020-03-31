Huawei P40 Pro, 80 bin ön sipariş rakamına ulaştı

Huawei uzun bir süredir merakla beklenen P40 serisini geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikle birlikte tanıtmıştı. Çin'de satışa sunulacak olan amiral gemisi modellerin, yoğun şekilde ön sipariş aldığı bildiriliyor.

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Google hizmetlerinden yoksun

Çin'in en büyük perakendecilerinden biri olan JD, Huawei P40 Pro için aldığı ön sipariş adedinin 80 bini geçtiğini açıkladı. Müşterilerin ön sipariş verebilmesi için 100 yuan (92 TL) ödeme yapmalarının şart koşulduğunu da belirtelim. Çin'deki fiyatı henüz açıklanmayan Huawei P40 Pro, birçok açıdan takdire şayan bir amiral gemisi. Ancak, akıllı telefonda Google hizmetlerinin olmaması en büyük dezavantajı olarak gösteriliyor.



Ancak Çin'de bunun bir sorun olduğunu söyleyemeyiz. Zira ülkede Google, Facebook ve hatta Twitter yasaklı durumda. Huawei için asıl sorun Avrupa'daki kullanıcıların cihazlara nasıl ilgi göstereceği. Google Haritalar, Youtube, Google Fotoğraflar (ve diğer pek çok uygulama) akıllı telefonlarımız için vazgeçilmez bir durumda ve Google hizmetlerinden yoksun bir cihazın Avrupa'da ne denli talep göreceği ise şimdilik muamma.

https://www.gizmochina.com/2020/03/30/huawei-p40-pro-has-now-surpassed-80000-paid-deposit-pre-orders-in-china-before-launch/

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