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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, Pixel 4'ü inceleme editörlerine pizza kutusunda gönderiyor

    Google, dün tanıttığı Pixel 4'ün Motion Sence özelliğine dikkat çekmek için ilginç bir yol seçti. Şirket akıllı telefonu gazetecilere, editörlere ve YouTuber'lara pizza kutusunda gönderiyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google, Pixel 4'ü inceleme editörlerine pizza kutusunda gönderiyor
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    Google dün düzenlediği etkinlikte, merakla beklenen Pixel 4 ve Pixel 4 XL akıllı telefonlarını resmen tanıttı. Yeni cihazlar birçok yeni özelliği de beraberinde getirdi. Şüphesiz ki bunlardan en dikkat çekici olanı kullanıcıların telefonlarını el harketleriyle kontrol etmelerini sağlayan Motion Sence'ti.

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    Google bu özelliğe dikkat çekmek için Pixel 4 telefonları ABD'deki inceleme editörlerine Domino's Pizza kutusunda göndermeye başladı. Arama devi bunun için 5.000 adet pizzalı Pixel 4 kutusu hazırladı. Bu paketler cihazın incelemesini yapacak gazetecilere, teknoloji editörlerine ve YouTuber'lara gönderiliyor.

    Google, Pixel 4'ü inceleme editörlerine pizza kutusunda gönderiyor
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    Domino's Pizza ile işbirliği yapıldı

    Amaç, yeni Motion Sense teknolojisini öne çıkarmak. Kullanıcılar bir elleri pizza ile meşgulken diğer elleri ile hareketler yaparak akıllı telefonları ile etkileşime geçebilecekler. Google bunun için Domino's Pizza ile birlikte Pixel 4 içeren özel bir paket oluşturdu.

    Bu özel pizza kutusunun ortasında cihazın yerleştirildiği bir bölüm var. Üzerinde ise yeni amiral gemisinin özellikleri hakkında bazı bilgiler yer alıyor. Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL 24 Ekim'den itibaren satışa sunulacak.  Akıllı telefonların fiyat etiketleri ise sırasıyla 799 dolar ve 899 dolar olarak açıklandı.



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    Fenomenon 30 dk.
    pixel bol malzemos edition
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    V4LKyR 1 sa.
    Margherita pizza olması lazım yoksa etli olursa helal olmayabilir.
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    huseyincarnege 2 sa.
    türkiyedede kebap tabağında gelir :)
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