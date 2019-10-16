Google, Pixel 4'ü inceleme editörlerine pizza kutusunda gönderiyor

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Google dün düzenlediği etkinlikte, merakla beklenen Pixel 4 ve Pixel 4 XL akıllı telefonlarını resmen tanıttı. Yeni cihazlar birçok yeni özelliği de beraberinde getirdi. Şüphesiz ki bunlardan en dikkat çekici olanı kullanıcıların telefonlarını el harketleriyle kontrol etmelerini sağlayan Motion Sence'ti.

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Google bu özelliğe dikkat çekmek için Pixel 4 telefonları ABD'deki inceleme editörlerine Domino's Pizza kutusunda göndermeye başladı. Arama devi bunun için 5.000 adet pizzalı Pixel 4 kutusu hazırladı. Bu paketler cihazın incelemesini yapacak gazetecilere, teknoloji editörlerine ve YouTuber'lara gönderiliyor.

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Domino's Pizza ile işbirliği yapıldı

Amaç, yeni Motion Sense teknolojisini öne çıkarmak. Kullanıcılar bir elleri pizza ile meşgulken diğer elleri ile hareketler yaparak akıllı telefonları ile etkileşime geçebilecekler. Google bunun için Domino's Pizza ile birlikte Pixel 4 içeren özel bir paket oluşturdu.

Bu özel pizza kutusunun ortasında cihazın yerleştirildiği bir bölüm var. Üzerinde ise yeni amiral gemisinin özellikleri hakkında bazı bilgiler yer alıyor. Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL 24 Ekim'den itibaren satışa sunulacak. Akıllı telefonların fiyat etiketleri ise sırasıyla 799 dolar ve 899 dolar olarak açıklandı.