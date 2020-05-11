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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 4a'nın lansmanı Haziran'a ertelendi

    Mayıs ortalarında tanıtılması beklenen Pixel 4a'nın önümüzdeki aya ertelendiği bildirildi. Google akıllı telefonu Haziran'da Android 11'in beta sürümü ile birlikte tanıtmayı planlıyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Pixel 4a'nın lansmanı Haziran'a ertelendi
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    Google'ın yeni uygun fiyatlı Pixel telefonunun Mayıs ortalarında tanıtması bekleniyordu ancak gelen son bilgilere göre Pixel 4a'nın lansmanı Haziran ayının ilk haftasına ertelendi.

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    Arama devinin neden böyle bir karar alındığına dair herhangi bir bilgi yok. Fakat bazı tahminler var. Bildiğiniz üzere Google'ın 12 - 14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planladığı I/O geliştirici konferansı koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle iptal edilmişti.

    Şirket, 3 Haziran'da Android 11'in beta sürümünü tanıtacağı çevrimiçi bir etkinlik planladı. Büyük olasılıkla Google Pixel 4a modeliyle bu etkinlikte tanışacağız.

    Google Pixel 4a'nın lansmanı Haziran'a ertelendi
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    Google Pixel 4a Özellikleri

    Son dönemlerde cihazla ilgili çok fazla sayıda detay ortaya çıktı. Yani neredeyse akıllı telefon hakkında her şeyi biliyoruz. Pixel 4a 5.81 inç OLED ekranla gelecek. Aynı zamanda ekranının sol üst köşesinde selfie kamerasını barındıran bir delik olacak.

    Yeni model Snapdragon 730 yonga seti, 6 GB RAM ve 18W hızlı şarj destekli 3.080 mAh pile sahip olacak. Arka panelinde ise 12.2 megapiksellik tek bir kamera yer alacak. Cihazın 400 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.



    https://stadt-bremerhaven.de/google-pixel-4a-koennte-sich-verspaeten/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    kill1033 (İlkan Akten) 4 gün
    Yeni Iphone SE’de 4.7inç ekran ve 1820mah batarya var.

    4A 5.81inç ekran ile 3080mah ile benzer pil sürelerine sahip olur.

    Google da pixel modellere çok uzun süreler yazılım desteği sunuyor.



    $350 olsa daha büyük ekranla 4A önde derim. Telefon kasa ebadı SE ile neredeyse aynı olacak.
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 4 gün
    6 inc telefon yap. Ama 3000mah pil koy. Ne fikir ama.
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 4 gün
    Pixel efsanesi 3 ile sona erdi maalesef
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