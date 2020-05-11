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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S20+, DxOMark sıralamasında 10'uncu oldu

    DxOMark, uzun zamandır beklenen Samsung Galaxy S20+ incelemesini sonunda yayınladı. Amiral gemisi telefon genel kamera performansıyla sıralamada 10'uncu olabildi.
    4 gün
    2,8b
    2
    21
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S20+, DxOMark sıralamasında 10'uncu oldu
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    DxOMark laboratuvarı uzmanları, kullanıcıların uzun zamandır test edilmesini beklediği Samsung Galaxy S20+ modelinin kamera incelemesini yayınladı.

    Amiral gemisi telefonun fotoğraf çekim kalitesine 127 puan verilirken, video performansına ise sadece 100 puan layık görüldü. Sonuç olarak cihaz en iyi kameralı akıllı telefonlar sırlamasında 118 puanla 10'uncu oldu.

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    Samsung Galaxy S20 Ultra'nın 122 puanla listenin 7'nci sırasında yer aldığını belirtelim. Akıllı telefon 1.400 dolar fiyat etiketine sahip. Galaxy S20+ ise 1.200 dolara satılıyor. Samsung Türkiye fiyatlarının ise sırasıyla 12.499 TL ve 9.299 TL olduğunu hatırlatalım.

    Samsung Galaxy S20+, DxOMark sıralamasında 10'uncu oldu
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    DxOMark'ın Galaxy S20+ incelemesinde şu ifadelere yer verildi:

    "Görüntü kalitesi birçok açıdan daha pahalı S20 Ultra karşılaştırılabilir. Ultra geniş açılı kamerası ve bokeh çekimleri özellikle iyi; pozlama ve renk neredeyse tüm aydınlatma koşullarında ve tüm kameralarından mükemmel.

    Otomatik odaklama doğru ve güvenilir, detaylar da iyi. Bununla birlikte ana 12 megapiksel görüntü sensörü diğer birinci sınıf akıllı telefonlardaki daha modern sensörlere kıyasla gürültü giderme ve doku konusunda o kadar iyi değil.

    Zoom kamerası ise daha uzun odak uzaklığına sahip telefoto lenslerle donatılmış cihazlardaki kadar iyi performans göstermiyor."



    https://www.dxomark.com/samsung-galaxy-s20plus-camera-review Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    koyunsayar 4 gün en beğenilen


    Mafya zaomi ye daha çok puan verdi sma birde kendi gözlerinizle bakın samsung nasıl dağıtıyor

    Yanıtla +7
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    medizinischen Labor 4 gün
    xiaominin gerçekten testlerde dereceye girebileceğine inanan insan gerizekalıdır :) Çinli abidik gubidik markaların dızomark denen ne idüğü belirsiz siteyi fonlamasından kaynaklı.Bunlar ucuz oyunlar.Cihazları kullanan insanlarda görüyor gerçeğin ne olduğunu.Kamera konusunda piyasada iphone’un eline kimse su dökemez.Samsungda bu konuda çok başarılıdır.Elin abidik gubidik çinlilerinin cihazlarını test ettim ben tam anlamıyla leş.
    xiaominin gerçekten testlerde dereceye girebileceğine inanan insan gerizekalıdır :) Çinli abidik gubidik markaların dızomark denen ne idüğü belirsiz siteyi fonl...
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    2 Yanıt Yanıtla +6
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    alpercan (alp ercan) 4 gün medizinischen Labor
    mi5s , mi6 , mi9 kullanmış ve bir hafta önce s20+ almış biri olarak yorumuna katılmıyorum.

    ek olarak iphone un eline huawei p40 rahatlıkla her suyu döker..
    Yanıtla
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    setcom_2000 (Hakan AK) 4 gün medizinischen Labor
    Sizin demenize göre Dxomark'ı Koreliler'de fonlasın birincilik garanti olsun. Aşağıdaki linklerde bulunan videoyu izleyiniz.
    teknoseyir.com/...
    twitter.com/...
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    197140emir (Dr Sherlock ) 4 gün
    10k üstü para vermek nedir telefona? Verilse bile apple her zaman favorim
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    MetalWave (serdar günaydın) 3 gün
    xiaominin kalitesiz lensi ile o kadar puan alması saçmalık. keskinlik yok resimlerde. iphone un daha küçük sensörlü 12mp kamerası daha keskin fotolar çıkarıyor.
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    serkandemir993 3 gün
    samsung gibi bir şirket çöküşte olmuş olamaz değil mi
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 4 gün
    Kamera konusunda piyasada iphone’un eline kimse su dökemez

    Günün fıkrası xD
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    medizinischen Labor 4 gün
    xiaominin gerçekten testlerde dereceye girebileceğine inanan insan gerizekalıdır :) Çinli abidik gubidik markaların dızomark denen ne idüğü belirsiz siteyi fonlamasından kaynaklı.Bunlar ucuz oyunlar.Cihazları kullanan insanlarda görüyor gerçeğin ne olduğunu.Kamera konusunda piyasada iphone’un eline kimse su dökemez.Samsungda bu konuda çok başarılıdır.Elin abidik gubidik çinlilerinin cihazlarını test ettim ben tam anlamıyla leş.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    alpercan (alp ercan) 4 gün medizinischen Labor
    mi5s , mi6 , mi9 kullanmış ve bir hafta önce s20+ almış biri olarak yorumuna katılmıyorum.

    ek olarak iphone un eline huawei p40 rahatlıkla her suyu döker..
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    setcom_2000 (Hakan AK) 4 gün medizinischen Labor
    Sizin demenize göre Dxomark'ı Koreliler'de fonlasın birincilik garanti olsun. Aşağıdaki linklerde bulunan videoyu izleyiniz.
    teknoseyir.com/...
    twitter.com/...
    Yanıtla
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    197140emir (Dr Sherlock ) 4 gün
    10k üstü para vermek nedir telefona? Verilse bile apple her zaman favorim
    Yanıtla +5
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    mıknatıs20 (bahri bahtikara) 4 gün
    Çekikler samsung u zortlatıyor.

    Helal çan çin çonlar.
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    noobszle 4 gün
    cihazın tipi harbi hiç estetik değil 😠
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    koyunsayar 4 gün en beğenilen


    Mafya zaomi ye daha çok puan verdi sma birde kendi gözlerinizle bakın samsung nasıl dağıtıyor

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    yorumculuklar 4 gün
    Telefonun tipi bir kötü bu kadar olmamış bir cihazı sadece özellikle doldurarak satmaya çalışıyorlar. Kaba, kalın, hantal bir şey. Bir sürü kamera ve yanında bir sürü kisitlama ile geliyor. Yok 4k da bu olmaz 720p de bu olur...
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2751 kez okundu.
    17 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Samsung Galaxy S20+, dxomark ve Mobil Teknolojiler
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