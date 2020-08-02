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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 4a'nın özellikleri, fiyatı ve basın görselleri ortaya çıktı

    Çok yakında resmiyet kazanacak uygun fiyatlı Google Pixel 4a'nin tüm detayları internete sızdırıldı. İşte akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyatı ve basın görselleri.
    2 hf.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Pixel 4a'nın özellikleri, fiyatı ve basın görselleri ortaya çıktı
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    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından Ishan Agarwal, orta sınıf Google Pixel 4a'nın tüm özelliklerini, fiyat etiketini ve yeni basın görsellerini paylaştı. Akıllı telefon 3 Ağustos'ta resmiyet kazanacak.

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    Google Pixel 4a özellikleri:

    • Boyutlar: 144 x 69.4 x 8.2 mm, 143 gram
    • Ekran: 5.81 inç, 19.5:9, FullHD+, OLED
    • İşlemci: 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730G
    • Ana Kamera: 12.2 MP (f/1.7), OIS
    • Ön Kamera: 8 MP (f/2.0) 
    • Bellek: 6 GB RAM
    • Depolama: 128 GB
    • Batarya: 3.140 mAh
    • İşletim Sistemi: Android 11
    • Renk: Siyah

    Google Pixel 4a'nın özellikleri, fiyatı ve basın görselleri ortaya çıktı

    Fiyat etiketi de belli oldu

    Cihazın ana kamerası saniyede 30 kare 4K video veya saniyede 120 kare 1080p kayıt yapabilecek. Google Pixel 4a, Titan M güvenlik yongasına sahip. Parmak izi tarayıcısı ise arka panelde yer alıyor.

    Akıllı telefon lansman sırasında ABD, İngiltere, İrlanda, Almanya, Avustralya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkede satışa sunulacak. Fiyat etiketinin ise 349 dolar olacağı bildiriliyor.



    https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1289592300377538562 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ufo 2 hf.
    İmei atiliyosanrekor kırar
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    hareketliperde (tuluy ....) 2 hf.
    gel vefasızgel vicdansızçağırmazdım acil olmazsa
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    Sirchade 2 hf.
    iPhone kopyası olması için uğraşılmış resmen, tek kamera için o arka tasarım rezaletten başka birşey değil. Sen koskoca Google'sın neden illa tutup iPhone 11 serisinin tasarımını çalmaya çalışıyorsun ki? Sen merdiven altı çinli marka mısın?
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 hf.
    donanım güzel de tipi ne bileyim çok alelade
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    mokoko_TR 2 hf.
    Google Pixel 4a nın kaçıncı konusu hemde arka arkaya tek bir haberde toplanamıyorumu, yada dedikodular dahil herşey için konumu açmak mı lazım ,yada fazla konu açan dahamı çok para kazanıyor ,yada daha çok konu açan sosyal statü mü kazanıyor donanım haber familyasında ? deli sorular
    birde bu kadar benzer konu yük getirmiyormusisteme 1 milyon konu varsa 200-300 bini benzer konular
    Yanıtla +1
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    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 2 hf.
    Çok ideal bir cihaz. Keşke Türkiye ye gelse demeyeceğim. Gelse bile fiyatlar malum.
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