Google Pixel 4a'nın özellikleri, fiyatı ve basın görselleri ortaya çıktı

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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından Ishan Agarwal, orta sınıf Google Pixel 4a'nın tüm özelliklerini, fiyat etiketini ve yeni basın görsellerini paylaştı. Akıllı telefon 3 Ağustos'ta resmiyet kazanacak.

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Google Pixel 4a özellikleri:

Boyutlar: 144 x 69.4 x 8.2 mm, 143 gram

144 x 69.4 x 8.2 mm, 143 gram Ekran: 5.81 inç, 19.5:9, FullHD+, OLED

5.81 inç, 19.5:9, FullHD+, OLED İşlemci: 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730G

8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730G Ana Kamera: 12.2 MP (f/1.7), OIS

12.2 MP (f/1.7), OIS Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

8 MP (f/2.0) Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 3.140 mAh

3.140 mAh İşletim Sistemi: Android 11

Android 11 Renk: Siyah

Fiyat etiketi de belli oldu

Cihazın ana kamerası saniyede 30 kare 4K video veya saniyede 120 kare 1080p kayıt yapabilecek. Google Pixel 4a, Titan M güvenlik yongasına sahip. Parmak izi tarayıcısı ise arka panelde yer alıyor.

Akıllı telefon lansman sırasında ABD, İngiltere, İrlanda, Almanya, Avustralya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkede satışa sunulacak. Fiyat etiketinin ise 349 dolar olacağı bildiriliyor.

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1289592300377538562

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