Google Pixel 4a'nın özellikleri, fiyatı ve basın görselleri ortaya çıktı

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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından Ishan Agarwal, orta sınıf Google Pixel 4a'nın tüm özelliklerini, fiyat etiketini ve yeni basın görsellerini paylaştı. Akıllı telefon 3 Ağustos'ta resmiyet kazanacak.İlginizi Çekebilir Google Pixel 4a, iPhone SE'den daha ucuz olacak
Google Pixel 4a özellikleri:
- Boyutlar: 144 x 69.4 x 8.2 mm, 143 gram
- Ekran: 5.81 inç, 19.5:9, FullHD+, OLED
- İşlemci: 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730G
- Ana Kamera: 12.2 MP (f/1.7), OIS
- Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128 GB
- Batarya: 3.140 mAh
- İşletim Sistemi: Android 11
- Renk: Siyah
Fiyat etiketi de belli oldu
Cihazın ana kamerası saniyede 30 kare 4K video veya saniyede 120 kare 1080p kayıt yapabilecek. Google Pixel 4a, Titan M güvenlik yongasına sahip. Parmak izi tarayıcısı ise arka panelde yer alıyor.
Akıllı telefon lansman sırasında ABD, İngiltere, İrlanda, Almanya, Avustralya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkede satışa sunulacak. Fiyat etiketinin ise 349 dolar olacağı bildiriliyor.
https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1289592300377538562 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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birde bu kadar benzer konu yük getirmiyormusisteme 1 milyon konu varsa 200-300 bini benzer konular