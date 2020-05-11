Google Pixel 4a'nın lansmanı Haziran'a ertelendi

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Google'ın yeni uygun fiyatlı Pixel telefonunun Mayıs ortalarında tanıtması bekleniyordu ancak gelen son bilgilere göre Pixel 4a'nın lansmanı Haziran ayının ilk haftasına ertelendi.

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Arama devinin neden böyle bir karar alındığına dair herhangi bir bilgi yok. Fakat bazı tahminler var. Bildiğiniz üzere Google'ın 12 - 14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planladığı I/O geliştirici konferansı koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle iptal edilmişti.

Şirket, 3 Haziran'da Android 11'in beta sürümünü tanıtacağı çevrimiçi bir etkinlik planladı. Büyük olasılıkla Google Pixel 4a modeliyle bu etkinlikte tanışacağız.

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Google Pixel 4a Özellikleri

Son dönemlerde cihazla ilgili çok fazla sayıda detay ortaya çıktı. Yani neredeyse akıllı telefon hakkında her şeyi biliyoruz. Pixel 4a 5.81 inç OLED ekranla gelecek. Aynı zamanda ekranının sol üst köşesinde selfie kamerasını barındıran bir delik olacak.

Yeni model Snapdragon 730 yonga seti, 6 GB RAM ve 18W hızlı şarj destekli 3.080 mAh pile sahip olacak. Arka panelinde ise 12.2 megapiksellik tek bir kamera yer alacak. Cihazın 400 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

https://stadt-bremerhaven.de/google-pixel-4a-koennte-sich-verspaeten/

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