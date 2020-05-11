Samsung Galaxy S20+, DxOMark sıralamasında 10'uncu oldu

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DxOMark laboratuvarı uzmanları, kullanıcıların uzun zamandır test edilmesini beklediği Samsung Galaxy S20+ modelinin kamera incelemesini yayınladı.

Amiral gemisi telefonun fotoğraf çekim kalitesine 127 puan verilirken, video performansına ise sadece 100 puan layık görüldü. Sonuç olarak cihaz en iyi kameralı akıllı telefonlar sırlamasında 118 puanla 10'uncu oldu.

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Samsung Galaxy S20 Ultra'nın 122 puanla listenin 7'nci sırasında yer aldığını belirtelim. Akıllı telefon 1.400 dolar fiyat etiketine sahip. Galaxy S20+ ise 1.200 dolara satılıyor. Samsung Türkiye fiyatlarının ise sırasıyla 12.499 TL ve 9.299 TL olduğunu hatırlatalım.

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DxOMark'ın Galaxy S20+ incelemesinde şu ifadelere yer verildi:

"Görüntü kalitesi birçok açıdan daha pahalı S20 Ultra karşılaştırılabilir. Ultra geniş açılı kamerası ve bokeh çekimleri özellikle iyi; pozlama ve renk neredeyse tüm aydınlatma koşullarında ve tüm kameralarından mükemmel.

Otomatik odaklama doğru ve güvenilir, detaylar da iyi. Bununla birlikte ana 12 megapiksel görüntü sensörü diğer birinci sınıf akıllı telefonlardaki daha modern sensörlere kıyasla gürültü giderme ve doku konusunda o kadar iyi değil.

Zoom kamerası ise daha uzun odak uzaklığına sahip telefoto lenslerle donatılmış cihazlardaki kadar iyi performans göstermiyor."

https://www.dxomark.com/samsung-galaxy-s20plus-camera-review

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