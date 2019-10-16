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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor 20 Lite ilk canlı görüntüsü ile karşımızda

    Merakla beklenen Honor 20 Lite önümüzdeki hafta düzenlenecek etkinlikte resmen tanıtılacak. Lansmana sayılı günler kala akıllı telefonun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Honor 20 Lite ilk canlı görüntüsü ile karşımızda
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    Merakla beklenen Honor 20 Lite, 22 Ekim tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Akıllı telefonun basın görselleri kısa bir süre önce JD.com'da yayınlanmıştı. Şimdi ise Honor’un baş marka sorumlusu Glory Cheung, cihazın ilk canlı görüntüsünü paylaştı.

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    Honor 20 Lite'ın 4.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceği bildiriliyor. Buna rağmen cihaz 172 gram ağırlığı ile oldukça ince ve hafif bir gövdeye sahip olacak

    Honor 20 Lite ilk canlı görüntüsü ile karşımızda
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    Honor 20 Lite Özellikleri

    Akıllı telefonun 2400 x 1080 piksel çözünürlükte 6.3 inç OLED ekran taşıması bekleniyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörü ile piyasaya sürülecek. Ebatlarının ise 157.2 × 73.2 × 7.65 mm olduğunu belirtelim.

    Cihaz gücünü Kirin 710F veya Kirin 810 yonga setinden alacak. Bununla birlikte 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanı ile sunulacağı söyleniyor.

    Honor 20 Lite'ın arka panelinde 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi görev yapacak. Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamerası yer alacak.



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